Tylu inwestycji jednocześnie na Katowice Airport nie było nigdy. Trwa ogromny program inwestycyjny

12:44

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: Piotr Adamczyk/Katowice Airport Budowa parkingu P5 na lotnisku w Pyrzowicach

Lotnisko w Pyrzowicach, czyli Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice przechodzi obecnie prawdziwy boom inwestycyjny. Powstaje tu m.in. multimodalny węzeł przeładunkowy z bazą paliw, nowy parking i baza techniczno-transportowa. W przetargu jest projekt nowego terminala głównego. Te inwestycje naprawdę zmienią Katowice Airport.

Spis treści

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Program inwestycyjny Katowice Airport do 20232 roku

Program inwestycyjny lotniska zaplanowano z realizacją do 2032 roku. Powodem wcześniejszego niż planowano przyjęcia tej strategii rozwojowej były były prognozy przewozów dla Katowice Airport do 2040 roku. Aktualne prognozy wskazują, że już w 2026 roku z siatki połączeń portu powinno skorzystać ok. 7,5 mln podróżnych, a granica 10 mln pasażerów może zostać przekroczona już w 2030 roku.

Strategia inwestycyjna lotniska obejmuje rozbudowę wszystkich obecnie funkcjonujących stref lotniska tj. pasażerskiej, obsługi technicznej samolotów oraz cargo. Ponadto w ramach programu inwestycyjnego GTL SA rozwinie czwarty obszar działalności w postaci węzła do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Największym i najkosztowniejszym projektem zaplanowanym w programie inwestycyjnym na lata 2024–2032 jest budowa głównego terminala pasażerskiego.

Tylko w minionym roku trwały inwestycje o łącznej wartości prawie 150 mln zł. Kolejne projekty przed nami, w tym ten największy i najważniejszy, czyli budowa głównego terminalu pasażerskiego z infrastrukturą towarzyszącą. Od 2009 roku zrealizowaliśmy w Katowice Airport inwestycje za prawie miliard złotych, nasz zespół ma dużą wiedzę i doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu projektów lotniskowych, a to bez wątpienia zaprocentuje przy aktualnie realizowanym programie – mówi Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport.

Całkowity szacunkowy koszt programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024–2032 to ok. 1,5 mld zł. GTL SA planuje sfinansować projekt ze środków własnych, kredytu komercyjnego, podniesienia kapitału oraz dotacji z Unii Europejskiej.

Czytaj też: Są plany rozwoju Katowice Airport do 2043 roku. Zatwierdzone przez ministerstwa

W 2025 roku inwestycje na lotnisku w Pyrzowicach nie zwalniają

W pierwszym kwartale 2025 roku rozpocznie się:

budowa czwartego hangaru do obsługi technicznej samolotów, która potrwa 12 miesięcy.

trwać będzie budowa multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową

kontynuowana jest rozbudowa parkingów P1 i P4.

do użytku zostanie oddana nowa baza działów utrzymania lotniska oraz parking P5.

Przetargi na płytę do odladzania samolotów i terminal główny

Rozpocznie się także przetarg na wybór firmy, która wybuduje płytę do odladzania samolotów dla pasa 08. W toku będzie przetarg na wybór projektanta głównego terminalu pasażerskiego i infrastruktury towarzyszącej. Ogłoszony zostanie przetarg na wybór projektanta drugiego terminalu cargo. Zakończy się projektowanie nowej siedziby Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej i zostanie ogłoszony przetarg, którego celem będzie wybór wykonawcy tej inwestycji.

Polecamy także: Rozbetonowali teren przy lotnisku. Posadzili drzewa. Takie rzeczy w Katowice Airport

Inwestycje realizowane obecnie na Katowice Airport

Co się obecnie buduje na lotnisku w Pyrzowicach? Oto kilka słów na temat poszczególnych inwestycji.

Multimodalny węzeł do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową w porcie lotniczym Katowice

To obecnie największa inwestycja, która zaczęła się w pierwszym roku realizacji programu inwestycyjnego katowickiego lotniska. Mowa o multimodalnym węźle do przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) 2021–2027 Military Mobility w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych. Głównym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Mostostal Kraków SA – Budimex SA. Przetarg ogłoszono w 2023 roku. Prace budowlane ruszyły we wrześniu 2024 roku. Przedsięwzięcie zakończy się najpóźniej w czerwcu 2026 roku. Koszt projektu to 117,3 mln złotych netto.

W ramach inwestycji w południowo-wschodniej części katowickiego lotniska budowana jest bocznica kolejowa, która połączy węzeł z linią kolejową nr 182 (Tarnowskie Góry – Zawiercie). Sercem nowej infrastruktury będzie kolejowy front rozładowczy do załadunku towarów oraz paliw, który sąsiadować będzie z czterema zbiornikami o pojemności 1 000 m3 każdy i stanowiskami do rozładunku autocystern. W części znajdującej się w strefie zastrzeżonej lotniska powstaną stanowiska nalewaków dla cystern lotniskowych.

Nowa baza służb utrzymania lotniska

We wrześniu 2024 roku firma Budimex SA rozpoczęła w południowo-wschodniej części Katowice Airport budowę nowej bazy służb utrzymania lotniska. W ramach podpisanego kontraktu powstaje m.in. dwukondygnacyjny budynek administracyjno–socjalny o powierzchni 470 m2, hala garażowo-warsztatowa o powierzchni 2 294 m2 z dziewięcioma stanowiskami dla oczyszczarek lotniskowych, infrastruktura drogowa oraz teletechniczna. Wartość pierwszego etapu budowy bazy to prawie 20 mln zł netto. Inwestycja ma być gotowa w drugim kwartale 2025 roku. Bazę zaprojektowało Przedsiębiorstwo Spółdzielcze Budoprojekt.

Parking terenowy P5

W sierpniu 2024 roku, na południe od strefy hangarów do obsługi technicznej samolotów, rozpoczęła się budowa parkingu terenowego P5. W pierwszej fazie tej inwestycji powstanie ok. 900 nowych miejsc postojowych dla samochodów. Przedsięwzięcie realizowane jest w formule „projektuj i buduj”. Głównym wykonawcą są firmy SILESIA INVEST Sp. z o.o. i Szmitka Kamiński Sp. k. Wartość projektu to 10,5 mln zł netto. Nowa infrastruktura zostanie oddana do użytku w drugim kwartale 2025 roku.

Powstają projekty dla kolejnych inwestycji na Katowice Airport

W 2024 roku trwał proces przygotowywania dokumentacji projektowej dla następujących inwestycji:

nowej strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej,

rozbudowy parkingu P5 i rozbudowy parkingu P1 na zachód.

w październiku 2024 roku GTL SA ogłosiło przetarg na wybór projektanta głównego terminalu pasażerskiego i infrastruktury towarzyszącej. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego, a umowę z wybranym w jego ramach wykonawcą spółka zarządzająca katowickim lotniskiem planuje podpisać do końca 2025 roku.

Pisaliśmy też: Farma fotowoltaiczna zacieni parking na terenie Portu Lotniczego Gdańsk

Katowickie lotnisko należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2024 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 6,39 mln pasażerów. Prognoza na 2027 rok zakłada obsłużenie około 7 mln podróżnych, co będzie najlepszym wynikiem w historii Katowice Airport.