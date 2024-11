Rusza budowa ważnej obwodnicy w Śląskiem. Będzie łatwiej dojechać do A1

Zaczyna się budowa drugiej części obwodnicy Zawiercia i Poręby. Będzie łatwiej dojechać do A1

Zobacz galerię 35 zdjęć Autor: GDDKiA Tak wygląda obecnie budowa I części obwodnicy Zawiercia i Poręby. Ta część kończy się na węźle Kromołów

W ciągu kilku dni Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekaże plac budowy firmie Polaqua, która będzie budować drugą część obwodnicy Zawiercia. Budowa ma już pozwolenie i może ruszać od razu. Wykonawca zapewnia, że najpóźniej w marcu 2028 roku będzie można przejechać tą trasą. Pierwsza część obwodnicy ma być gotowa wiosna 2025 roku.

Umowa z wykonawca obwodnicy Zawiercia zawarta

Nie ma już żadnych przeszkód by mogła ruszyć budowa drugiej części obwodnicy Zawiercia i Poręby. Umowę z wykonawcą, firmą Polaqua podpisano 18 listopada. Firma ma wybudować 7,5-kilometrowy odcinek dwupasmówki za 234 mln złotych.

Wykonawcę wybrano wiosną tego roku, ale dopiero teraz po odwołaniach i rozstrzygnięciu sądowym można było ostatecznie podpisać z nim umowę. 17 stycznia 2024 roku ta inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę czyli ZRID.

Pierwszy odcinek obwodnicy Zawiercia w budowie, drugi rusza

Druga część obwodnicy Zawiercia i Poręby to nowa, dwujezdniowa trasa jaka pozwoli ominąć Zawiercie. Będzie miała 7,5 kilometra długości i połączy się z budowaną obecnie pierwszą częścią obwodnicy Zawiercia i Poręby.

Obwodnica Zawiercia i Poręby to inwestycja na którą składają się dwa odcinki. Pierwszy liczy 17,7 km długości i jest obecnie w budowie. Ma być gotowy w kwietniu 2025 roku. Inwestycja rozpoczęła się pod koniec 2019 roku, kiedy to podpisano umowę z wykonawcą, czyli firmami Mirbud S.A. i Kobylarnia S.A. Był to kontrakt „projektuj i buduj” więc pierwszy rok zajęły prace projektowe. Gdy złożono wniosek do wojewody śląskiego o pozwolenie na budowę, nikt nie przypuszczał, że czekanie na nie, będzie trwało ponad rok. Dokładnie ponad 16 miesięcy. Powodów było wiele, środowiskowe, projektowe. Gdy w końcu w 2021 roku firma Mirbud mogła przejąć plac budowy, miała już na początku ponad roczne opóźnienie. Stąd roszczenia zarówno terminowe jak i finansowe. Pierwotnie budowa tego odcinka obwodnicy Zawiercia miała się zakończyć w kwietniu 2023 roku. Dziś termin jest bardziej odległy – to kwiecień 2025 rok.

Druga część obwodnicy Zawiercia - zakres prac

Drugi odcinek obwodnicy Zawiercia, którego budowa właśnie się zaczyna, będzie o ponad połowę krótszy od pierwszego. Odcinek o długości 7,5 km swój początek będzie miał, na budowanym w ramach pierwszego etapu obwodnicy, węźle Kromołów. Zakończy się rondem w Żerkowicach, które zostanie wybudowane w ramach obwodnicy Kroczyc.

Będzie to dwujezdniowa trasa będzie o najwyższej klasie technicznej dróg ogólnodostępnych (główna ruchu przyspieszonego) i będzie dostosowana do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji. Powstanie również nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Zamówienie obejmuje budowę czterech obiektów inżynierskich w miejscu przecięcia z ulicami: Harcerską, Karlińską, Szymona Szymonowica oraz przejazdem rolniczym w Zawierciu. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. jako zadanie kontynuowane z poprzedniego programu na lata 2014-2023.

Druga część obwodnicy Poręby i Zawiercia to kolejny element nowego przebiegu DK78 między Siewierzem a Szczekocinami, który obejmuje blisko 50 km. Wraz z inwestycjami prowadzonymi w ramach Programu budowy 100 obwodnic, nowy przebieg DK78 ominie zurbanizowane i niebezpieczne miejsca, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia przepustowości połączeń z A1, DK11 i w przyszłości S11.

Obwodnica Zawiercia to DK 78

Obwodnica Zawiercia i Poręby będzie częścią drogi krajowej nr 78. DK78 w województwie śląskim liczy ponad 166 km, z czego w administracji katowickiego oddziału GDDKiA znajduje się ponad 134 km. Jej wschodni odcinek, od Mierzęcic do granicy województw w Goleniowach, ma ponad 75 km długości. Na tym odcinku GDDKiA przygotowuje do realizacji kolejne trzy obwodnice: Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów oraz prawie 6-kilometrowy odcinek Pradła - Irządze, pomiędzy dwiema ostatnimi obwodnicami. Szacunkowa łączna długość tych trzech obwodnic to 24,5 km, z czego 9,1 km to długość obwodnicy Kroczyc, 2,3 km obwodnicy Pradeł, a 13,1 km Szczekocin i Goleniów

Obwodnica Zawiercia - mapa

Autor: GDDKiA Przebieg drugiej części obwodnicy Zawiercia Link: Powiększ mapę

