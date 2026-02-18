Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Historia projektu: Od konkursu do realizacji

Projekt nowego Teatru Muzycznego narodził się w 2017 roku, kiedy miasto Poznań nabyło grunt pod inwestycję. Konkurs architektoniczny wygrała krakowska pracownia Atelier Loegler Architekci, z Romualdem Loeglerem na czele. Jednak realizacja napotkała opóźnienia – uzyskanie pozwolenia na budowę zajęło cztery lata, głównie z powodu braku funduszy. Kluczowe okazało się dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy przetarg na wykonawcę unieważniono w 2024 roku, ale w maju 2025 podpisano umowę z firmą Dekpol Budownictwo w formule "doprojektuj i wybuduj". Do prac nad aktualizacją projektu zaangażowano architekta Marcina Kulpę oraz poznańską pracownię Archimedia Architekci i Inżynierowie, z konsultacjami Krzysztofa Frąckowiaka z pracowni 1997.

Budowa ruszyła w czerwcu 2025 roku. Obecnie trwają wykopy i zabezpieczenia fundamentów, a projekt wykonawczy ma być gotowy we wrześniu 2026 roku. Stan surowy otwarty planowany jest na 2027 rok, a zamknięty – na kwiecień 2028. Inwestycja, o wartości blisko 399 milionów złotych netto (ok. 491 milionów brutto, z możliwością odzyskania VAT), jest finansowana głównie przez Teatr Muzyczny jako inwestora.

Architektura i funkcje: Nowoczesność z dbałością o akustykę

Budynek o kubaturze ponad 100 tysięcy metrów sześciennych będzie łączył nowoczesny design z funkcjonalnością. Bryła zachowuje dynamiczny, plisowany dach pokryty miedzią, która z czasem nabierze zielonkawej patyny, harmonizując z otoczeniem. Elewacje uległy znacznym zmianom w porównaniu do pierwotnej koncepcji – zrezygnowano z pełnego przeszklania na rzecz wentylowanych ścian pełnych z ażurowymi osłonami (prawdopodobnie siatką cięto-ciągnioną), przeprutych oknami. Przeszklone pozostaną foyer od strony Świętego Marcina, elewacja wejściowa oraz częściowo boczne fasady. Te modyfikacje wynikają z badań wibroakustycznych, które ujawniły wysoki poziom hałasu i drgań od tramwajów, pociągów, samochodów i samolotów. Izolacyjność akustyczna fasad sięga 59 dB, przeszkleń – 41 dB, a pod całym obiektem położono maty antywibracyjne.

Sercem teatru będzie główna scena o powierzchni 264 m² (ponad dwukrotnie większa od obecnej), wyposażona w cztery dwupiętrowe zapadnie, 43 sztankiety dekoracyjne, mobilne zapadnie i scenę obrotową. Widownia pomieści 1200 osób (700 na parterze, 500 na dwóch balkonach), z elastycznym układem dla osób z niepełnosprawnościami – pierwsze sześć rzędów demontowalnych. Sala kameralna typu "black box" na poziomie -1, dla 300 widzów, pozwoli na dowolne aranżacje i może otwierać się na dolne foyer.

Wnętrza podzielono na część publiczną (z wielopoziomowym foyer, antresolami, schodami i trzema windami) oraz zaplecze dla artystów (garderoby, sale prób baletowych, muzycznych ze studium nagrań, kantyna i strefa relaksu). Dodatkowe funkcje to restauracja z salą bankietową, kawiarnia, księgarnia, przestrzenie coworkingowe oraz mikrohuby kultury. Podziemia zaadaptowano na miejsce doraźnego schronienia (MDS) dla 300 osób, z dofinansowaniem z Programu Ochrony Ludności. Na zewnątrz powstanie "Park Wody i Muzyki" z elementami sztuki Jana Berdyszaka oraz zielony plac w formie amfiteatru.

Zaawansowane technologie obejmują precyzyjne systemy nagłośnienia, inteligentne oświetlenie sceniczne oraz ochronę przed drganiami w części podziemnej. Kolorystyka wnętrz została uspokojona – zamiast jaskrawych barw, dominują stonowane brązy, szarości i bordowa czerwień na widowni.

Nowe wizualizacje, zaprezentowane w lutym 2026, ukazują budynek jako transparentny i lekki, integrujący się z zabytkową zabudową Poznania. Oto przykładowe rendery:

Znaczenie dla Poznania: Otwarty na miasto

Jak podkreśla Teatr Muzyczny, nowa siedziba nie będzie tylko miejscem spektakli, ale przestrzenią otwartą przez cały dzień – na warsztaty, koncerty kameralne czy spotkania. "To inwestycja, która wzbogaci kulturalną mapę Poznania i stanie się jego symbolem" – mówi przedstawiciel teatru w komunikacie. Bliskość komunikacji publicznej (Rondo Kaponiera, dworzec) ułatwi dostęp, a brak dodatkowych parkingów zachęci do zrównoważonego transportu.

W maju 2026 roku planowane jest wmurowanie kamienia węgielnego, co symbolicznie podkreśli postęp prac. Nowy Teatr Muzyczny ma być dowodem na to, że Poznań inwestuje w kulturę, łącząc tradycję z innowacją.

Pracownia Archimedia Architekci i Inżynierowie

Archimedia Architekci + Inżynierowie (AMA+I) to poznańska, multidyscyplinarna pracownia projektowa z ponad 30-letnim doświadczeniem. Założona w 2006 roku (jako spółka z o.o.), z siedzibą przy ul. Święciańskiej 6 w Poznaniu, skupia zespół architektów, konstruktorów oraz inżynierów branżowych. Pracownia zrealizowała ponad 300 budynków użyteczności publicznej oraz blisko 8000 domów i mieszkań. Specjalizuje się w projektach kompleksowych, w tym obiektów publicznych, mieszkaniowych i komercyjnych, z naciskiem na dostępność, funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania techniczne. W przypadku nowego Teatru Muzycznego Archimedia odpowiadała za ostateczną koncepcję i aktualizację projektu pod kierunkiem architekta Krzysztofa Janusa, we współpracy z Marcinem Kulpą i oryginalnymi autorami z Atelier Loegler.

Historia Teatru Muzycznego w Poznaniu

Teatr Muzyczny w Poznaniu działa nieprzerwanie od 1956 roku. Początkowo nosił nazwę Państwowa Operetka Poznańska (lub Operetka Poznańska) i rozpoczął działalność premierą operetki Pála Ábraháma Wiktoria i jej huzar 20 maja 1956 roku. Z powodu powojennych zniszczeń i braku odpowiednich obiektów w Poznaniu, siedzibę ulokowano w budynku Domu Żołnierza (pierwotnie Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, proj. Władysława Czarnieckiego z 1939 r.) przy ul. Niezłomnych 1e – dawnym Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który w czasie II wojny światowej był m.in. siedzibą gestapo (co pozostaje trudnym i pamiętanym fragmentem jego historii). Od 1 września 1973 roku instytucja funkcjonuje pod obecną nazwą Teatr Muzyczny w Poznaniu. Przez dekady budynek był wielokrotnie modernizowany, ale jego ciasnota, ograniczenia akustyczne i techniczne stały się głównymi powodami decyzji o budowie nowej, dedykowanej siedziby – pierwszej w powojennej historii Poznania teatru muzycznego wybudowanego od podstaw.

Materiał powstał przy wsparciu AI.