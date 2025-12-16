Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest Nabrzeże Bytomskie i dlaczego trzeba było je zmodernizować?

Nabrzeże Bytomskie to kluczowy element Portu Wewnętrznego w Gdańsku. Jego strategiczne położenie sprawia, że odgrywa ono istotną rolę w obsłudze ładunków. Jednak z biegiem czasu infrastruktura nabrzeża wymagała modernizacji, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i umożliwić obsługę większych jednostek.

Pisaliśmy też: Nabrzeża Rudowe i Bytomskie w Porcie Gdańsk przejdą kompleksową przebudowę

Modernizacja Nabrzeża Bytomskiego ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego Portu Gdańsk - podkreślała podczas uroczystości zakończenia rozbudowy Nabrzeża Bytomskiego Dorota Pyć, prezes Portu Gdańsk. - To projekt, który wpływa na cały układ portowy, jego przepustowość i perspektywy rozwoju.

Generalnym wykonawcą był PORR S.A. Zgodnie z umową, podpisaną w marcu 2024 r., inwestycja miała zostać ukończona do 19 lutego 2026 r., jednak wykonawca oddał ją blisko trzy miesiące przed terminem. Wartość zadania wyniosła ok. 43 mln zł.

Co się zmieniło? Te parametry robią wrażenie!

Przed modernizacją Nabrzeże Bytomskie mogło przyjmować statki o długości do 116 metrów i nośności około 7 000 DWT. Głębokość przy nabrzeżu wynosiła około 6 m.

Dziś, dzięki pogłębieniu dna do 10,2 metra, możliwe jest obsługiwanie jednostek o długości do 142 metrów, szerokości do 25 metrów i aż czterokrotnie większej nośności. To zmiana, która otwiera port na nowe możliwości i większe ładunki. Wydłużona linia cumownicza, stabilna konstrukcja i nowoczesna infrastruktura techniczna znacząco zwiększają potencjał portu.

Dzięki uzyskanej głębokości 10,2 m możliwa jest obsługa większych statków, poprawia się również bezpieczeństwo manewrowania - wyjaśniał Stefan Rudnik, dyrektor Departamentu Inwestycji Portu Gdańsk.

W ramach modernizacji wykonano 204-metrowy odcinek nabrzeża, wyposażony w nowoczesną infrastrukturę techniczną, w tym kanalizację kablową, deszczową i wodociągową, a także oświetlenie na czterech 36-metrowych masztach.

Dopuszczalne obciążenie robocze w pasie technicznym wynosi 30 kN/m².

Unijne wsparcie jest ważne dla rozwoju polskich portów

Inwestycja została dofinansowana ze środków unijnych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” CEF2. Jacek Karnowski, wiceminister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, podkreślił, że Port Gdańsk jest wzorem w wykorzystywaniu funduszy unijnych na rozwój infrastruktury.

- W ostatnich 10 latach Port Gdańsk pozyskał miliard złotych z programów unijnych, głównie z instrumentu CEF - mówił Karnowski.

Port szuka operatora i patrzy w przyszłość

Zakończenie modernizacji Nabrzeża Bytomskiego to dopiero początek. Port Gdańsk poszukuje teraz operatora, który będzie prowadził działalność przeładunkową, wykorzystując pełny potencjał nowej infrastruktury. Trwa przetarg na najem nieruchomości o powierzchni ponad 5 ha, położonej przy nabrzeżu.

Modernizacja Nabrzeża Bytomskiego to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki morskiej, która ma się przyczynić do rozwoju transportu, handlu i bezpieczeństwa energetycznego kraju.