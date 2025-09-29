Budowa najwyższej estakady w Polsce długiej na ponad kilometr

Budowa S19 od Babicy do Jawornika to w 30 procentach estakady. Zaplanowano ich tutaj aż osiem. Do tego pięć wiaduktów. Wśród estakad, jest jedna bardzo wyjątkowa. To estakada pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. Będzie najwyższą estakadą w Polsce. Jej wysokość w najwyższym punkcie sięgnie 80 metrów. To bardzo dużo. Jak już wspomnieliśmy to wysokość około 26 piętrowego wieżowca. Np. biurowiec Warta Tower w Warszawie liczy 82 metry wysokości, podobnie Kościół Mariacki w Krakowie lub np. wieżowce „Kukurydze” na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Ośmioprzęsłowa konstrukcja o długości 1082 m i szerokości 29 m łagodnie wpisuje się w otaczający teren.

Do budowy ustroju nośnego wykonawca, czyli firma Intercor wykorzystuje zaawansowaną technologię dwustronnych wózków nawisowych.

- Budowa estakad w ciągu drogi S19 Babica-Jawornik to inżynieryjne wyzwanie, które wymaga od nas stosowania innowacyjnych technologii budowlanych. Obecnie realizujemy jednocześnie trzy obiekty mostowe w technologii nasuwania podłużnego oraz dwa obiekty mostowe w technologii nawisowej. W szczycie prowadzonych prac będziemy wykorzystywać szesnaście wózków nawisowych na dwóch największych estakadach ES24 i ES26. To jedna z największych liczb wózków obsługiwanych równocześnie w Polsce. Dodatkowo, ze względu na rozpiętość pomiędzy podporami wynoszącą około 188 metrów, jest to największa rozpiętość pomiędzy podporami obiektu mostowego realizowanego w Polsce metodą betonowania nawisowego - informuje Sebastian Dobrzański, dyrektor kontraktu w Intercor.

Projektowanie tak spektakularnej konstrukcji w niełatwym terenie stanowiło wyzwanie pod względem posadowienia. Aby wygrać tę nierówną walkę z geologią, projektant w najbardziej niekorzystnych warunkach przewidział konieczność wykonania pali o średnicy 1,5 m i długości 42 m. Wykonanie tego obiektu będzie wymagało wbudowania ponad 80 tys. m3 mieszanek betonowych różnych klas oraz 16 tys. ton stali, zarówno konstrukcyjnej jak i sprężającej – informowała na początku inwestycji, Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

S19 Babica – Jawornik, jak będzie wyglądała ta trasa?

Cały odcinek (11,6 km) S19 Babica – Jawornik będzie drogą ekspresową o dwóch jezdniach, mających po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Plus oczywiście pas awaryjny.

Wybudowany zostanie również węzeł Żarnowa – Strzyżów w rejonie miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R.

Powstanie także Miejsce Obsługi Podróżnych Jawornik (w kierunku Rzeszowa)

Powstaną takie obiekty inżynierskie:

osiem estakad,

pięć wiaduktów

cztery przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, po jednym dla zwierząt dużych i małych)

droga zostanie też wyposażona w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska

Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Jawornik. Jest on wynikiem etapowania budowy S19 między Babicą a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Babica – Jawornik (z tymczasowym łącznikiem S19 z DK19) oraz Jawornik – Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu tego drugiego odcinka, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Jaworniku. W śladzie tymczasowego łącznika będzie droga gminna, służąca (m.in. służbom ratowniczym) jako wjazd awaryjny na S19 przez MOP Jawornik.

Budowa S19 na Podkarpaciu – trudny teren

Odcinek drogi ekspresowej S19 Babica – Jawornik przebiega przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. W związku z tym, na etapie opracowania Koncepcji programowej (KP) wykonano w szerokim zakresie rozpoznanie budowy geologicznej podłoża. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym na ich dnie ciekiem wodnym. Prowadzenie prac geologicznych było więc bardzo dużym wyzwaniem i takim samym wyzwaniem dla wykonawcy jest prowadzenie tu robót budowlanych.

Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem siedmiu obszarów osuwiskowych i sześciu predysponowanych osuwiskowo. W ramach prowadzonego na etapie KP rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano badania geofizyczne, wiercenia i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy). Dla zobrazowania rozległości przeprowadzonego rozpoznania budowy podłoża, warto wspomnieć o liczbie wykonanych otworów badawczych. Wykonano ich 765, o łącznym metrażu 12 081 mb i głębokości od 3 do 50 m. Wykonano również 319 sondowań badawczych o łącznym metrażu 2272 mb i głębokości od 1,8 do 35 m.

S19 Babica Jawornik postęp prac, kiedy S19 będzie gotowa?

Zgodnie z podpisaną umową, roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zostaną ukończone w ciągu 26 miesięcy, tj. we wrześniu 2026 r. Przy czym, do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 1 grudnia do 31 marca). Odcinek S19 od węzła Babica do Jawornika realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość umowy wynosi 1,253 mld zł.

Jak informuje wykonawca, prace są obecnie zaawansowane w 50 procentach w obszarze robót drogowych i blisko 60 procentach na obiektach inżynieryjnych. Dotychczas w ramach realizacji prac wykonanych zostało ponad 3,5 mln m³ wykopów i 1,2 mln m³ nasypów. Przy budowie obiektów zużyto 205 tys. m³ betonu i 19 tys. ton stali zbrojeniowej. Na placu budowy pracuje blisko 700 pracowników różnych specjalności i 330 jednostek sprzętu.

