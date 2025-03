Port Lotniczy Rzeszów Jasionka rozbuduje drogi kołowania i startową

Będzie równoległa droga kołowania i przebudowa drogi startowej na lotnisku Rzeszów Jasionka. Władze Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów podpisały właśnie umowę z firmą Strabag na realizację tych inwestycji. Dzięki temu wzrośnie wytrzymałość i nośność drogi startowej, a przedłużenie równoległej drogi kołowania zwiększy bezpieczeństwo prowadzonych operacji pasażerskich i cargo.

Lotnisko w Jasionce - ważny port lotniczy Europy

Międzynarodowy Port Lotniczy Rzeszów Jasionka jest, można to dziś śmiało powiedzieć, jednym ze strategicznych węzłów transportu lotniczego w Europie. Wśród lotnisk cywilnych w Polsce port w Jasionce dysponuje drugą co do długości drogą startową (ex aequo z MPL Katowice) po Lotnisku im. F.Chopina w Warszawie, o wymiarach 3200 × 65 m. Szczególną rolę port lotniczy zyskał po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Inwestycje na lotnisku Rzeszów Jasionka

Nie dziwią więc inwestycje w rozbudowę tego miejsca. Jak informują przedstawiciele lotniska, zakres nowej inwestycji obejmuje:

budowę drugiego etapu równoległej drogi kołowania(ok. 1087 m),

budowę dwóch prostopadłych łączników drogi kołowania z drogą startową,

rozbudowę płyty do zawracania samolotów przy progu od wschodniej części lotniska,

rozbiórkę istniejącej nawierzchni na odcinku 700 m operacyjnej części drogi startowej,

częściową rozbiórkę poboczy oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi startowej i poboczy,

a także rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Prace nie nie spowodują zamknięcia lotniska w Rzeszowie

Prace nie spowodują zamknięcia lotniska. Będzie ono funkcjonowało normalnie. Wykonawcą została firma Strabag. Spółka ma doświadczenie w realizacji inwestycji lotniskowych, m. in. na lotniskach w Dęblinie, Radomiu i Wrocławiu.

Inwestycja będzie trwała prawie półtora roku. Ma być realizowana od kwietnia 2025 do połowy września 2026 roku, a jej całkowity koszt wynosi blisko 114 milionów złotych.

Z satysfakcją obserwuję, jak ten projekt nabiera realnych kształtów, gdyż jego realizacja nie tylko znacząco podniesie komfort podróżnych, ale także wzmocni spójność i dostępność komunikacyjną całego regionu. Lotnisko pełni strategiczną rolę o podwójnym zastosowaniu: jako kluczowy węzeł transportowy oraz fundament bezpieczeństwa tej części świata – mówił, podczas podpisania umowy, Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF Military Mobility). Dofinansowanie unijne na to zadanie wynosi prawie 48 mln zł. Pozostałe środki zapewnił Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów (około 30,8 mln zł) oraz współwłaściciele lotniska: Województwo Podkarpackie (20 mln zł) i Polskie Porty Lotnicze (15 mln zł).

– Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy na różnych etapach wspierali ten projekt, w szczególności udziałowcom lotniska oraz Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, a także stronie wojskowej – mówi Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka im. Rodziny Ulmów.

