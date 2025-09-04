MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Z Krakowa do Gdowa w niecałe 30 minut

To będzie bardzo bezpieczne i szybkie połączenie kolejowe łączące Kraków Podłęże z Gdowem. Trasę będzie można pokonać w 30 minut.

Niebagatelną rolę odrywają tu elementy bezpieczeństwa. Linia kolejowa została zaprojektowana tak, by wszystkie skrzyżowania z drogami były dwupoziomowe. Nowy odcinek będzie włączał się w istniejącą magistralę kolejową E30 (Kraków – Rzeszów) pomiędzy przystankiem Węgrzce Wielkie i stacją Podłęże.

Linia kolejowa pobiegnie nad autostradą A4

Nowa linia krzyżuje się z przebiegiem autostrady A4, jednak tory zostaną poprowadzone wiaduktem nad autostradą, by poprzez system mostów i wiaduktów łączyć się zarówno z linią kolejową w kierunku Krakowa Głównego, jak i Nowej Huty. W kierunku Gdowa tory będą poprowadzone z wykorzystaniem licznych obiektów inżynieryjnych.

W ramach inwestycji powstanie również dwunawowy tunel kolejowy. Będzie miał około 900 metrów długości.

Stacja kolejowa w Gdowie została zaplanowana w sąsiedztwie Marszowic. Perony znajdą się pod istniejącą drogą, która na potrzeby projektu zostanie podniesiona i skomunikowana ze stacją. Oprócz stacji w Gdowie przyszły wykonawca wybuduje także nową stację Podłęże Bałachówka i przystanki w Zagórzu koło Niepołomic i Wiatowicach.

Perony będą w pełni dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

To co będzie się działo w tym obszarze Małopolski, ale także w innych regionach kraju, to całkowicie nowa infrastruktura kolejowa, której nigdy nie było. Tak jak drogowcy dziś mają już ponad 5 tys. kilometrów ekspresówek i autostrad, tak w obszarze kolejowym chcemy podążać tą samą drogą. Chcemy wybudować całkowicie nowe linie kolejowe wysokiej przepustowości, o najlepszych parametrach, aby wozić miliony pasażerów – mówił podczas ogłaszania przetargu, w styczniu 2025 r. Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Linia kolejowa Podłęże – Gdów – kiedy będzie gotowa?

Firma, która wygra przetarg, będzie miała czas na wykonanie inwestycji do połowy 2029 roku. Po zakończeniu prac powstanie dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa, po której pociągi pasażerskie będą mogły się poruszać z prędkością 160 km/h, a towarowe o 40 km/h mniej.

Na odcinku Podłęże – Gdów zaprojektowano:

34 mosty i wiadukty kolejowe,

powstaną 33 bezkolizyjne skrzyżowania,

dwunawowy tunel,

dwie nowe stacje,

dwa przystanki.

Oferty w przetargu na linię 622 Kraków - Gdów

Znamy już oferty firm, które chcą budować no połączenie kolejowe. Otwarto je 28 sierpnia 2025 roku. W przetargu na budowę nowej linii kolejowej 622 na odcinku Kraków - Gdów wpłynęło 6 ofert. Najtańsza opiewała na 3,189 mld zł i została złożona pzrez konsorcjum na czele firmą Budimex, a najdroższa to 4,556 mld zł - złożona przez konsorcjum z firmą Strabag jako liderem.

Wszystkie oferty przekraczają budżet jaki na ten cel przeznaczyły PKP PLK. Wyniósł on - 2,89 mld zł.

Oto szczegółowe oferty w tym przetargu:

Konsorcjum PORR S.A., PORR BAU GmbH, Trakcja System Sp. z o.o. - 3 650 627 700,00 zł

STRABAG Sp. z o.o., Züblin AG - 4 556 290 394,76 zł

Budimex S.A., Budimex Kolejnictwo S.A., Ferrovial Construction (UK) Limited - 3 189 389 055,36 zł

Gülermak S.A., „INTOP” Warszawa Sp. z o.o. - 3 265 061 739,13 zł

„Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor”, DOGUS INSAAT VE TICARET A.S., DOGUS CONSTRUCTION POLAND Sp. z o. o. - 4 393 304 069,08 zł

TMA spółka cywilna, TORPOL S.A. , Mostostal Warszawa S.A., ACCIONA CONSTRUCCION S.A. - 3 870 065 301,97 zł.

Dodajmy też, że w przetargu wpłynęły też odwołania dwóch firm. Dotyczą one opisu przedmiotu zamówienia przez PKP PLK poprzez ustalenie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób naruszający niektóre przepisy PZP. Odwołania wniosły firmy Strabag i Budimex.

Nowa linia to część największego projektu kolejowego na południu Polski

Inwestycja, czyli budowa linii kolejowych Podłęże – Podłęże Balachówka i Podłęże – Gdów to część projektu „Podłęże-Piekiełko”, największej inwestycji PLK SA na południu kraju. Obecnie prace budowlane toczą się na czterech fragmentach tej inwestycji (stacja Limanowa, Limanowa – bocznica Klęczany, bocznica Klęczany – Nowy Sącz, Chabówka – Rabka Zaryte).

W małopolskich miejscowościach wykonawcy budują nowe mosty, wiadukty, stacje i przystanki. Obok Limanowej trwają przygotowania do drążenia najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce, który skróci podróże pociągiem do Nowego Sącza. W toku są postępowania przetargowe na dwa inne odcinki tej linii: Rabka Zaryte – Mszana Dolna – Fornale i Szczyrzyc – Tymbark.

Inwestycja składa się na modernizację i elektryfikację 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz i budowę 58 km nowej linii, łączącej docelowo Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dzięki temu powstanie nowe połączenie, które ułatwi komunikację Krakowa z Podhalem i Sądecczyzną. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w ok. 60 minut. Natomiast podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie ok. 90 minut. Fragmenty tej inwestycji finansowane są w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

