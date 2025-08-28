MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Umowa obejmuje realizację odcinka od pętli tramwajowej i autobusowej przy al. Havla do ul. Kampinoskiej. Projekt Nowej Świętokrzyskiej jest ściśle powiązany z inwestycją planowaną przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku, związaną z budową linii kolejowej PKM w kierunku Gdańska Południe.

Całość inwestycji to koszt ponad 81 mln zł. W tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład to kwota 65 mln zł.

Nowa Świętokrzyska – kilometr nowej drogi

Przygotowanie do budowy Nowej Świętokrzyskiej trwało od ponad dwóch lat. W budżecie Gdańska na 2025 r. przeznaczono środki na rozpoczęcie prac budowlanych.

Pomiędzy pętlą Łostowice-Świętokrzyska a ul. Kampinoską powstanie całkiem nowa ulica o jednej jezdni wraz z obiektami inżynierskimi. Ponadto przewidywana jest budowa drogi rowerowej, chodników i oświetlenia. Jednym z elementów inwestycji będzie także remont nawierzchni odcinka ul. Kampinoskiej.

Nowa Świętokrzyska - inwestycja ze zmianami

Miasto ogłosiło przetarg na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i buduj” na początku stycznia 2023 r.. Projekt dotyczył nie tylko samej budowy, ale także przeprojektowania opracowanej wcześniej koncepcji i rozwiązań warunkujących przyszłą realizację linii PKM.

Zmiany w projekcie miały dotyczyć m.in. przekroju jezdni, a także układu w okolicy pętli Łostowice-Świętokrzyska oraz w rejonie al. Havla. Dzięki tym działaniom miała być możliwa realizacja obydwu zadań inwestycyjnych, które uwzględniają potrzeby zarówno drogowe jak również te, związane z połączeniem kolejowym. Do zadań wykonawcy należało pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym m.in decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W przetargu wybrana została oferta firmy Strabag. W czerwcu 2023 r. miasto podpisało z nią umowę.

Budowa rusza już w sierpniu

Kilka dni temu wykonawca pozyskał ostatnią decyzję środowiskową umożliwiającą rozpoczęcie budowy pierwszego etapu Nowej Świętokrzyskiej. Przekazanie placu budowy wykonawcy ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Wykonawca ma na zakończenie inwestycji 100 tygodni. Latem 2027 r. inwestycja powinna być oddana do użytku. W pierwszej kolejności wykonawca, firma Strabag, przystąpi do tyczenia geodezyjnego i zajmie się organizacją zaplecza budowy. Ponadto przewidziano prace przygotowawcze. W najbliższym czasie prace będą postępowały na terenach poza obowiązującym ruchem drogowym i nie będą powodowały utrudnień.

Murowane starcie Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Las w Gdańskim kościele. Wystawa LeŚnia - zdjęcia