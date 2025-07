Zerwą betonową nawierzchnię ekspresówki i zastąpią ją asfaltem. Betonówka wytrzymała 20 lat

Spis treści

Ruszył remont betonowej S8 w Łódzkiem

Betonowy, 9-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S8 między Polichnem i Studziankami zostanie rozebrany i zastąpiony przez drogę o nawierzchni bitumicznej. 15 lipca rozpoczął się remont. Jego wykonawcą jest firma Strabag.

Wart 37,1 mln zł remont ma potrwać cztery miesiące. Przetarg na wykonanie tej inwestycji obejmuje jednak możliwość remontu kolejnych 3 km jako rozszerzenie zamówienia podstawowego. Finalnie ma zostać wyremontowany odcinek o długości 12 km.

To najstarsza betonówka na drodze ekspresowej w Polsce

Betonowa nawierzchnia S8 wymagała już remontu. Jazda po popękanych betonowych fragmentach S8 wcale nie była już komfortowa. To jedna z najstarszych nawierzchni betonowych na drogach ekspresowych w Polsce. Odcinek powstał w 2002 roku, przed rozbudową DK8 do standardu drogi ekspresowej. Od tego czasu nawierzchnia została poważnie wyeksploatowana, dlatego naturalną konsekwencją była decyzja o remoncie. Jak informuje GDDKiA, remontowany fragment S8 to tzw. odcinek doświadczalny, wykonany ponad 20 lat temu w celu sprawdzenia, jak technologia betonu cementowego sprawdzi się w warunkach pogodowych panujących w naszym kraju. Zgodnie z ówczesnymi założeniami trwałość remontowanej nawierzchni szacowana była na 20 lat i te założenia się sprawdziły.

Dlaczego nie zostanie odtworzona nawierzchnia betonowa?

GDDKiA nie zdecydowała się na odtworzenie nawierzchni betonowej. Dlaczego? Przyczyna jest prozaiczna.

Zmiana technologii nawierzchni wynika z przyczyn praktycznych. Remont zostanie wykonany szybciej i będzie mógł być realizowany etapami. Zwieńczeniem robót będzie odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej – argumentują przedstawiciele GDDKiA.

Będą utrudnienia podczas remontu S8 Polichno - Studzianki

Podczas remontu trasy nie będzie się dało uniknąć utrudnień. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po drugiej jezdni po jednym pasie w każdym kierunku, przy ograniczeniu do 80 km/h. W czasie prowadzonych robót, przewiduje się możliwość zamykania łącznic węzłów, które znajdą się na tej trasie. Utrzymana ma być jednak dostępność do przydrożnej infrastruktury, takiej jak stacje paliw czy hotele. Wykonawca będzie mógł prowadzić prace 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, nie wyłączając dni świątecznych.

