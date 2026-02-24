Kolejowa rewolucja w Wawrze. Co czeka mieszkańców na linii otwockiej?

Rusza kluczowa przebudowa linii kolejowej nr 7 na odcinku między Warszawą Wawer a Otwockiem. Inwestycja, wspierana miliardami z funduszy unijnych, ma całkowicie odmienić transport w południowo-wschodniej części aglomeracji. Zanim jednak pasażerowie odczują poprawę, muszą przygotować się na poważne utrudnienia, w tym całkowite zamknięcie torów.

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Wawer -Otwock

Inwestycja PKP PLK: Unijne miliardy na nowe tory do Otwocka

Projekt realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe to jedna z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w regionie. Dofinansowanie z unijnego programu FEnIKS pokrywa aż 85% kosztów, co pozwala na rozmach, jakiego południowo-wschodnia Warszawa nie widziała od dekad.

Kluczem do sukcesu jest dobudowa dwóch dodatkowych torów. Dzięki temu pociągi SKM i Kolei Mazowieckich zostaną oddzielone od składów dalekobieżnych. Efekt? W 2028 roku podróż z Warszawy do Lublina potrwa zaledwie 90 minut, a pociągi na trasie Warszawa – Otwock będą mogły kursować znacznie częściej i szybciej.

To jedna z największych inwestycji kolejowych nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy. Dzięki 1,5 mld zł z funduszy europejskich prace będą szybsze i sprawniejsze, a ich efekty realnie odczują mieszkańcy wschodniej Warszawy i całej aglomeracji – zaznacza Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Utrudnienia w Wawrze: Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji miejskiej

Modernizacja to nie tylko tory, to także przebudowa wszystkiego, co pod nimi. Od 16 lutego pasażerowie odczuwają pierwsze skutki prac – zamknięte skrzyżowanie ulic Patriotów i Młodej wymusiło zmiany w kursowaniu linii 161, 213 oraz nocnej N72. To jednak tylko rozgrzewka przed tym, co wydarzy się wiosną.

Kwiecień 2026: Całkowite wstrzymanie ruchu i komunikacja zastępcza Otwock – Wawer

Największy test dla pasażerów zaplanowano na 12–26 kwietnia. W tym czasie ruch pociągów na odcinku Otwock – Wawer zostanie całkowicie wstrzymany. Kolejarze muszą wybudować tzw. bajpasy, które umożliwią prowadzenie robót przy zachowaniu ograniczonego ruchu w kolejnych miesiącach.

Jak przetrwać ten czas? Miasto szykuje ofensywę autobusową:

  • Linia 521: W godzinach szczytu podjazdy co 5 minut.
  • Linia ZS1 (Komunikacja zastępcza): Specjalne połączenie Otwock – Wawer co 10 minut w szczycie.
  • Nowy kierunek? Trwają analizy nad uruchomieniem autobusu z Falenicy na Ursynów przez Most Południowy – co pozwoliłoby sprawnie ominąć remontowany odcinek.

Bezkolizyjne przejazdy w Radości i Falenicy: Koniec z czekaniem przed szlabanem

Inwestycja raz na zawsze ma rozwiązać problem korków przy torach.

Powstaną nowe bezkolizyjne tunele w Radości i Falenicy, które będą pełnić funkcję nowoczesnych węzłów przesiadkowych kolej–autobus. Dzięki lokalizacji przystanków autobusowych bezpośrednio w tunelach przesiadki będą szybkie i wygodne – podkreśla Marek Chmurski, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. rozwoju infrastruktury kolejowej.

Gdzie zaparkować? Nowe parkingi P+R w Wawrze i okolicach

Modernizacja wymusza likwidację części tymczasowych miejsc postojowych. Urzędnicy wskazują, że wciąż dostępna jest rezerwa na parkingach P+R Wawer oraz P+R Anin. Dodatkowo, do 2028 roku powstanie nowoczesny parking P+R Międzylesie na 120 miejsc, który ułatwi przesiadkę do pociągu po zakończeniu całej inwestycji.

