Przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia ogłoszony

27 sierpnia 2025 r. spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia.

Obecnie dworzec Warszawa Wschodnia i całą stację trudno nazwać nowoczesnymi. Straszą odrapane przejścia podziemne, czy obite blachą wiaty na peronach. To dużo mniejsza stacja od Warszawy Zachodniej, jednak, jak szacuje ministerstwo infrastruktury, jej modernizacja na pewno nie będzie tańsza. Jak powiedział niedawno Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, to inwestycja szacowana na około 4 miliardów złotych, choć być może oferty będą nieco niższe.

Inwestycja za 4 mld zł - co się zmieni na Warszawie Wschodniej?

Inwestycja obejmie nie tylko sam remont dworca Warszawa Wschodnia, modernizacji zostanie poddana cała stacja z urządzeniami zarządzania ruchem włącznie. Stacja Warszawa Wschodnia, podobnie jak, modernizowana jeszcze Warszawa Zachodnia będa trochę podobne. Podobnie jak w Warszawie Zachodniej, na Wschodniej jeden ogromny dach zostanie wybudowany nad wszystkimi peronami. Obecnie nad kazdym peronem jest oddzielna blaszana wiata. Ale to tylko jeden szczegół.

W ramach modernizacji Warszawy Wschodniej przewidziano także m.in. :

modernizację tuneli pod stacją – tunel ma połączyć wszystkie perony,

budowę wiaduktu kolejowego nad planowaną przez miasto al. Tysiąclecia w Warszawie.

przebudowę rozjazdów w obrębie stacji

przykrycie wszystkich peronów jedną, wspólną halą peronową chroniącą przed deszczem i wiatrem (podobnie zrobiono to w Warszawie Zachodniej),

dostosowanie stacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa wind i schodów ruchomych na perony).

Po remoncie pociągi pojadą szybciej

Po remoncie wzrośnie prędkość pociągów wjeżdżających do Warszawy Wschodniej. Teraz pociągi na dworzec Warszawa Wschodnia wjeżdżają od strony Rembertowa dość wolno, z prędkością 40 km/h, a po modernizacji ma to być 120 km/h.

Warto też dodać, że właśnie dobiega końca modernizacja stacji Warszawa Zachodnia. Trwają odbiory końcowe.

Jak już wspomnieliśmy - firmy zainteresowane tą inwestycją mogą składać oferty do 23 października 2025 r. Cała przebudowa ma potrwać nieco ponad 4 lata.