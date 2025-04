Koniec korków w Zawierciu. Obwodnica Zawiercia i Poręby otwarta, po latach oczekiwań

Zobacz galerię 56 zdjęć Autor: Anna Dziedzic Nowa obwodnica Zawiercia i Poręby

To już końcówka. Dziś została otwarta ponad 16-kilometrowa obwodnica Zawiercia i Poręby. Droga powstaje już dość długo, bo umowę podpisano jeszcze w 2019 roku, ale też inwestycja rekordowo długo czekała na ZRID, czyli pozwolenie na budowę. To trasa, która ułatwi dojazd ze Śląska na Jurę, a także tranzyt w stronę Kielc. Mieliśmy okazję przejechać nowa trasą.

Czekają 20 lat na obwodnicę Zawiercia

Na budowę obwodnicy Zawiercia mieszkańcy powiatu zawierciańskiego czekali ponad 20 lat. Gdy w 2019 roku GDDKiA w końcu podpisała umowę z wykonawcą – spółkami Kobylarnia i Mirbud – wszyscy odetchnęli z ulgą. Zapowiadało się, że w ciągu trzech lat nowa trasa odciąży centrum Zawiercia i Poręby, którymi dziennie przejeżdża nawet cztery tysiące tirów i innych aut ciężarowych. Od uciążliwego tranzytu przez ścisłe centra tych miast ludziom pękają domy, mieszkańcy żyją w ciągłym hałasie. Po oddaniu nowej obwodnicy Zawiercia to się zmieni.

Nowa droga ułatwi dojazd do malowniczych jurajskich terenów ze Śląska i Zagłębia. To też dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego szybszy dojazd do lotniska w Pyrzowicach i do autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S1.

Otwarcie obwodnicy Zawiercia

Drogę otwarto przed południem 25 kwietnia 2025 roku.

Cała trasa jest już skończona. Jeszcze przed kilkoma dniami drogowcy kończyli ostatnie prace - malowali ekrany, montowali bariery.

Obwodnica Zawiercia miała opóźnienie już na starcie

Przypomnijmy. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2019 roku, kiedy to podpisano umowę z wykonawcą, czyli firmami Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. Był to kontrakt „projektuj i buduj”, więc pierwszy rok zajęły prace projektowe. Gdy złożono wniosek do wojewody śląskiego o pozwolenie na budowę, nikt nie przypuszczał, że czekanie na nie będzie trwało ponad rok. Dokładnie ponad 16 miesięcy. Powodów było wiele, środowiskowe, projektowe. Gdy w końcu w 2021 roku firma Mirbud mogła przejąć plac budowy, miała już na początku ponadroczne opóźnienie. Stąd roszczenia zarówno terminowe, jak i finansowe. Pierwotnie budowa tego odcinka obwodnicy Zawiercia miała się zakończyć w kwietniu 2023 roku. Tak się oczywiście nie stało.

Czytaj też: Zaczyna się budowa drugiej części obwodnicy Zawiercia i Poręby. Będzie łatwiej dojechać do A1

Tak wygląda nowa obwodnica Zawiercia

Pierwsza część obwodnicy Zawiercia i Poręby będzie się łączyła z obwodnicą Siewierza. Jest dwupasmówką, która kończy się na węźle Kromołów. Pierwotnie miała kosztować 414 mln zł. Koszty będą jednak prawdopodobnie wyższe.

Budowa obwodnicy Zawiercia oznacza powstanie:

nowego dwujezdniowego odcinka DK78 o długości 16,664 km , w klasie technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach,

, w klasie technicznej GP (główna ruchu przyspieszonego), z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, dwóch węzłów drogowych ( Kuźnica i Kromołów ),

), dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu DK78 z DW793 w Siewierzu oraz DK78 z ul. Oleśnickiego w Porębie,

na skrzyżowaniu DK78 z DW793 w Siewierzu oraz DK78 z ul. Oleśnickiego w Porębie, przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na DK78,

obiektów inżynierskich na drodze krajowej i dróg krzyżujących się z nią,

systemu odwodnienia,

urządzeń ochrony środowiska, w tym zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleni i ogrodzenia DK78,

oświetlenia drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sieci teletechnicznych.

Pisaliśmy też: Budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby minęła już półmetek. To wyczekiwana droga

Tak wygląda obwodnica Zawiercia przed otwarciem - zobacz najnowsze zdjęcia

Druga część obwodnicy Zawiercia w trakcie budowy

Druga cześć obwodnicy Zawiercia będzie krótsza, bo jej długość to nieco ponad 7 km. Dwupasmówka będzie przedłużeniem będącej obecnie w budowie, obwodnicy Poręby i Zawiercia. Ma mieć, podobnie jak pierwsza część obwodnicy, najwyższą klasę techniczną dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z poboczami. II część obwodnicy rozpocznie się na węźle Kromołów i skończy na rondzie w Żerkowicach.

Wybuduje ją do 2028 roku firma Polaqua.

Czytaj też: