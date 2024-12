Rekordowy podwodny tunel powstaje na Bałtyku. Będzie gotowy za kilka lat

To będzie prawdziwy cud inżynierii lądowo-wodnej. Mowa o, będącym w budowie tunelu pod cieśniną Bełt Fehrmarn, która połączy Niemcy z Danią. Będzie to najdłuższy tunel drogowo-kolejowy na świecie, najdłuższy tunel drogowy pod wodą na świecie i najgłębszy tunel drogowo-kolejowy na świecie. Pierwsze samochody przejadą nim w 2029 roku. Takie są plany związane z tą, wartą nawet 9 mld euro inwestycji.

Początki budowy tunelu Fehmarnbelt

Ta imponująca budowa rozpoczęła się w 2020 roku, ale zanim to nastąpiło potrzeba było wcześniej wielu lat przygotowań.

Tunel Fehmarnbelt będzie bardzo ważną budowlą, bo ma usunąć wąskie gardło w połączeniach drogowo-kolejowych między Danią i Niemcami, skrócić czas podróży i wzmocnić połączenia między Skandynawią a Europą Środkową. Po ukończeniu tunelu Fehmarnbelt podróż między Rødbyhavn a Puttgarden będzie trwała 7 minut pociągiem i 10 minut samochodem.

Tunel Fehmarnbelt w liczbach

Łącznie tunel będzie miał długość 17,6 km,

Maksymalna głębokość cieśniny Bełt Fehmarn wynosi 35 m, a wysokość zewnętrzna tunelu to około 9–10 m, stąd w najgłębszym miejscu wykop będzie sięgał ponad 45 m pod lustrem wody,

Prefabrykowane betonowe elementy będą miały prostokątny przekrój o szerokości 42 m i wysokości 9 m , oraz długość 217 m,

, oraz długość Pojedynczy element będzie ważył 73 tysiące ton,

W tunelu znajdą się dwa tory kolejowe, dwie dwupasmowe jezdnie, a także korytarz awaryjny.

Ale po kolei. Budowa tunelu to układanka wielu różnych elementów składających się na całą inwestycję.

Przejazd nowym tunelem będzie płatny, a jego budowa, jak policzono, ma się zwrócić po 39 latach. Koszt ma zostać zwrócony właśnie dzięki opłatom pobieranym za przejazd. Za cała inwestycję jest odpowiedzialna specjalnie w tym celu powołana w 2011 roku - spółka Femern A/S.

Zanim zaczęła się budowa samego tunelu minęło kilka lat przygotowań

Place budowy w Rødbyhavn na Lolland i Puttgarden na wyspie Fehmarn zostały dokładnie przygotowane na wiele lat przed fazą budowy. Dotyczy to szczególnie dużego placu budowy po stronie duńskiej. Wybudowano tam nowe kanały i drogi dojazdowe, wykonano przyłącza mediów, a także wyburzono szereg istniejących budynków na placu budowy. Wokół placu budowy powstały także nowe oczka wodne i ogrodzenia dla płazów.Powstały porty robocze w Puttgarden na Fehmarn i Rødbyhavn na Lolland. Stąd wypływają materiały budowlane potrzebne do budowy, co oznacza, że ​​tereny w sąsiedztwie budowy będą chronione przed pojazdami przewożącymi ciężkie ładunki. Port roboczy w Rødbyhavn jest zdecydowanie największym z nich, ponieważ to tam odbywa się produkcja elementów tunelu.

Fabryka elementów tunelu i wioska tunelowa

Na wschód od Rødbyhavn powstała fabryka, w której zostanie wyprodukowanych w sumie 89 gigantycznych elementów betonowych, z których będzie zbudowany tunel. W halach fabrycznych mieści się sześć linii produkcyjnych – pięć do elementów standardowych tunelu i jedna do elementów specjalnych. Żeby była możliwa sprawna budowa, powstała także wioska tunelowa. To nic innego jak kwatery dla 1300 pracowników, którzy pracują na budowie. Są tam też biura, i lokale gastronomiczne.

Świetliki w dachu portalu ułatwią kierowcom wyjazd z obiektu

Ale zdecydowanie najważniejsze elementy przyszłego podwodnego połączenia Skandynawii z Europą Środkową właśnie powstają. I tak, wokół zejścia do tunelu po stronie duńskiej i niemieckiej powstaje budynek portalowy. Obiekty portalowe połączą tunel kolejowy i autostradę ze zmodernizowanymi i częściowo nowo wybudowanymi drogami i liniami kolejowymi w głębi lądu. Portal będzie zawierał świetliki w dachu tunelu, aby zapewnić kierowcom płynne przejście między światłem naturalnym a światłem w tunelu.

Tunel Fehmarnbelt powstaje z prefabrykowanych „klocków”

Tunel jest budowany z gotowych, prefabrykowanych elementów – jak z klocków. Elementy tunelu są produkowane w fabryce w Rødbyhavn i na bieżąco holowane do Fehmarnbelt. Wykonawcy będą kolejno zanurzać elementy i montować je od brzegu w kierunku środka pasa od strony duńskiej i niemieckiej. Standardowy element ma 217 metrów długości i waży 73 500 ton. Jest produkowany mniej więcej co drugi tydzień przez około trzy i pół roku. Łącznie potrzebnych będzie 79 elementów standardowych i 10 elementów specjalnych. Elementy są odlewane w fabryce w częściach o długości około 24 metrów. Dziewięć segmentów składa się na jeden standardowy element, a cały proces trwa około dziewięciu tygodni.

Tunel pod Bałtykiem zaprojektowano na 120 lat użytkowania!

To musi być bardzo precyzyjna budowa, bo tunel został zaprojektowany tak by działał nieprzerwanie przez 120 lat. Udało się zapewnić tak wysoką jakość odlewania, ponieważ proces odbywa się w klimatyzowanych halach.

Tak powstaje tunel między Danią i Niemcami

Jak informuje inwestor, każdy element specjalny zawiera „podziemną” przestrzeń dla technologii. Ułatwi to proces budowy i konserwację gotowego tunelu. Elementy tunelu produkowane są w sposób przemysłowy, co znacznie usprawnia proces budowy. Kiedy element jest gotowy do wysyłki, na obu jego końcach montowane są wodoszczelne grodzie i holowany na miejsce za pomocą holowników.Specjalne pontony zanurzeniowe służą do transportu elementów tunelu na miejsce ich zanurzenia oraz do ich zanurzenia.

Elementy są następnie z dużą precyzją opuszczane na dno morskie i starannie łączone ze sobą. Pomiędzy grodziami znajduje się szczelna przestrzeń, w związku z czym ogromne ciśnienie zewnętrzne dociska je do siebie podczas wypompowywania wody. Zapewnia to całkowicie wodoodporne połączenie.

Po zmontowaniu elementów można będzie przystąpić do prac związanych z instalacją techniczną i mechaniczną tunelu. Należą do nich tory kolejowe, wentylacja, kamery, systemy komunikacji, oznakowanie, malowanie i wiele innych.

Każdy z tych systemów zostanie dokładnie przetestowany w końcowej fazie budowy, przed spodziewanym otwarciem w połowie 2029 roku.

Postępy na placu budowy w listopadzie 2024 roku

Listopad 2024. Niemiecki portal tunelowy na wyspie Fehmarn. Tymczasowy zewnętrzny wał oporowy otaczający dotychczas północną część wykopu został całkowicie usunięty. Oznacza to, że najważniejszy odcinek tunelu zbudowany na lądzie sięga obecnie do Morza Bałtyckiego. To tutaj pierwszy element tunelu, który jest budowany w fabryce na Lolland i holowany na wybrzeże Fehmarn, zostanie później zanurzony i podłączony. W dużym wykopie pod niemiecki portal tunelu, budowane są części tunelu. Najpierw podłoga, potem ściany boczne, a na końcu dach tunelu produkowane są tutaj w sposób konwencjonalny. Pracownicy łączą stal zbrojeniową, tworząc stalowy szkielet rur tunelu. Po złożeniu szalunku można przystąpić do wylewania betonu. Około 450 metrów tunelu buduje się metodą odkrywkową.

Portal tunelowy powstaje zarówno w Danii w pobliżu Rødbyhavn, jak i w Niemczech w pobliżu Puttgarden. Portale łączą linię kolejową i autostradę tunelu z modernizowanymi i nowo wybudowanymi drogami i liniami kolejowymi w głębi lądu.

