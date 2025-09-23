10 kilometrów nowej S19 z tunelem

W ramach inwestycji powstaje nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym – po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Zaplanowano również budowę węzła Babica (typu „trąbka”), zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988.

Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest tunel o długości 2255 metrów. Tunel jest drążony z użyciem maszyny TBM (Tunnel Boring Machine) o średnicy tarczy 15,2 m. Maszyna, dostarczona przez firmę Acciona – partnera Mostostalu Warszawa – jednocześnie drąży tunel i układa jego obudowę.

Warto też wspomnieć, że tunel na tym odcinku jest budowany w tzw. fliszu karpacki. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy wykryto tam metan. Jest to pierwszy w Polsce tunel drogowy budowany w zagrożeniu metanowym, o czym na naszych łamach mówił prof. Marek Cała z AGH w Krakowie.

Betonowy labirynt pod ziemią. Po co te pierścienie?

Zanim maszyna TBM (Tunnel Boring Machine) wgryzie się w ziemię, potrzebna jest precyzyjnie przygotowana obudowa. To właśnie dlatego w specjalnej hali prefabrykacji w Lutoryżu, gdzie docelowo powstanie Miejsce Obsługi Podróżnych, od marca 2023 roku trwa produkcja betonowych segmentów, z których powstanie betonowa obudowa. Wyprodukowano ich aż 22 700!

Te betonowe elementy to nic innego jak elementy składowe pierścieni, które tworzą cylindryczną obudowę tunelu. Każdy pierścień składa się z 10 prefabrykowanych segmentów, a do budowy tunelu w Babicy wykorzystanych zostanie ponad 2230 takich pierścieni. To ogromna konstrukcja, która zapewni stabilność i bezpieczeństwo tunelu na lata.

MuratorPlus: Budowa S1 obejścia Węgierskiej Górki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak powstaje podziemne betonowe arcydzieło?

Produkcja segmentów to skomplikowany proces. Do wykonania jednego pierścienia potrzeba aż 53 m³ betonu! Do produkcji użyto betonu klasy C50/60, a w miejscach przejść poprzecznych – betonu wyższej klasy C60/75, co gwarantuje wytrzymałość konstrukcji.

Waga jednego pierścienia to 132 tony, a pojedynczego segmentu – do 14 ton. Połączone segmenty tworzą cylindryczną obudowę tunelu z żelbetu.

W hali produkcyjnej, wyposażonej w linię produkcyjną, suwnice i węzeł betoniarski, pracowano w systemie jednozmianowym wydłużonym. Dziennie powstawało 50 segmentów, czyli 5 pełnych pierścieni. Po przygotowaniu formy, zalaniu betonem i zbrojeniu, elementy trafiały do komory naparzania, gdzie w ciągu 6-8 godzin beton dojrzewał, uzyskując odpowiednią wytrzymałość.

Czytaj też: Każda budowa tunelu drogowego czy kolejowego podlega od września pod prawo górnicze

TBM - gigant, który drąży i buduje

Wyprodukowane pierścienie są następnie transportowane na plac budowy, gdzie czeka na nie TBM – maszyna, która jednocześnie drąży tunel i układa jego obudowę. To gigant o średnicy tarczy 15,2 m, który krok po kroku tworzy tunel. Połączenie drążenia i układania obudowy w jednym procesie to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na szybką i efektywną budowę.

Co jeszcze powstanie na tym odcinku S19?

Tunel o długości 2255 metrów to tylko jeden z elementów tej gigantycznej inwestycji. W ramach budowy odcinka S19 Rzeszów Południe – Babica powstanie również:

węzeł Babica,

6 estakad,

2 wiadukty nad S19,

bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową,

3 przejścia dla zwierząt,

1 przejazd pod S19,

a także pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych z lądowiskami dla śmigłowców LPR.

Budowa tunelu na S19 to imponujące przedsięwzięcie, które pokazuje, jak zaawansowane technologie wykorzystywane są w nowoczesnym budownictwie drogowym. Zakończenie produkcji betonowych segmentów to ważny krok w realizacji tej inwestycji, która znacząco poprawi komunikację w regionie i skróci czas podróży.