Inwestycja za miliony zmieni oblicze Mostu Śląsko-Dąbrowskiego w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie finalizuje przetarg na modernizację oświetlenia jednej z kluczowych przepraw stolicy. Projekt wyceniany jest na kwotę od 6,5 do blisko 11,2 mln zł, a jego realizacja ma zająć 6 miesięcy od podpisania umowy. Nie jest to jednak zwykła wymiana lamp. Jak podkreślają drogowcy, w planach jest prawdziwa rewolucja technologiczna.

Nowy system pozwoli na tworzenie złożonych spektakli świetlnych. Oprócz standardowego oświetlenia konstrukcji w kolorze białym lub dowolnie wybranej barwie, przygotowany zostanie wariant dynamiczny. Będzie to płynny, rytmiczny pokaz łączący biel i pastelowe barwy, któremu towarzyszyć ma nastrojowa muzyka.

Most kratownicowy we Włocławku

Nowa iluminacja ma służyć ekologii

Inwestycja ma wyróżniać się na tle podobnych projektów w kraju dzięki połączeniu nowoczesności z dbałością o dziedzictwo i środowisko. Projektanci uwzględnili dwa kluczowe aspekty: ochronę przyrody i upamiętnienie bogatej historii tego miejsca.

Nowe oświetlenie zostanie zintegrowane z otoczeniem w sposób dotychczas niespotykany. System umożliwi precyzyjne sterowanie światłem, w tym jego przyciemnianie w pobliżu drzew po praskiej stronie rzeki.

- To znacząco poprawi warunki rozwoju przyrody, której po praskiej stronie nie brakuje. Będzie to szczególnie ważne w okresie lęgów ptactwa i wzmożonej aktywności owadów – wyjaśniają przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich.

Hołd dla dawnego Mostu Kierbedzia

Dzisiejszy Most Śląsko-Dąbrowski stoi na filarach swojego poprzednika – Mostu Kierbedzia, pierwszej stalowej przeprawy w Warszawie, która została zniszczona podczas II wojny światowej. Nowa iluminacja ma ożywić pamięć o historycznej konstrukcji.

Specjalny scenariusz o nazwie „Na filarach pamięci” wykorzysta seledynowe światło i świetlne girlandy nawiązujące do kratownic dawnego mostu. Co więcej, na przyczółku okresowo będzie wyświetlana jego historyczna nazwa.

- Historie obu przepraw są więc ze sobą nierozerwalnie połączone, co pokaże kolejny zamówiony przez nas scenariusz iluminacji – podkreśla ZDM.

Interaktywna atrakcja dla mieszkańców i turystów

Projekt zakłada również scenariusz „Rytm Wisły, puls Warszawy”, w którym chłodne barwy będą symbolizować nurt rzeki, a cieplejsze – energię metropolii. Paleta kolorów ma zmieniać się w zależności od pory roku, podkreślając związek miasta z Wisłą.

To jednak nie koniec możliwości. Nowoczesny sprzęt pozwoli na realizację mappingu – dynamicznych projekcji na elementach konstrukcji, które mogą pełnić funkcje artystyczne, edukacyjne czy historyczne.

- Iluminacja będzie też jeszcze bardziej angażująca dzięki zaplanowanym elementom interaktywnym, np. poprzez wyświetlenie gier na przyczółku mostu – dodają drogowcy, zapowiadając stworzenie zupełnie nowej, multimedialnej przestrzeni w sercu Warszawy.

Materiał powstał przy wsparciu AI.

