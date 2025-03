Obejście Węgierskiej Górki będzie jedną z najdroższych i najpiękniejszych dróg ekspresowych w Polsce

Zaawansowanie prac na tej górskiej ekspresówce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ocenia na ponad 90 procent. A to oznacza, że budowana od sześciu lat 8,5-kilometrowej długości trasa rzeczywiście jest na ukończeniu. Wykonawca deklaruje oddanie go do ruchu pod koniec 2025 r. To jedna z najdroższych ekspresówek w Polsce, koszt budowy jednego kilometra tej drogi wynosi ponad 162 mln zł. Wszystko dlatego, że pomiędzy Milówką a Przybędzą niemal połowę długości trasy stanowią obiekty inżynierskie - dwa, dwunawowe tunele o długości 830 i 1000 m oraz prawie kilometrowa estakada.

Budowa obejścia Węgierskiej Górki – będą górskie widoki z drogi

Budowa obejścia węgierskiej Górki czyli drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza - Milówka to bardzo charakterystyczna część nowej ekspresówki w Śląskiem. To trasa, która biegnie w typowo górskim otoczeniu. W ponad 85 procentach nowa droga przebiega po rożnego rodzaju obiektach inżynierskich, takich jak estakady, wiadukty, mosty i tunele. Kierowcy już cieszą się na nieziemskie widoki, jakie będzie można podziwiać jadąc tą trasą.

Trochę studzimy te nadzieje, bo wiadomo, że droga biegnąca po obiektach inżynierskich będzie też otoczona w dużej mierze przez ekrany dźwiękochłonne, które mają dbać zarówno o komfort mieszkańców okolicznych domów, jak i chronić przed nadmiernym hałasem beskidzką przyrodę.

Wiemy jednak, że duża część tych ekranów ma być wykonana z przezroczystego materiału. Więc co nieco będzie się jednak dało zobaczyć.

W październiku 2024 roku byliśmy z kamerą na budowie tego odcinka S1 i przejechaliśmy nowymi tunelami. Poniżej wideo z naszej wizyty.

Obejście Węgierskiej Górki 2024 - najdroższa droga ekspresowa w Polsce

I choć trasa na tym odcinku liczy zaledwie 8,5 kilometra długości, to jest to jeden z najdroższych fragmentów dróg ekspresowych w Polsce. Już na początku budowy obliczono, że budowa kilometra drogi w tym miejscu będzie kosztowała 162 mln złotych. Cały kontrakt był wart 1,4 mld zł. A to oznacza, że to wówczas był to najdroższy odcinek drogi ekspresowej w Polsce.

Dziś wiadomo już, że prawdopodobnie koszty budowy tej drogi jeszcze wzrosną, w związku z nieprzewidzianymi w projekcie pracami, związanymi między innymi z budową tuneli. Tam wykonawca natrafił na nieprzewidziane warunki geologiczne, które opóźniły inwestycję o wiele miesięcy. To oznacza też wyższe koszty.

Potwierdził to w kwietniu ubiegłego roku członek zarządu grupy Mirbud, Paweł Korzeniowski. Wykonawca, czyli konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia (obie należą do Grupy Mirbud) złożył do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad roszczenia zarówno terminowe, jak i finansowe. Jak twierdzi Korzeniowski, na budowie obejścia Węgierskiej Górki firma miała do czynienia ze znacząco zwiększonymi kosztami z uwagi na odmienne warunki geologiczne.

- Dlatego też złożyliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad duże roszczenia finansowe. Oczekujemy obecnie na ich rozpatrzenie – mówił Paweł Korzeniowski podczas kwietniowej konferencji wynikowej Grupy Mirbud.

Czy te roszczenia zostały już przez GDDKiA rozpatrzone?

W dalszym ciągu trwa analiza i rozpatrywanie roszczeń wykonawcy - powiedział nam Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

Najnowsze wiadomości z budowy obejścia Węgierskiej Górki

Na placu trwa wiele prac. Najwięcej dzieje się w dwóch tunelach. Trwa ich wyposażanie w elementy infrastruktury elektronicznej i nie tylko. Warto zauważyć, że w ramach kontraktu budowane jest centrum zarządzania tunelami, które przejmie również nadzór nad innym tunelem w Beskidach - mowa o tunelu na S1 w Lalikach. To pierwszy tunel drogowy, jaki powstał na drodze ekspresowej w Polsce. Integracja całego systemu elektronicznego nadzoru nad tunelami będzie jednym z ważniejszych zadań, jakie jeszcze przed wykonawcą tego odcinka.

Na budowanym przez Mirbud odcinku drogi ekspresowej S1 w większości leży już warstwa ścieralna jezdni. Brakuje jej jeszcze na tylko kilku niewielkich fragmentach drogi.

Wspaniale prezentują się obiekty inżynierskie, mosty, wiadukty i najdłuższa z nich - królowa estakad - licząca prawie kilometr długości estakada, która budzi respekt, bo w najwyższym miejscu będzie miała 31 metrów wysokości. Może nie jest to najwyższa estakada w Polsce, ale na pewno robi wrażenie.

Najwyższa estakada powstaje w zupełnie innym miejscu, w Podkarpackiem na drodze ekspresowej S19. Na ponad 11-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S19 Jawornik – Babica drogowcy budują bowiem estakadę, która będzie miała w najwyższym punkcie wysokość ponad 80 metrów. Zmieści się pod nią 26-piętrowy wieżowiec. Budowa tego odcinka S19 rozpoczęła się jesienią 2023 roku.

Mosty, estakady i tunele na budowie obejścia Węgierskiej Górki

Na budowie obejścia Węgierskiej Górki powstaje wiele obiektów inżynierskich, takich jak mosty wiadukty, ogromne wymagające profesjonalnego zabezpieczenia przed osuwaniem się skarpy i wykopy. Jak na tak stosunkowo krótki odcinek drogi przewidziano tu ich całkiem sporo. Trasa bowiem w prawie 85 procentach będzie biegła po stromych zboczach Beskidów. W tym trudnym terenie muszą powstać trzy mosty, dwa wydrążone w masywach górskich tunele (830 i 1 km długości), pięć estakad oraz dwa węzły drogowe. Wrażenie robią też ogromne, w większości już zabezpieczone wykopy i nasypy.

W ramach budowy obejścia Węgierskiej Górki zostaną wykonane:

tunel drogowy w masywie Barania o długości około 830 m,

w masywie Barania o długości około 830 m, tunel drogowy w masywie Białożyński Groń o długości około 1000 m,

w masywie Białożyński Groń o długości około 1000 m, estakada nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona o długości około 940 m,

nad ul. Zielona Góra i ul. Zielona o długości około 940 m, mosty drogowe i pozostałe estakady wciągu drogi S1 w ilości 7 szt.,

i pozostałe estakady wciągu drogi S1 w ilości 7 szt., przebudowa i budowa infrastruktury,

rozbudowa węzła Przybędza i węzła Milówka

Tunele na obejściu Węgierskiej Górki

Budowa obejścia Węgierskiej Górki to także, jak już wspomnieliśmy dwa tunele. Ich drążenie opóźniło budowę drogi ekspresowej w tym miejscu. Tunele były drążone tzw. austriacką metodą NATM (nowa austriacka metoda drążenia tuneli). A to oznacza, że tunelu nie drążyła ogromna maszyna TBM (tunelownica), jak na budowie S3 czy na budowie tunelu w Świnoujściu. Tu robi się to inaczej.

W uproszczeniu wyglądało to tak. Znakuje się miejsca wiercenia otworów. Potem ładuje się do otworów materiały wybuchowe i je detonuje. Następnie usuwa się zbędny materiał skalny lub grunt pozostały po detonacji i buduje się wstępna obudowę. Potem inżynierowie wykonują pomiary geologiczne i dopasowują obudowę do warunków ziemnych. Oczywiście zawsze, trzeba też zabezpieczyć miejsce przed wodami podziemnymi. Na budowie obejścia Węgierskiej Górki drążeniem, na zlecenie generalnego wykonawcy czyli Mirbudu, zajmowała się słowacka specjalistyczna firma górnicza Uranpres ze Słowacji. W firmie pracują też polscy górnicy.

Obecnie budowa tuneli już została zakończona. Jak już wspomnieliśmy trwa ich wyposażanie w infrastrukturę techniczną i elektroniczną.

Czytaj też: Obejście Węgierskiej Górki S1 - do tunelu wjechała 150-tonowa obudowa

Problemy przy budowie tunelu w Węgierskiej Górce

Budowa tuneli była powodem sporych opóźnień tej inwestycji. Już podczas pierwszych prac związanych z drążeniem tunelu, firma natrafiła na zupełnie inne warunki geologiczne, niż zostało to ujęte w specyfikacji. Doszło do zawalenia się górotworu w jednym z tuneli. To znacznie opóźniło prace. Trzeba było wykonać ekspertyzę i program naprawczy. W ciągu paru miesięcy zrobił to wykonawca. Ekspertyza określała właściwy dobór obudowy uwzględniający lokalne warunki górniczo-inżynierskie. Po ponad pół roku przestoju w tym miejscu, wznowiono prace.

Pary tuneli znajdą się pod masywem Białożyński Groń i w południowo-wschodnim stoku wzniesienia Żarek (667 m n.p.m.). W każdym z nich zostanie poprowadzony jeden kierunek ruchu. Jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym z nich. Czwarty, ostatni z tuneli, będzie przeznaczony dla jezdni w kierunku Żywca.

Autor: GDDKiA Obejście Węgierskiej Górki MAPA

S1 Węgierska Górka: dwupasmówka przejdzie w drogę jednojezdniową

Droga ekspresowa S1 na budowanym odcinku Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) będzie miała pod dwa pasy ruchu. Także w tunelach każda nitka jezdni w danym kierunku będzie biegła w osobnej nawie tunelu. Jednak dwa pasy zwężą się do jednego już po wyjechaniu z tunelu. Tam bowiem droga będzie już prowadziła do granicy w Zwardoniu – gotowym już odcinkiem. A to odcinek posiadający po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Budowa obejścia Węgierskiej Górki - S1 w naszym obiektywie

Obejście Węgierskiej Górki – kiedy otwarcie?

Kiedy droga ekspresowa S1 będąca obejściem Węgierskiej Górki będzie gotowa? Obecnie wykonawca deklaruje oddanie drogi ekspresowej S1, potocznie zwanym obejsciem Węgierskiej Górki na koniec 2025 roku. Pod uwagę brany jest nawet optymistyczny wariant - październik 2025 roku. Czy tak się stanie - czas pokaże.

