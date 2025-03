To jedna z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych inwestycji realizowanych obecnie przez Polskie Linie Kolejowe. Wspólnie z wykonawcami stoimy przed potężnym wyzwaniem, ale jesteśmy gotowi mu sprostać. Będziemy robić wszystko, by to zadanie było sprawnie realizowane, co pozwoli uruchomić nowe połączenie południa Małopolski z Krakowem i resztą kraju już za 5 lat – mówi Marcin Mochocki, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.