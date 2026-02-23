Krakowska firma Spaw-Tor wygrała przetarg na modernizację układu torowo-drogowego w rejonie Teatru Bagatela. Jeśli w najbliższych dniach nie wpłyną odwołania od decyzji urzędników, miasto podpisze umowę opiewającą na kwotę dokładnie 19 767 242,03 zł brutto.

Węzeł tramwajowy Bagatela do remontu. Co się zmieni?

Inwestycja to nie tylko kosmetyka. Zakres prac jest kompleksowy i obejmuje odcinek od skrzyżowania ulic Dunajewskiego, Karmelickiej i Podwala aż do wysokości ulic Rajskiej i Garbarskiej. W planach ujęto:

Nowoczesne torowisko : Budowa konstrukcji z prefabrykowanych płyt, co ma zwiększyć trwałość i obniżyć poziom hałasu.

: Budowa konstrukcji z prefabrykowanych płyt, co ma zwiększyć trwałość i obniżyć poziom hałasu. Inteligentne systemy : Przebudowa sterowania i ogrzewania zwrotnic, co zminimalizuje ryzyko awarii zimą.

: Przebudowa sterowania i ogrzewania zwrotnic, co zminimalizuje ryzyko awarii zimą. Bezpieczeństwo: Nowe oświetlenie, odwodnienie oraz montaż elementów uspokojenia ruchu.

Kiedy ruszą prace przy Bagateli?

Dla pasażerów krakowskiej komunikacji kluczowa jest data rozpoczęcia robót. Zgodnie z założeniami ZDMK, ciężki sprzęt wjedzie na ul. Karmelicką dopiero po zakończeniu obecnych utrudnień na węźle „Straszewskiego – Piłsudskiego”.

Planowany termin startu inwestycji przy Bagateli to maj 2026 roku.

Miasto wdroży program dla przedsiębiorców z ul. Karmelickiej

Władze Krakowa wdrażają specjalny program osłonowy dla przedsiębiorców z ul. Karmelickiej. Inwestycja ma być prowadzona w sposób jak najmniej uciążliwy dla handlu i usług:

Gwarancja dostaw : Wykonawca musi zapewnić bezpieczny dojazd do lokali i wyznaczyć specjalne miejsca postojowe dla zaopatrzenia.

: Wykonawca musi zapewnić bezpieczny dojazd do lokali i wyznaczyć specjalne miejsca postojowe dla zaopatrzenia. Promocja firm : Miasto sfinansuje kampanię informacyjną promującą lokalne biznesy w mediach społecznościowych oraz na ekranach w tramwajach i autobusach.

: Miasto sfinansuje kampanię informacyjną promującą lokalne biznesy w mediach społecznościowych oraz na ekranach w tramwajach i autobusach. Punkt informacyjny i ekrany dotykowe: W rejonie prac staną urządzenia z aktualnymi mapami i informacjami o postępach robót, a dedykowany punkt konsultacyjny pomoże mieszkańcom uzyskać odpowiedzi na bieżące pytania.