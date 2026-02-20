Gdynia szykuje się na drogową rewolucję. Jest porozumienie w sprawie Estakady Kwiatkowskiego

Najważniejsze arterie komunikacyjne Gdyni przejdą rewolucję. Miasto Gdynia i GDDKiA łączą siły, by zmodernizować Estakadę Kwiatkowskiego i utorować drogę dla strategicznej Drogi Czerwonej. To inwestycje, które pochłoną miliardy złotych i na nowo zdefiniują logistyczną mapę regionu.

Miasto Gdynia i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) sformalizowały właśnie współpracę przy jednym z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w regionie. Podpisane w czwartek, 19 lutego, porozumienie dotyczy przebudowy lub rozbudowy Estakady Kwiatkowskiego, kluczowego elementu układu drogowego prowadzącego do portu.

W ramach umowy GDDKiA obejmie rolę eksperckiego doradcy, wspierając miasto na etapie przygotowawczym. To partnerstwo ma zapewnić spójność modernizacji estakady z inną, jeszcze większą inwestycją – budową Drogi Czerwonej.

Miasto projektuje, GDDKiA doradza

Zgodnie z ustaleniami, to na Urzędzie Miasta Gdyni spocznie ciężar przygotowania kompleksowej dokumentacji. Obejmie ona projekt budowlany, wykonawczy, materiały przetargowe oraz szczegółowy kosztorys. Miasto będzie również odpowiedzialne za pozyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym kluczowej decyzji środowiskowej i pozwoleń na budowę.

Wsparcie GDDKiA skoncentruje się na dostarczeniu specjalistycznej wiedzy. Dyrekcja przekaże miastu swoje standardy i wytyczne techniczne, a także udostępni prognozy natężenia ruchu, które opracowano na potrzeby planowania Drogi Czerwonej. Wiedza ta jest bezcenna, aby nowa estakada była w pełni zintegrowana z przyszłym układem komunikacyjnym Trójmiasta.

Estakada Kwiatkowskiego to kręgosłup gdyńskich dróg

Zbudowana na przełomie lat 70. i 80. XX wieku Estakada Kwiatkowskiego to prawdziwy weteran gdyńskich dróg. Jako droga powiatowa od lat przenosi ogromny ruch towarowy i pasażerski, co doprowadziło do jej technicznego zużycia. Modernizacja jest koniecznością, by podnieść jej parametry i zapewnić bezpieczeństwo.

Wstępny szacunkowy koszt inwestycji to około 700 mln zł. Kwota ta uwzględnia nie tylko same roboty budowlane, ale także przygotowanie ekspertyz, dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski.

Droga Czerwona ma połączyć Port Gdynia z drogami krajowymi

Modernizacja estakady to jednak tylko część większej układanki. Prawdziwą rewolucją ma być budowa Drogi Czerwonej. Ta nowa, dwujezdniowa trasa klasy GP zapewni bezpośrednie i bezkolizyjne połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6.

Droga Czerwona ma przebiegać od Portu Gdynia do węzła Gdynia Chylonia w miejscu skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta.

Trasa została podzielona na trzy odcinki:

Odcinek od węzła Morska (połączenie z S6) do węzła Kwiatkowskiego (ok. 5,3 km): Prace koncepcyjne są zakończone, a wniosek o decyzję środowiskową został złożony. Ogłoszenie przetargu w systemie "Projektuj i buduj" planowane jest na II kwartał 2027 r.

Odcinek od węzła Kwiatkowskiego do węzła Ofiar Grudnia '70 (ok. 2,4 km): Na tym etapie sfinalizowano studium komunikacyjne.

Odcinek od węzła Ofiar Grudnia '70 do węzła Terminal Promowy (ok. 1,1 km): Podobnie jak w przypadku odcinka drugiego, zakończono prace nad studium komunikacyjnym.

Ministerstwo Infrastruktury już podjęło kroki w celu wpisania projektu do wykazu prac rządowych, co ma zagwarantować wieloletnie finansowanie opiewające na kwotę ponad 4,5 mld zł.

