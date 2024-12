2 km obwodnicy Oświęcimia otwarte. Na resztę poczekamy długo

Dwa kilometry obwodnicy Oświęcimia gotowe. Na resztę jeszcze długo poczekamy

Zobacz galerię 26 zdjęć Autor: GDDKiA Budowa obwodnicy Oświęcimia. To DK 44, która połączy się z ekspresową S1

Dwa kilometry nowiutkiej obwodnicy Oświęcimia oddaje dziś wykonawca kierowcom. To część większej, bo 9-kilometrowej drogi, która połączy DK44 z ekspresową S1. To też jedna z ciekawszych obwodnic, bo budowana jest tak, by nie zasłaniać krajobrazu w okolicy Muzeum Auschwitz. I tak np. zamiast standardowego wiaduktu nad linią kolejową powstaje przejazd pod torami.

Spis treści

Obwodnica Oświęcimia to specjalny odcinek

Obwodnica Oświęcimia to odcinek specjalny ważnej drogi, która połączy Małopolskę z województwem śląskim, czyli z drogą ekspresową S1. To też odcinek specjalny z innego względu , bo powstaje pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. To będzie dziewięciokilometrowa dwupasmówka, omijająca Oświęcim. Droga będzie biegła zupełnie nowym śladem drogi krajowej nr 44.

Fragment obwodnicy Oświęcimia otwarty

W poniedziałek, 2 grudnia 2024 roku, kierowcy pojadą już dwoma kilometrami tej nowej trasy.

W poniedziałek po południu otwieramy 2,2 km fragment obwodnicy Oświęcimia (DK44) od ul. Jagiełły do ul. Zatorskiej. Droga będzie otwarta o godzinie 13. To 1/4 budowanej trasy, która w przyszłości połączy miasto z drogą ekspresową S1 – powiedział nam Kacper Michna rzecznik krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przecisną drogę pod linią kolejową w Oświęcimiu

Na obwodnicy Oświęcimia powstają bardzo ciekawe obiekty inżynierskie. Jednym z nich będzie przejazd pod linią kolejową. Normalnie drogowcy postawiliby nad nią wiadukt, jednak ponieważ linia znajduje się w sąsiedztwie Muzeum Auschwitz, budowa musi „zejść pod ziemię”, by nie przesłaniać krajobrazu w sąsiedztwie Muzeum.

Drogowcy muszą odlać specjalny kilkudziesięciometrowy żelbetowy element i dosłownie przecisnąć go pod linią kolejową. Pod linią pobiegnie część obwodnicy Oświęcimia i droga miejska.

Rozpoczęły się już przygotowania do tego procesu, który jest dość skomplikowany pod względem inżynierskim – powiedział nam Kacper Michna.

Trzy nowe mosty na obwodnicy Oświęcimia

Budowa obwodnicy Oświęcimia to też trzy nowe mosty. Jeden na Wiśle, drugi nad Sołą, trzeci nad rzeką Młynówką.

- Budowa mostu na Wiśle została zakończona wiosną tego roku. Budowa konstrukcji mostu nad Sołą zakończyła się w październiku tego roku – mówi Kacper Michna z GDDKiA.

Do tego oczywiście należy dodać urządzenia ochrony środowiska, zabezpieczenia akustyczne, zieleń, ekrany przeciwolśnieniowe

Trasa powstaje na terenach podmokłych, co również jest sporym wyzwaniem dla wykonawcy. Do tego dochodzi wspomniany już nadzór konserwatorski i konieczność prowadzenia trasy najniżej jak się da.

Kiedy otwarcie całej obwodnicy Oświęcimia?

To pytanie zadają sobie kierowcy. Obecnie najbardziej realnym terminem oddania całej obwodnicy Oświęcimia jest połowa 2026 roku. Jedną z przyczyn opóźnienia jest właśnie skomplikowana budowa przejazdu pod linią kolejową.

Wykonawcą obwodnicy Oświęcimia jest firma Budimex. Przetarg na projekt i budowę obwodnicy Oświęcimia ogłoszono ostatniego grudnia 2019 r. Za 467,7 mln zł wygrała go wspomniana firma Budimex. To kontrakt w formule „projektuj i buduj”. W maju 2021 roku firma złożyła wniosek do wojewody małopolskiego o wydanie ZRID. W październiku (2022) uzyskała pozwolenie na budowę i rozpoczęły się prace w terenie.

