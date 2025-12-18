Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy Teatr Muzyczny w Poznaniu. Problemy z projektem

Działką pod nową siedzibę Teatr Muzyczny w Poznaniu u zbiegu ulic Skośnej oraz Święty Marcin miasto dysponowało już od 2017 r., pozwoleniem na budowę – od 2021 r. Mimo to ogromna inwestycja długo nie mogła wystartować, m.in. przez problemy z wyborem wykonawcy. W lipcu 2024 r. podano, że przetarg na wybór wykonawcy unieważniono. Kolejny przetarg, ogłoszony jesienią, udało się już rozstrzygnąć. Umowę podpisano z firmą Dekpol. Niestety, opóźnienie sprawiło, że z zapowiadanego wcześniej roku 2027 jako daty zakończenia inwestycji zrobił się grudzień 2028 r. Właściwe roboty budowlane ruszą w 2026 r.

Co gorsza, już wiadomo, że prezentowany na wizualizacji projekt konkursowy nie może zostać zrealizowany dokładnie w takim kształcie. Jak ustalił nieoficjalnie „Głos Wielkopolski”, wykonawca inwestycji poinformował miasto, iż zachodnia elewacja budynku musi być mniej przeszklona albo będzie wpadać w nieprzyjemne dla widzów drgania (od hałasu pobliskich torów kolejowych). Rzeczniczka prasowa Teatru Muzycznego w Poznaniu Katarzyna Gajdzińska podała, że ostateczny wygląd zachodniej elewacji jest dopiero ustalany, zaś prace projektowe zakończą się jesienią 2026 r. Oznacza to, że wciąż nie znamy ostatecznego wyglądu budynku.

Póki co na działce od kilku miesięcy trwają już roboty, m.in. prace porządkowe oraz badania archeologiczne. Rozpoczęło się także wykonywanie ścian szczelinowych. Warto dodać, że wartość inwestycji w wersji podstawowej to blisko 375 mln zł, zaś w wersji pełnej (z rozmaitymi dodatkami) to ok. 491 mln zł.

Jaki będzie nowy Teatr Muzyczny w Poznaniu? Wizualizacje i fakty

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu będzie największym tego typu obiektem w Polsce. Ogromny gmach projektu pracowni Atelier Loegler Architekci będzie mieć widownię na blisko 1200 osób, mniejszą salę kameralną na ponad 300 osób oraz salę koncertową z widownią dla 150 osób. Nie zabraknie także wygodnego foyer oraz restauracji z salą bankietową. Warto podkreślić, że poniższe wizualizacje nie są jeszcze ostateczne i projekt może ulec zmianie.

Przejdź do galerii: Wstępne wizualizacje nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

– O potrzebie budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu mówi się od lat. Budynek, w którym funkcjonuje teatr przy ul. Niezłomnych, posiada małą scenę i brak odpowiedniego zaplecza – podaje Urząd Miasta. – Ciasna przestrzeń utrudnia też pracę zespołowi artystycznemu - brakuje łazienek, próby choreograficzne odbywają się w teatralnym foyer, a orkiestra ledwo mieści się w ciasnym orkiestronie.

W nowej siedzibie artyści zyskają dużą, nowoczesną, obrotową scenę wyposażoną w nowoczesne urządzenia umożliwiające realizację ciekawszych technicznie spektakli. Dla aktorów i obsługi teatru powstanie też nowoczesne, obszerne zaplecze (m.in. magazyny, charakteryzatornia, garderoba, sale prób, pomieszczenia biurowe).

Z perspektywy widzów istotne będą rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami. Uwzględniono potrzeby osób z trudnościami w poruszaniu się – powstaną m.in. windy, obniżone lady dla osób na wózkach i elektromechanicznie wspomagane drzwi wejściowe oraz wewnętrzne. Zaplanowano także miejsca dla osób na wózkach na widowni. Nie zapomniano też o liniach naprowadzających i polach uwagi dla osób niewidomych i słabowidzących, a także o systemie nawigującym, z którym można połączyć się dzięki aplikacji w telefonie. Będzie również pętla indukcyjna.

– Ponadto dostępne będą zestawy słuchawkowe ze specjalnym odbiornikiem, pozwalające na realizację spektakli z audiodeskrypcją. (…) Ponadto w jednej z łazienek będzie można skorzystać z komfortki – przewijaka dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami – podaje Urząd Miasta.

Park Wody i Muzyki tuż obok teatru. Co zaoferuje?

W ramach inwestycji obok nowego gmachu powstać ma także Park Wody i Muzyki. Będzie to podłużny zieleniec umiejscowiony za częścią administracyjną budynku, po stronie południowej, między torami a ul. Skośną, która zostanie w ramach tej inwestycji przedłużona w kierunku ul. Składowej.

W parku nie tylko zostanie posadzona nowa zieleń, ale, jak sama nazwa wskazuje, przewidziano też element wodny. Z zapowiedzi wynika, że mogą się pojawić m.in.:

zbiornik wodny zasilany deszczówką retencjonowaną z dachu teatru,

kładki nad wodą dla pieszych,

wodno-muzyczna ścieżka edukacyjna.

Inwestycję zrealizować mają Poznańskie Inwestycje Miejskie we współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. W 2025 r. miasto potwierdziło, że Park Wody i Muzyki wciąż jest w planach, jednak nie podano żadnego terminu.

Przypomnijmy, że Teatr Muzyczny w Poznaniu to instytucja działająca nieprzerwanie od 1956 r. Przeprowadzka teatru do nowej siedziby będzie pierwszym takim wydarzeniem w jego dziejach – od zawsze jego siedzibą był bowiem budynek przy ul. Niezłomnych.

Przejdź do galerii: Najważniejsze inwestycje miejskie w Poznaniu w 2025 r.