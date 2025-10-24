MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Asfaltowa droga startowa zmieniła się w betonową

To była operacja bez precedensu. Asfaltowy odcinek jednej z najdłuższych dróg startowych w Polsce zmieniono na odcinek wykonany z betonu. I to trzy tygodnie przed terminem!

Inwestycja, będąca częścią większego projektu realizowanego w ramach unijnego programu Connecting Europe Facility (CEF), obejmowała II etap budowy równoległej drogi kołowania oraz I etap przebudowy drogi startowej na wspomnianym odcinku. Prace ruszyły 12 czerwca 2025 roku, a finał nastąpił 22 października – trzy tygodnie przed pierwotnie zakładanym terminem. To imponujące osiągnięcie logistyczne i organizacyjne, szczególnie biorąc pod uwagę, że lotnisko przez cały czas funkcjonowało bez zakłóceń.

Jak informują przedstawiciele lotniska, w ciągu 19 tygodni trwania modernizacji, Jasionka obsłużyła ponad 6800 operacji lotniczych, w tym starty i lądowania samolotów szerokokadłubowych, takich jak A124, C17 czy Boeingi 767 i 777. Łącznie obsłużono 445 operacji tych gigantów przestworzy.

Co się zmieniło po modernizacji na Lotnisku Rzeszów Jasionka?

Lotnisko w Rzeszowie ma jedną z najdłuższych w kraju dróg startowych o długości 3200 metrów. Jest ona już w pełni dostępna dla wszystkich typów statków powietrznych. Bez żadnych ograniczeń.

Zwiększenie nośności drogi startowej (na uczęszczanym kierunku 27) to istotne osiągnięcie dla bezpieczeństwa operacji lotniczych i dalszego rozwoju portu lotniczego jako strategicznego centrum komunikacyjnego Polski Wschodniej.

Zmodernizowany odcinek wyposażony został w nowoczesną infrastrukturę techniczną, nową kanalizację kablową, przebudowaną sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej przeciwpożarowej oraz oświetlenie nawigacyjne w technologii LED wraz z zaktualizowanym systemem sterowania z wieży.

Przy progu 27 wykonano pełnych gabarytów płaszczyznę do zawracania z oświetleniem nawigacyjnym i oznakowaniem poziomym.

W ramach przebudowanego odcinka drogi startowej wbudowano ponad 93 tys. ton materiałów drogowych, w tym około 16 tys. ton kruszywa, 39 tys. ton betonu i stabilizacji cementowej, 2 tys. ton betonu asfaltowego oraz 36 tys. ton wysokowytrzymałowego betonu cementowego do nawierzchni lotniskowych.

Tak wyglądał remont drogi startowej na lotnisku w Jasionce - zobacz galerię

Co to oznacza dla podkarpackiego lotniska?

Pełna dostępność jednej z najdłuższych w kraju dróg startowych, o długości 3200 metrów, otwiera przed Jasionką nowe możliwości. Lotnisko jest teraz w pełni gotowe do obsługi wszystkich typów statków powietrznych, co wzmacnia jego pozycję jako strategicznego centrum komunikacyjnego Polski Wschodniej.

- Dziś możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jesteśmy gotowi - podkreśla Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów. - Zakończenie przebudowy to gwarancja najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu operacji lotniczych. Jesteśmy gotowi obsługiwać rosnący ruch w segmencie pasażerskim i cargo - zakończył.

- Modernizacja drogi startowej w Porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka to przedsięwzięcie, które wykracza poza jeden port i realnie wzmacnia odporność sieci lotnisk w Polsce. Przeprowadzono złożony technologicznie projekt przed terminem i bez zatrzymania operacji, co potwierdza świetne zarządzanie tą infrastrukturą krytyczną. PPL działa jako integrator, wspieramy wszystkie porty regionalne, znamy ich znacznie dla wzrostu gospodarczego kraju, spójności regionów i bezpieczeństwa państwa - podkreśla Łukasz Chaberski, Prezes Zarządu Polskich Portów Lotniczych S.A.

To nie koniec inwestycji na rzeszowskim lotnisku

Równocześnie z zakończonymi pracami trwają działania związane z II etapem budowy równoległej drogi kołowania, którego zakończenie planowane jest w trzecim kwartale 2026 roku.

Całkowita wartość projektu to 113,8 miliona złotych, a inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF Military Mobility).

Za realizację robót odpowiadała firma Strabag, lider w branży budownictwa lotniskowego.

- Zmodernizowana infrastruktura będzie służyć lotnictwu przez kolejne dekady, spełniając najwyższe standardy bezpieczeństwa i funkcjonalności – zapewniał podczas uroczystego otwarcia wyremontowanej drogi startowej Paweł Wołowiec, kierownik robót drogowych w firmie Strabag

Jasionka - brama do Podkarpacia

Modernizacja drogi startowej to impuls dla rozwoju gospodarczego całego regionu. Pełna gotowość operacyjna oznacza możliwość obsługi nowych połączeń, większych samolotów i intensywniejszego ruchu cargo.

Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka po raz kolejny udowadnia, że jest gotowy na wyzwania przyszłości, umacniając swoją pozycję jako kluczowy element infrastruktury transportowej Polski.