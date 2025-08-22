Głębokie odwierty pod reaktory – co kryje podłoże?

Jak poinformowała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, zakończyła się pierwsza faza pogłębionych badań geologicznych, których celem było szczegółowe rozpoznanie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich na wyznaczonej części lądowej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Wyniki tego etapu badań są niezbędne, aby zastosować odpowiednie rozwiązania w trakcie projektowania trzech jądrowych bloków energetycznych AP1000 w lokalizacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Dane mają też posłużyć do opracowania Raportu Lokalizacyjnego oraz Wstępnego Raportu Bezpieczeństwa, jako dokumentów składanych wraz z wnioskiem o zezwolenie na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

22 km odwiertów pod elektrownię jądrową! Co znaleziono?

Ekipy zajmujące się odwiertami nie próżnowały. Łączna długość wykonanych odwiertów wyniosła około 22 kilometry.

Dla najważniejszych elementów infrastruktury – czyli m.in. reaktorów i budynków pomocniczych – najgłębsze odwierty sięgały ponad 200 metrów.

Łącznie pobrano ponad 10 000 próbek (od rdzeni gruntu ważących kilka kilogramów – po małe próbki 100-gramowe) i przeprowadzono ponad 7 000 testów laboratoryjnych.

Zgromadzony materiał badawczy został przekazany do akredytowanych laboratoriów z Pomorza, Warszawy, Górnego Śląska, Stanów Zjednoczonych, Belgii i Niemiec.

W ramach prac hydrogeologicznych wykonano też 122 otwory hydrogeologiczne, z których dane posłużą do stworzenia modelu hydrogeologicznego terenu, projektu wykopów i ich odwodnienia, a także analizy składu chemicznego wód podziemnych.

PEJ: Zdobyliśmy kluczową wiedzę – co to oznacza dla budowy?

Dominujące elementy w gruncie pod przyszłą elektrownią to gliny i piaski. Do głębokości rozpoznania wierceniami Geo1 nie stwierdzono występowania litych skał (co zdarza się często przy inwestycjach w innych krajach, np. w USA czy Skandynawii). W trakcie prac zespoły napotkały w otworach jedynie sporej wielkości głazy, lokalne strefy siarkowodoru powstającego w wyniku rozkładu płytko zalegających warstw torfu oraz warstwę wodonośną artezyjską.

Wniosek? Zastane warunki wskazują na obecność odpowiedniego podłoża do posadowienia elektrowni jądrowej — konieczne jest jedynie dobranie przez wykonawcę właściwych rozwiązań technologicznych.

Wynik przeprowadzonych już analiz geologicznych, a także sama ich organizacja były bardzo ważnym momentem zarówno dla Bechtela, jak i spółki PEJ. Dzięki nim dobrane zostaną odpowiednie rozwiązania inżynieryjne, aby elektrownia mogła bezpiecznie działać. Ten egzamin zdaliśmy, czekają nas kolejne, do których już dziś z pełną odpowiedzialnością się przygotowujemy – powiedział Piotr Piela, wiceprezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

Bechtel: Jak badania wpłyną na projekt elektrowni?

Prace na etapie Geo 1 obejmowały wykonanie odwiertów bezpośrednio pod każdą z planowanych wysp jądrowych i innymi kluczowymi obiektami budowlanymi w centrum planowanego miejsca posadowienia elektrowni, której inwestorem są Polskie Elektrownie Jądrowe. W tym etapie prac uczestniczyło ponad 30 zestawów wiertniczych, co pozwoliło zespołom ekspertów generalnego wykonawcy budowy – amerykańskiej firmy Bechtel – na przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań terenowych. Wykonano m.in. szereg sondowań geotechnicznych (dynamicznych SPT i statycznych CPT) pozwalających określić właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów, a także badania powierzchniowe, geofizyczne, hydrogeologiczne oraz szereg badań laboratoryjnych na próbach gruntu.

Leszek Hołda, prezes firmy Bechtel ma nadzieję, że dzięki badaniom uda się dobrać lepsze technologie budowy elektrowni.

Zyskaliśmy kluczową wiedzę o podłożu i warunkach gruntowych w miejscu planowanej budowy, dzięki czemu możemy odpowiednio zaprojektować m.in. fundamenty pod wyspę nuklearną. Teraz przed nami kolejne etapy badań geologicznych, których wyniki posłużą do projektowania infrastruktury pomocniczej, takiej jak rurociągi czy obiekty administracyjne – podkreśla Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska.

Co dalej? Plan badań na 2026 rok przed budową elektrowni jądrowej

Jak informują PEJ, wstępne badania dla infrastruktury pozostałej, m.in. części konwencjonalnej, dróg wewnętrznych i obiektów administracyjnych, będą przeprowadzone podczas drugiego etapu badań, zaplanowanego na 2026 rok po otrzymaniu zgód administracyjnych. Obejmą one większy obszar, a ich zakres będzie istotny dla rozpoczęcia prac przygotowawczych pod budowę elektrowni jądrowej w gminie Choczewo.

