Dworzec Warszawa Wschodnia – remont z nowym terminem

Duży remont dworca PKP Warszawa Wschodnia planowany jest przez PKP PLK od wielu lat. To część większego projektu – remontu linii średnicowej łączącej Dworzec Wschodni z Dworcem Zachodnim. W ramach rozplanowanych na kilka lat prac zmodernizowane zostaną dworce (w tym Wschodni), przystanki, tory, tunele i most kolejowy przez Wisłę.

Pierwszym etapem robót jest niemal już zakończony remont Warszawy Zachodniej. Następny w kolejce ma być jego odpowiednik po prawej stronie Wisły. Obecnie podawany termin startu remontu Dworca Wschodniego to 2026 r. Pierwotnie zapowiadano rozpoczęcie prac już w 2025 r., jednak po zmianie władzy nowe kierownictwo PKP PLK zadecydowało o rozszerzeniu zakresu planowanego remontu linii średnicowej. Oznaczało to konieczność wprowadzenia dużych zmian w już przygotowywanych projektach – to główna przyczyna opóźnienia.

Jak informuje PKP PLK, pod koniec sierpnia 2025 r. ogłoszono przetarg na przebudowę Warszawy Wschodniej. Firma, która przeprowadzi prace, zostanie wybrana w przyszłym roku. Zapowiadany koszt inwestycji to ok. 4 mld zł (wcześniej była mowa o 3 mld zł).

Remont Dworca Wschodniego – co obejmie?

Dworzec Wschodni po przebudowie nie zmieni się aż tak mocno, jak Dworzec Zachodni, ale zostanie zmodernizowany i odświeżony. Jest to niezbędne, bo ostatni większy remont stacji miał miejsce przed Euro 2012 (w ramach ciekawostki można przypomnieć niezrealizowany w pełni projekt przebudowy Dworca Wschodniego z tamtych lat). W ramach modernizacji Warszawy Wschodniej planowane są następujące zmiany:

przebudowa rozjazdów w obrębie stacji (celem usprawnienia ruchu),

przykrycie wszystkich peronów jedną, wspólną halą peronową chroniącą przed deszczem i wiatrem,

dostosowanie stacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa wind i schodów ruchomych na perony),

modernizacja tuneli pod stacją,

budowa wiaduktu kolejowego nad planowaną przez miasto ul. Tysiąclecia w Warszawie.

Dodatkowo, jak dowiedziała się „Stołeczna”, w planach jest wydłużenie tunelu pod torami tak, żeby połączył ze sobą wszystkie perony.

Z wypowiedzi przedstawicieli PKP PLK wynika, że nie należy spodziewać się znaczącej przebudowy samej hali dworcowej. Jak dowiedział się kolejowyportal.pl, remont Dworca Wschodniego może potrwać nawet ponad 3 lata (od 36 do 42 miesięcy).

Nowa Warszawa Wschodnia – wizualizacje

Po przebudowie Dworzec Wschodni zyska przede wszystkim nowe zadaszenie nad peronami oraz dodatkowe windy i schody ruchome. Poniżej można obejrzeć wstępne wizualizacje, zaprezentowane kilka lat temu.

Kiedy remont Warszawy Wschodniej? Harmonogram przebudowy

Aktualnie trwa projektowanie nowego dworca oraz pozyskiwanie dokumentacji. Jak podaje PKP PLK, możliwy termin rozpoczęcia remontu Warszawy Wschodniej to 2026 r. Remont dalszych odcinków linii średnicowej (m.in. tunelu pod centrum stolicy) ruszy dopiero w latach 30. W drugiej połowie 2025 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę remontu, a rozstrzygnięcia przetargu w 2026 r.

Przypomnijmy, że cały harmonogram uległ przesunięciu w związku z tym, że PKP PLK rozszerzyło planowany zakres robót, co oznacza konieczność dużych zmian w projektach.

Modernizacja Warszawy Wschodniej – utrudnienia

Aktualnie nie wiadomo, jakie dokładnie utrudnienia będą czekać pasażerów kolei oraz osoby przemieszczające się w okolicy Dworca Wschodniego w czasie remontu. Można zgadywać, że podobnie jak w przypadku Warszawy Zachodniej PKP PLK będzie starało się utrzymać ruch pociągów w trakcie prac.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Dworzec PKP Warszawa Wschodnia przed przebudową w ramach remontu linii średnicowej

Tunel Warszawa Wschodnia – gdzie powstanie nowy przejazd pod torami?

Dziś tory kolejowe biegnące między Pragą-Północ a Pragą-Południe stanowią jedną z większych barier komunikacyjnych – na długim odcinku przekroczenie torów jest niemożliwe. Remont Dworca Wschodniego przyniesie jednak poprawę w tym zakresie. Powstanie bowiem nowy tunel pod dworcem PKP między ul. Żupniczą a ul. Kijowską, za wschodnimi krańcami peronów. W jego wnętrzu znajdzie się jezdnia dla aut, rezerwa pod linię tramwajową, drogi dla rowerów oraz chodniki. Nowa ulica będzie nosić nazwę ul. Tysiąclecia.

Po długich i trudnych negocjacjach urzędnikom miejskim i kolei udało się porozumieć – PKP PLK wybuduje wiadukt nad torami wraz z niewykończonym tunelem, a budową infrastruktury drogowej zajmie się miasto. Według zapowiedzi obie części inwestycji będą gotowe wraz z zakończeniem remontu linii średnicowej. Pierwotnie podawano, że nastąpi to w 2030 r., jednak nie wiadomo, czy termin ten pozostaje w mocy.

Węzeł Warszawa Wschód, czyli plany ZTM-u

Warto dodać, że równolegle z przygotowaniami PKP PLK do remontu dworca miasto przygotowuje własne koncepcje zmian w okolicy. W 2022 r. ZTM podpisał umowę z firmą IDOM na wykonanie studium technicznego tzw. węzła Warszawa Wschód. Chodzi o to, by przy okazji remontu dworca wprowadzić zmiany także w jego otoczeniu – m.in. usprawnić przesiadki i poprawić estetykę przestrzeni.

W maju 2023 r. zaprezentowano wyniki. Jak informuje serwis transport-publiczny.pl, wśród zaproponowanych pomysłów znalazły się m.in. następujące:

schowanie ul. Kijowskiej w tunelu na odcinku od ul. Brzeskiej do Trasy Tysiąclecia,

utworzenie nowej pętli tramwajowej tuż przy stacji PKP Stadion i stacji 2. linii metra M2,

stworzenie nowego terminala dla autobusów dalekobieżnych po południowej stronie Dworca Wschodniego,

przysunięcie do budynku dworca przystanków autobusowych i tramwajowych przy ul. Kijowskiej,

budowę pasażu pieszego w ul. Skaryszewskiej między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Stadion,

budowa placu miejskiego przed stacją Stadion oraz przejścia podziemnego pod al. Zieleniecką.

Należy podkreślić, że nie jest to lista inwestycji do realizacji, a jedynie pomysły do dalszej analizy. Na razie miasto nie potwierdziło realizacji tych planów, nie zabezpieczono także środków w miejskim budżecie.

Kiedy powstanie stacja 3. linii metra przy Dworcu Wschodnim?

Osobną inwestycją jest planowana budowa 3. linii metra w Warszawie, która jedną ze stacji będzie mieć właśnie przy Dworcu Wschodnim. Aktualnie trwa etap projektowania linii. Miasto planuje realizację pierwszego odcinka M3 w latach 2028–2032, jednak trzeba pamiętać, że możliwe są opóźnienia (jeszcze kilka lat temu podawano, że budowa tego odcinka zakończy się w 2028 r.).

Stacja metra Dworzec Wschodni (E01) planowana jest po północnej stronie dworca PKP. Wejścia do niej znajdą się m.in. na przystankach tramwajowych, a dodatkowo jedno będzie prowadzić wprost do hali dworca kolejowego. Stacja ma być utrzymana w odcieniach szarości z elementami ciemnej zieleni.

Warto przypomnieć, że przesiadka z pociągu na metro M3 na Warszawie Wschodniej nie będzie się opłacała pasażerom jadącym do centrum. III linia metra jest bowiem tak zaprojektowana, że osoby jadące metrem w kierunku centrum czeka obowiązkowa przesiadka z linii M3 na linię M2 na Stadionie Narodowym. Tory M3 kończą się bowiem na Stadionie i nie da się z nich łatwo zjechać na tory M2 – to jeden z elementów kontrowersji związanych z planami 3. linii metra w Warszawie.

i Autor: ILF Consulting Engineers Polska/ Materiały prasowe 3. linia metra w Warszawie, wizualizacja firmy ILF.

