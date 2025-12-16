Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego. Aktualności

Na warszawskiej Ochocie buduje się częściowo podziemny tramwaj do Dworca Zachodniego. Umowę z wykonawcą – konsorcjum firm ZUE i FABE – podpisano 20 lutego 2024 r. Wykonawca rozpoczął roboty w terenie na początku czerwca 2024 r. Wszystko ma być gotowe w II połowie 2026 r. Aktualnie:

udało się przed terminem zakończyć przebudowę podziemnego ciepłociągu pod ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. i trwa budowa torowiska,

trwają prace m.in. przy drążeniu tunelu pod parkiem Pięciu Sióstr oraz budowie jego „podłogi”, czyli płyty dennej,

niemal zakończono już prace na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej, Banacha i Bitwy Warszawskiej.

Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, wstępnie planowane jest skierowanie do Dworca Zachodniego linii nr 14 z Wilanowa. Kursowałaby ona tą samą trasą, co dziś, ale na Ochocie zamiast w ul. Banacha skręcać będzie w ul. Bitwy Warszawskiej. Oznacza to, że bezpośredni dojazd tramwajem do Dworca Zachodniego zyskają mieszkańcy Wilanowa, Mokotowa i Ochoty.

– To duża, ważna inwestycja dla Warszawy. Przepraszam za utrudnienia w czasie jej realizacji. Prace idą zgodnie z harmonogramem – tramwajem dojedziemy do Dworca Zachodniego w 2026 roku. I co ważne – nowy odcinek jest elementem obwodowej trasy tramwajowej, która docelowo połączy Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. A rozbudowa transportu szynowego w stolicy nie byłaby możliwa bez dofinansowania z Unii Europejskiej – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tramwaj do Dworca Zachodniego – budowa i trasa

Nowa trasa tramwajowa – długości ok. 1,6 km – będzie się zaczynać pod dworcem PKP Warszawa Zachodnia. Powstaną tu dwa podziemne przystanki i sieć przejść podziemnych umożliwiających łatwe przesiadki na pociągi i autobusy. Stąd tramwaj pojedzie tunelem (długości około 500 m) pod parkiem Pięciu Sióstr i wyjedzie z niego na powierzchnię na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. (w pobliżu ul. Szczęśliwickiej). Następnie pobiegnie tą ulicą i połączy się z istniejącą siecią tramwajową przy skrzyżowaniu z ul. Grójecką. Stąd będzie mógł skręcić w stronę centrum, Okęcia lub w ul. Banacha.

Jak zapewniają Tramwaje Warszawskie, czas przejazdu na dworzec z ul. Grójeckiej wyniesie około 5 minut, a ze stacji metra Politechnika – nieco ponad kwadrans. Według szacunków linia będzie przewozić ok. 1 mln pasażerów rocznie. Co ważne, zieleń w parku Pięciu Sióstr nie ucierpi w wyniku budowy tunelu. Podziemną trasę uwzględniono bowiem przy projektowaniu parku – nad trasą przyszłego wykopu nie sadzono żadnych drzew.

Trasa tramwaju do Dworca Zachodniego. Czerwone prostokąty to planowane przystanki, a niebieska linia to tunel.

Tramwaj do Dworca Zachodniego będzie częścią długiej, budowanej odcinkami trasy tramwajowej z Woli na Wilanów. W ramach tej inwestycji powstał już tramwaj na Kasprzaka oraz tramwaj na Gagarina, a w budowie są kolejne odcinki: tramwaj do Wilanowa (wraz z odnogą, czyli tramwajem na Stegny) oraz tramwaj na Rakowieckiej. Na etapie projektowania jest kolejny odcinek, czyli tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego. Planowany jest także częściowo podziemny tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni. Gdy cała trasa będzie już gotowa, możliwe staną się szybsze podróże międzydzielnicowe z pominięciem centrum.



Aktualnie inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Budowa powinna zakończyć się w przyszłym roku. (...) Przy każdej inwestycji w tkance miejskiej możliwe są opóźnienia w związku z np. odkryciami archeologicznymi, niewybuchami, rozbieżnością w przebiegu instalacji podziemnych względem planów czy wymaganym większym zakresem prac w związku ze stanem odkrytych sieci, rur i instalacji – mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Podziemne przystanki tramwajowe pod Dworcem Zachodnim

W ramach inwestycji powstanie podziemny przystanek tramwajowy, który znajdzie się po południowej stronie dworca, między peronami a al. Jerozolimskimi. Będzie się on różnił od metra wysokością peronów (podłoga w tramwajach jest niżej niż w pociągach metra). Perony tramwajowe będą bardzo blisko peronów kolejki WKD – na poziomie -2. Dzięki ruchomym schodom i windom pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz, żeby przesiąść się z tramwaju do pociągu. W efekcie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy obejmujący komunikację miejską, pociągi i autobusy dalekobieżne.

W dalszej przyszłości drugi podziemny przystanek ma powstać po przeciwnej stronie dworca – od strony Woli, w pobliżu peronu 9 Warszawy Zachodniej. Pozwoli to na wygodniejsze przesiadki i spowoduje mniejszy tłok na każdym z przystanków tramwajowych. Równocześnie ma powstać także trzeci przystanek pod ziemią, również od strony Woli, ale bliżej ul. Tunelowej. Trzeba będzie jednak na te dwa przystanki jeszcze długo poczekać, gdyż powstaną w ramach osobnej inwestycji – przedłużenie linii w kierunku ul. Kasprzaka ma nastąpić w latach 30., ale na razie nie ma zapewnionego finansowania.

– Obecna umowa na budowę trasy tramwajowej do Dw. Zachodniego nie obejmuje wyposażenia drugiego przystanku tramwajowego wraz z przylegającym odcinkiem tunelu (...) – podaje rzecznik Tramwajów Warszawskich. – Wykorzystanie tunelu na dalszym odcinku (w kierunku Woli) będzie elementem przygotowań do realizacji połączenia z ul. Kasprzaka – projekt będzie obejmować także wykorzystanie przestrzeni w rejonie peronu 9. Zwiększy to elastyczność sieci tramwajowej: umożliwi krańcowanie linii tramwajowych na Dw. Zachodnim czy odstawianie tramwajów.

Dwie koncepcje podziemnego tramwaju z Woli na Dworzec Zachodni w Warszawie. Po lewej pierwotna, po prawej z września 2025 r.

Tramwaj do Dworca Zachodniego – terminy i koszt budowy

Podziemny tramwaj do Dworca Zachodniego ma być gotowy w czerwcu 2026 r., zaś kursowanie rozpocznie w II połowie roku. Oznacza to kilkumiesięczne opóźnienie, gdyż terminy w umowie wskazywały raczej na kwiecień 2026: wykonawca otrzymał 26 miesięcy od momentu podpisania umowy (luty 2024 r.) na wykonanie całej inwestycji. Wykonawca przygotuje projekty wykonawcze, uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i przeprowadzi roboty budowlane. Koszt inwestycji to 362,6 mln zł brutto.

Przedsięwzięcie jest częścią większego projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” i jest przewidziana do dofinansowania z Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Wizualizacja połączenia tramwaju do Dworca Zachodniego z siecią tramwajową na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i ul. Banacha



Warszawa z największym programem tramwajowym

Warszawa prowadzi obecnie największy w Polsce program inwestycji tramwajowych. Wśród zrealizowanych inwestycji są m.in. tramwaj na Kasprzaka i tramwaj na Gagarina, trwa też realizacja części drogowej tramwaju do Wilanowa. Tramwaje Warszawskie pracują nad przygotowaniem kolejnych tras – tramwaju na Gocław, tramwaju wzdłuż Pola Mokotowskiego, tramwaju na Zieloną Białołękę i tramwaju wzdłuż Modlińskiej. Powstała też najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce – na Annopolu.

