Duża tarcza TBM jedzie już do Małopolski na 88 ciężarówkach. Wydrąży tunel kolejowy

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: PKP PLK Duża tarcza TBM już jedzie na plac budowy w Małopolsce

Mniejsza maszyna, która wydrąży techniczny tunel pod Pisarzową w Małopolsce już jest gotowa do pracy, większa przypłynęła właśnie z Chin do portu w Gdańsku. Teraz w 88 częściach jest transportowana na plac budowy w Małopolsce. Kilkusettonowe tarcze TBM mają wydrążyć jeden z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce między Limanową a Klęczanami, w ramach przebudowy linii 104 Podłęże - Piekiełko.

Przebudowa linii 104 Limanowa - Klęczany bocznica

Na placu budowy czwartego odcinka linii numer 104 Chabówka – Nowy Sącz praca wre. Na miejscu, gotowa do pracy, jest już mniejsza maszyna TBM, która wydrąży tunel ewakuacyjny między Limanową a Klęczanami.

Większa tarcza, która będzie drążyła właściwy tunel jest jeszcze w transporcie. Tarcza o średnicy 11 metrów przypłynęła już statkiem z Chin do portu w Gdańsku. Stąd w ponad 80 częściach jest transportowana na plac budowy w Małopolsce.

Mowa o budowie jednego z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce liczącego 3,75 km pomiędzy Limanową a Klęczanami. To element większej inwestycji kolejowej o nazwie Podłęże - Piekiełko za przeszło 1,93 miliarda zł netto. Nowy tunel skróci przejazd pociągiem do Nowego Sącza.

Dwie maszyny TBM wydrążą długi tunel w Małopolsce

Jednym z elementów przebudowy linii 104 Limanowa bocznica Klęczany jest właśnie budowa tunelu. Inwestycję realizuje konsorcjum firm Budimex S.A./Gülermak Ağir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.Ş./Gülermak Sp. z o.o.

Wykonawca zamówił w Chinach dwie maszyny TBM, które będą drążyły tunel główny i ewakuacyjny. Jedną o średnicy 4,8 metra i drugą 10,6 metra. Ta, która pierwsza dotarła do Polski to maszyna TBM typu EPB o średnicy 4,8 metra i długości 170 m, wyprodukowana przez firmę CRCHI. Przypłynęła do Polski drogą morską z Changsha w Chinach i w 36 kawałkach dotarła już na plac budowy w Małopolsce.

Mniejsza maszyna TBM już na placu budowy

Mniejsza maszyna TBM, która jest już gotowa do pracy na placu budowy, waży w sumie 600 ton. Jej transport na plac budowy był, ze względów bezpieczeństwa utrzymywany w tajemnicy. Ładunek składał się z 36 części z czego najcięższy jego element ważył 87 ton. Sama głowica tnąca o średnicy 4,8m waży 41 ton. Po zmontowaniu TBM będzie drążyła tunel około 10 miesięcy. To mniejsza z dwóch maszyn wykorzystywanych na tej budowie.

Większa przypłynęła do Polski pod koniec lutego. Z gdańskiego portu w 88 częściach, przewożonych na 88 ciężarówkach jest obecnie transportowana na plac budowy w Małopolsce. Tu zostanie złożona w jeden mechanizm TBM (Tunnel Boring Machine).

Pisaliśmy też: To największa inwestycja kolejowa na południu Polski: tunel w Limanowej i przebudowa linii kolejowej 104 Chabówka – Nowy Sącz

W sumie na 88 ciężarówkach umieszczono 2534 tony frachtu - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Na budowie prowadzone są roboty we wszystkich możliwych branżach, kontrakt jest pełen inżynieryjnych wyzwań związanych z lokalnymi warunkami gruntowo-wodnymi czy samą logistyką i transportem – mówił niedawno Marcin Curkowicz, zastępca kierownika kontraktu ds. technicznych z Rejonu 2 Dywizji Budownictwa Kolejowego Budimex SA.

Tunel pod Pisarzową wydrążą w kilkanaście miesięcy

Drążenie pod Pisarzową potrwa w sumie kilkanaście miesięcy. Po zakończeniu prac, powstanie jeden z najdłuższych tuneli kolejowych w Polsce. Obiekt o długości 3750 metrów skróci podróże pomiędzy Limanową a Nowym Sączem. Docelowo pojadą nim pociągi, które połączą Sądecczyznę z resztą Małopolski – Gdowem, Zakopanem i Krakowem.

Modernizacja linii 104 w Małopolsce - projekt Podłęże - Piekiełko

Odcinek Limanowa – bocznica Klęczany jest najdłuższą i najbardziej wymagającą częścią modernizowanej linii kolejowej nr 104. Zakończenie prac planowane jest na ostatni kwartał 2026 roku. Projekt o wartości 1,93 mld zł netto obejmuje m.in. budowę dwóch tuneli o długości prawie 3,8 km każdy.

W sumie w ramach projektu „Podłęże-Piekiełko” powstanie 13 tuneli kolejowych różnej wielkości. Ten pomiędzy Męciną a Mordarką będzie drugim pod względem długości, bo o kilkadziesiąt metrów wyprzedzi go tunel, który powstanie w sąsiedztwie Stróży koło Dobrej i będzie częścią nowej linii kolejowej na odcinku Szczyrzyc - Tymbark.

