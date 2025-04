Co dalej z ostatnim odcinkiem zakopianki. Górale nie chcą dwupasmówki

Każdy, kto miał okazję przejechać się nowym odcinkiem zakopianki, oddanym w zeszłym roku (Rdzawka - Nowy Targ), pewnie chciałby taką trasą dojechać pod same Tatry. GDDKiA rozmawia właśnie z mieszkańcami Podhala o modernizacji ostatniego odcinka wiecznie zakorkowanej DK47 – Nowy Targ – Zakopane. I nie są to optymistyczne wieści. Górale nie chcą u siebie dwupasmówki.

Stara zakopianka do przebudowy - jest koncepcja

GDDKiA zamierza przebudować i unowocześnić drogę krajową nr 47 – czyli starą zakopiankę. To właśnie tą drogą tysiące turystów i wczasowiczów pokonują ostatni odcinek pod Tatry. I w przeciwieństwie do szybkiej podróży nową dwupasmówką na odcinku Rdzawka – Nowy Targ, jaką jedziemy już od zeszłego roku, tu musimy już ostro hamować.

24 i 25 kwietnia w Urzędach miasta w Szaflarach i w Nowym Targu odbyły się spotkania z mieszkańcami, podczas których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła swoje pomysły projektów modernizacji ostatniego odcinka zakopianki czyli DK 47 Nowy Targ - Zakopane. Z mieszkańcami konsultowano koncepcję modernizacji przygotowaną przez firmę IVIA na zlecenie GDDKiA.

Czeka nas ostre hamowanie po wygodnej jeździe dwupasmówką

W Nowym Targu dwupasmówka się kończy. I nic nie zapowiada tego, by droga o takim przekroju miała tu powstać. 1 grudnia 2023 roku GDDKiA podpisała umowę z firmą IVIA, która miała przygotować koncepcję rozbudowy tej drogi. Ta właśnie powstała, a projektanci i przedstawiciele GDDKiA 24 i 25 kwietnia 2025 roku podzielili się nią z mieszkańcami.

Przyjęcie kolejnego pomysłu modernizacji zakopianki, jak się można było spodziewać, wśród górali nie wzbudziło zachwytu. Podobnie jak przed 18 laty, mieszkańcy Podhala sceptycznie podchodzą do rozbudowy tej trasy. Boją się szerokiej dwupasmowej zakopianki. Obawiają się, że droga, którą turyści wygodnie ominą ich miejscowości, sprawi, że nie będą też chcieli korzystać z usług lokalnej społeczności. Będą woleli zamieszkać w budowanych wokół Zakopanego apartamentowcach, zamiast u nich. A to sprawi, że leżące przy DK 47 Szaflary, Biały Dunajec, czy Poronin – przestaną się rozwijać, a mieszkańcy zostaną pozbawieni części dochodów, pochodzących z turystyki.

Odcinek DK 47 Nowy Targ - Szaflary - korki w sezonie to tu norma

Obecnie Droga z Nowego Targu do Szaflar to główna trasa do Zakopanego. Wciąż rośnie na niej liczba pojazdów. Jak informowała GDDKiA, ruch między 2015 a 2021 rokiem zwiększył się o 45 proc., do ponad 22 tysięcy pojazdów na dobę. W jeszcze większym stopniu wzrósł ruch samochodów ciężarowych, bo o 73 proc., do 2,3 tysiąca pojazdów na dobę. Dodatkowe utrudnienia i korki tworzą się w sezonie turystycznym.

Jak więc ma wyglądać modernizacja zakopianki na tym odcinku?

To nie będzie drogowa rewolucja pod Tatrami

To nie będzie rewolucja pod Tatrami, a raczej ewolucja. GDDKiA podkreśla, że poprawa przepustowości drogi jest przygotowywana w jej obecnym śladzie. Zakopianka po nowemu, raczej nie będzie wygodną dwupasmówką. Na to nie dają zgody mieszkańcy, choć GDDKiA zapewnia, że tam gdzie się będzie dało, zostaną wybudowane dodatkowe pasy. Trzeci pas pojawi się m.in. w Szaflarach w środku drogi i będzie służył do tego, by mieszkańcy mogli spokojnie wjechać na swoje posesje, nie tamując głównego ruchu na drodze.

Planowana jest rozbudowa skrzyżowań, przebudowę zjazdów i wybudowanie około 1200 metrów chodnika.

Według koncepcji planowane są też budowy ekranów dźwiękochłonnych – w sumie około 750 metrów, zabezpieczających mieszkańców przed hałasem z drogi, oraz min. przejścia dla zwierząt.

Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na temat nowej zakopianki w ankietach

Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się na temat proponowanych przez GDDKiA zmian. Mają na to czas do 9 maja. Można to zrobić wypełniając specjalną ankietę, która można wysłać na adres:

[email protected]

lub pocztą na IVIA sp. z o.o., Al. W. Roździeńskiego 91, 40-203 Katowice.

Druga koncepcja zakopianki też powstaje

Przypomnijmy że trwają równocześnie prace nad koncepcją modernizacji kolejnego odcinka zakopianki. Przygotowuje ją firma Sweco Polskahodzi o koncepcję programową przebudowy DK47 między Szaflarami a Zakopanem. Droga krajowa nr 47 na odcinku Szaflary - Zakopane o długości około 11,8 km jest jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na blisko 10-kilometrowym odcinku przebiega w obszarze zabudowanym, gdzie znajduje się 186 zjazdów do posesji. Średnie natężenie ruchu w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 na odcinku od Szaflar do Poronina wynosiło 19,2 tys. pojazdów/dobę i wzrosło w ciągu ostatnich 5 lat o 41 proc.

Pomiędzy Poroninem a Zakopanem ten wzrost jest mniejszy i wynosi 17 proc., ale na tym odcinku średnio na dobę porusza się prawie 21 tys. pojazdów. Poziom swobody ruchu jest ograniczony. Okresowo, w czasie wzmożonych wyjazdów turystycznych, natężenie na drodze jest wyższe od jej przepustowości i tworzą się zatory.

