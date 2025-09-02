Port Lotniczy Rzeszów Jasionka - ważny dla transportu lotniczego w Polsce

Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów Jasionka jest jednym ze strategicznych węzłów transportu lotniczego w Europie. Wśród lotnisk cywilnych w Polsce port w Jasionce dysponuje drugą co do długości drogą startową (ex aequo z MPL Katowice) po Lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, o wymiarach 3200 × 65 m. Szczególną rolę port lotniczy zyskał po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Przebudowa 700 metrów drogi startowej w Jasionce

Na terenie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka trwają prace związane z przebudową 700 metrowego odcinka drogi startowej i infrastrukturą techniczną na tym odcinku oraz budową drugiego etapu równoległej drogi kołowania. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG Infrastruktura Południe.

Ta inwestycja to nie tylko nowa nawierzchnia, ale także nowoczesna infrastruktura, m.in. energooszczędne oświetlenie LED, nowy system sterowania, zbiorniki retencyjne i odwodnienie nowych nawierzchni z podczyszczaniem, które zostanie włączone do kolektora grawitacyjnego odprowadzającego wodę do Wisłoka. Wszystko to sprawi, że lotnisko będzie mogło działać 24 godziny na dobę przez cały tydzień, niezależnie od warunków pogodowych.

Beton zamiast asfaltu na drodze startowej w Jasionce

Zmieni się też całkowicie nawierzchnia drogi startowej. Bowiem na odcinku o długości 700 metrów, zamiast asfaltu pojawi się beton cementowy. Argument za zmianą materiału był jeden – trwałość. Nawierzchnia betonowa jest wytrzymała, odporna na uszkodzenia. Te prace stanowią pewnego rodzaju utrudnienia, ale nie wyłączają całkowicie lotniska z użytku. Loty cywilne odbywają się bez problemów. Jednak loty wojskowe przeniesiono w większości tymczasowo do Portu Lotniczego w Lublinie.

Tymczasem prace związane z przebudową 700 metrów drogi startowej powoli zbliżają się do końca.

Prace przebiegają obecnie zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem i jeśli tylko wszelkie uwarunkowania a w szczególności te pogodowe pozwolą to szacujemy, że jeszcze w październiku tego roku droga startowa będzie gotowa do użytku na całej długości z nowym oświetleniem i pełnym oprzyrządowaniem – powiedział niedawno Adam Hamryszczak prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów.

Powstaje równoległa droga kołowania

Jak już wspomnieliśmy, lotnisko jest również w trakcie budowy nowego odcinka równoległej drogi kołowania o długości 1087 metrów i szerokości 23 metrów. Po obu stronach powstaną dodatkowe pasy pobocza o szerokości 10,5 metra. Inwestycja obejmuje również dwa łączniki z drogą startową, o długości około 160 i 150 metrów.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF Military Mobility) ma strategiczne znaczenie zarówno dla ruchu pasażerskiego, jak i operacji wojskowych.

Kolejna modernizacja pasa startowego na lotnisku w Jasionce przed nami

To jednak nie koniec inwestycyjnych planów rzeszowskiego lotniska, a raczej dopiero początek, bo większa inwestycja dopiero się szykuje. Na lata 2026-2027 zaplanowano modernizację kolejnego odcinka pasa startowego (aż 1800 metrów). Również tu pojawi się nowa nawierzchnia i nowoczesne oświetlenie. W tym roku zostały już przeprowadzone niezbędne prace badawcze oraz ekspertyzy i jak informuje Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka, trwa obecnie opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej. W 2026 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót, natomiast realizacja prac budowlanych na drodze startowej zakładana jest w drugim kwartale 2027 r.

