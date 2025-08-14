Rozmowa Muratora: Co jest potrzebne do zmniejszenia śladu węglowego w budownictwie? Krzysztof Frączek, Holcim Polska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sinfonia Varsovia. Sala koncertowa o krok bliżej

13 maja 2025 r. Sinfonia Varsovia rozpoczęła przetarg na wyczekiwany II etap inwestycji, czyli największą w Polsce salę koncertową. Pomieści ona aż 1877 osób. Jej projekt powstał we współpracy z renomowanymi akustykami z Berlina (Müller-BBM) i Brukseli (Eckhard Kahle Acoustics), a jego forma łączy cechy klasycznego układu „shoebox” z nowoczesną typologią „vineyard”.

8 sierpnia 2025 r. poinformowano, że do przetargu zgłosiło się 4 potencjalnych wykonawców (nie podano kwot ofert):

Warbud S.A.,

Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.,

Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. – Lider konsorcjum, Ed. ZÜBLIN AG – Partner konsorcjum,

Konsorcjum firm: Karmar S.A. – Lider Konsorcjum, Bouygues Bâtiment Ile-de-France société par actions simplifiée – Partner Konsorcjum, Adamietz Warszawa Sp. z o.o – Partner Konsorcjum.

Teraz inwestor analizuje oferty, żeby wybrać najlepszą. Wszystko ma być gotowe w 2030 r.

Poza salą koncertową w ramach tego etapu prac powstaną także przestrzeń do prób i sala kameralna na 400 osób, jak również powierzchnie magazynowe. Nastąpi też remont dwóch zabytkowych oficyn. Jak podano w komunikacie:

Koncentryczne, falujące pierścienie widowni będą otaczać scenę znajdującą się na poziomie -1. Sala koncertowa będzie w pełni widoczna z okalającego ją obszernego foyer dzięki wysokim przeszklonym ścianom. Przestronne wnętrze foyer zostanie otwarte dla wszystkich odwiedzających, którzy będą mogli przechadzać się po wnętrzu budynku, docierając na jego szczyt.

Sinfonia Varsovia z dodatkowymi funduszami

W marcu 2025 r. warszawski Urząd Miasta poinformował, że budowa i modernizacja obiektów Sinfonii Varsovii zostanie zasilona dodatkową kwotą ponad 210 mln zł. To część większej fali wsparcia finansowego dla instytucji kultury. Dodatkowe pieniądze pozwoliły jeszcze w 2025 r. ogłosić przetarg na budowę nowej sali koncertowej. Dzięki temu realizacja inwestycji przyspieszy.

I etap budowy Sinfonii Varsovii - finisz na przełomie 2025 i 2026 r.

5 kwietnia 2023 podpisania została umowa z generalnym wykonawcą pierwszej części inwestycji Sinfonia Varsovia Centrum. Została nim Korporacja Budowlana Doraco. I etap inwestycji zakończy się na przełomie 2025 i 2026 r. Już w przyszłym roku udostępnione zostaną mieszkańcom i turystom 3 wyremontowane budynki od strony ul. Grochowskiej. Nowa sala koncertowa będzie z kolei gotowa w 2030 r.

Inwestycja obejmuje modernizację trzech frontowych, zabytkowych budynków od ul. Grochowskiej 272 oraz zagospodarowanie całej otaczającej przestrzeni. W odnowionych budynkach powstaną dwie małe sale koncertowe oraz sale prób dla orkiestry. Powstaną też kawiarnia połączona z księgarnią muzyczną i restauracja, w których Warszawiacy i przyjezdni będą mogli po prostu spędzić czas wolny. Z kolei w ramach II etapu inwestycji według projektu pracowni Atelier Thomas Pucher powstanie największa sala koncertowa w Polsce.

Kiedy koniec budowy Sinfonii Varsovii?

Pierwotnie planowano, że I etap budowy zakończy się w 2023 roku, natomiast drugi w 2027. Opóźnienie inwestycji było jednak spore i ostatecznie:

data zakończenia I etapu to przełom 2025 i 2026 r.,

data zakończenia II etapu to rok 2030.

Projekt zakłada powstanie centrum, w którym będzie można posłuchać muzyki poważnej i skorzystać z bogatej oferty artystycznej (teatr, film, malarstwo, fotografia, rzeźba), a także podyskutować o wydarzeniach kulturalnych. Oprócz tego mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty biblioteki multimedialnej, kawiarni i restauracji. Będzie to też największe tego typu miejsce w prawobrzeżnej Warszawie, współpracujące programowo z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną – podaje Urząd Miasta.

i Autor: Marzena Sarniewicz Dawny budynek Wydziału Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 przed remontem

Budowa Sinfonii Varsovii - historia inwestycji

Przypomnijmy, że w 2009 roku m.st. Warszawa kupiło dla orkiestry Sinfonia Varsovia teren na warszawskim Kamionku, przy ul. Grochowskiej 272. To dawna siedziba Instytutu Weterynarii SGGW. Budynki od początku wymagały gruntownego remontu, brakowało też ogrzewania.

W październiku 2015 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt gmachu Sinfonia Varsovia. Laureatem konkursu została pracownia Atelier Thomas Pucher. Projekt Sinfonia Varsovia Centrum obejmuje budowę nowej sali koncertowej wraz z ramą, modernizację pięciu zabytkowych budynków oraz zagospodarowanie placów zielonych.

W kwietniu 2019 prezydent m.st. Warszawy wydał pozwolenie na budowę Sinfonia Varsovia Centrum – nowego muzycznego miejsca na mapie Warszawy dla Orkiestry Sinfonia Varsovia. Potem powstawały projekty wykonawcze i dokumentacja przetargowa, roboty budowlane miały ruszyć w październiku 2020. Ostatecznie umowę z wykonawcą podpisano w kwietniu 2023 r.

Sinfonia Varsovia - sala koncertowa z prawdziwego zdarzenia

W nowym gmachu Sinfonia Varsovia Centrum będzie kilka sal koncertowych, w tym ta największa w Polsce, typu shoebox z typem vineyard, ze znakomitą akustyką. Budynek pomieści jednocześnie 1850 osób. Unikalny projekt sali koncertowej stworzyło berlińskie biuro Müller-BBM GmbH ze wsparciem brukselskiego zespołu Kahle Acoustics. Mniejsze sale przeznaczone mają być dla młodych artystów (Akademia Sinfonia Varsovia, rezydencje artystyczne, ćwiczeniówki). Ponadto w gmachu będzie studio nagraniowe, pomieszczenia przeznaczone na różnorodne zajęcia edukacyjne dla mieszkańców Warszawy.

Dla architekta budowa sali koncertowej to największy zaszczyt. Każdą salę koncertową można porównać to ogromnego instrumentu, w którego wnętrzu może zasiąść 1850 osób i każdy może usłyszeć muzykę najwyższej jakości – mówił podczas prezentacji projektu architekt Thomas Pucher cytowany przez „Architekturę-Muratora”.

Sinfonia Varsovia – wizualizacja. Budynek otoczony murem?

Wiele kontrowersji wzbudzał projekt ramy wokół gmachu Sinfonia Varsovia, kóry nie podobał się mieszkańcom stolicy. Pierwotnie miał to być mur betonowy zawieszony 3 metry nad poziomem terenu. Rozwiązanie wydawało się zbyt ciężkie, odcinające. Ponadto konserwator zabytków nie zgodził się na wybudowanie muru, który mógłby zasłonić zabytkowe budynki – poinformowała Aleksandra Kielan zastępca dyrektora Sinfonia Varsovia.

W nowym projekcie mur zastąpiono ażurową siatką stalowo-aluminiową, która dokładnie wyznacza obszar i okala budynki należące do Sinfoni Varsovi. Dzięki temu główny zabytkowy obiekt od ulicy Grochowskiej będzie widoczny. Dodatkowo w ramę zostaną wbudowane schody, którymi będzie można wejść na jej szczyt i spacerować dookoła po tarasie. Będziemy mogli podziwiać panoramę okolicy z wysokości około 20 m. Ponadto w całym kompleksie nie zabraknie miejsc, w których będzie można po prostu spędzić czas wolny, np. w kawiarni połączonej z księgarnią muzyczną, restauracji, ogrodzie łączącym się z Parkiem Obwodu Praga AK.

Zobacz galerię: Wizualizacje nowej siedziby Sinfonii Varsovii w Warszawie

Sinfonia Varsovia – historia orkiestry

Orkiestra Sinfonia Varsovia to polska orkiestra symfoniczna, ambasador kultury polskiej na świecie. Powstała z inicjatywy Waldemara Dąbrowskiego, Franciszka Wybrańczyka i Yehudi Menuhina w 1984 roku, w wyniku powiększenia Polskiej Orkiestry Kameralnej. Przez lata występowała w najlepszych salach koncertowych świata, z legendarnymi solistami i dyrygentami, jednocześnie nie mając swojej stałej siedziby w Warszawie. Od 2010 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia, obok działalności koncertowej poza swoją siedzibą, organizuje liczne koncerty kameralne, warsztaty edukacyjne i wystawy w wymagających remontu przestrzeniach przy Grochowskiej.

