Zamkną tunel w Lalikach

Od 28 lipca do 25 sierpnia zostanie wyłączony z ruchu tunel w Lalikach na drodze ekspresowej S1.

Wyłączenie tunelu Emilia w Lalikach jest kolejnym etap prac przygotowawczych do pełnego otwarcia tzw. obejścia Węgierskiej Górki – jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w południowej Polsce. Na S1, obejściu Węgierskiej Górki, powstały dwa tunele. Będą miały własne centrum sterowania ruchem w tunelach, do którego zostanie podłączony także tunel w Lalikach.

Tunel w Lalikach - Emilia

Tunel w Lalikach to pierwszy tunel drogowy pozamiejski na drodze ekspresowej w Polsce, jakim zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W 2010 roku oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S1 Szare - Laliki. Inwestycja kosztowała 391 milionów złotych. Właśnie w jej ramach powstał pierwszy w Polsce pozamiejski tunel drogowy, który został wyposażony m.in. w nowoczesne systemy monitorujące i przeciwpożarowe. Tunel w Lalikach to część drogi ekspresowej od Bielska-Białej do granicy ze Słowacją. Jednonawowy, dwukierunkowy tunel biegnie pod Sobczakową Grapą, górą Beskidu Żywieckiego. Równolegle do niego biegnie mniejszy tunel ewakuacyjny, który łączy się z tunelem drogowym poprzez cztery przejścia.

Objazdy i organizacja ruchu po zamknięciu tunelu w Lalikach

Kierowcom pojazdów ciężarowych (powyżej 15 ton) zalecana jest trasa przez Cieszyn. Dla jadących z północy Polski pierwsze oznakowanie o zamknięciu tunelu ustawione będzie na węźle Bielsko-Biała Komorowice. Następne znaki ustawione będą na rondzie w Milówce oraz na węźle Laliki. Z kolei pojazdy wjeżdżające na S1 od strony Słowacji otrzymają informację o możliwości zawrócenia w rejonie granicy państwa. W obu przypadkach trasa objazdu przebiega przez obszar Słowacji i Czech, aż do granicy państwa w Cieszynie.

W przypadku pojazdów o masie do 15 ton proponowany jest objazd pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza, z wykorzystaniem drogi gminnej w Lalikach (stary przebieg DK69).

Po zakończeniu wszystkich prac tunel Emilia zostanie ponownie udostępniony do ruchu.

S1 obejście Węgierskiej Górki otworzą jeszcze w tym roku

Budowa S1 Przybędza - Milówka, czyli popularne obejście Węgierskiej Górki powstaje od sześciu lat. 8,5-kilometrowej długości trasa rzeczywiście jest już na ukończeniu. Wykonawca, firma Mirbud, deklaruje oddanie go do ruchu na przełomie października i listopada 2025 roku. To jedna z najdroższych ekspresówek w Polsce, koszt budowy jednego kilometra tej drogi wynosił na początku ponad 162 mln zł. Teraz jeszcze wzrósł. Wszystko dlatego, że pomiędzy Milówką a Przybędzą niemal połowę długości trasy stanowią obiekty inżynierskie - dwa, dwunawowe tunele o długości 830 i 1000 m oraz prawie kilometrowa estakada.

