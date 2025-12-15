Świdnik buduje Multifunkcyjne Centrum Rozwoju. To największa inwestycja w dziejach miasta

„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Multifunkcyjne Centrum Rozwoju w Świdniku pnie się w górę

Tak dużej inwestycji Świdnik jeszcze nie widział. Nowy obiekt przy ulicy gen. Stefana „Grota” Roweckiego będzie kosztował aż 79 mln zł. Dla porównania park Avia powstał za 52 mln zł.

Możemy sobie jednak pozwolić na ten wysiłek finansowy dzięki dobrej kondycji finansowej miasta i dzięki temu, że Świdnik dynamicznie rozwija się gospodarczo. Mam nadzieję, że już za niecałe dwa lata będziemy mogli dokonać uroczystego otwarcia Centrum

– mówi burmistrz Marcin Dmowski.

To obiekt zapowiadany od wielu lat, choć ten, który ostatecznie powstaje, tylko częściowo przypomina pierwotną ideę. Przypomnijmy, że oryginalnie planowano 1000 m kw. przeznaczyć na przestrzeń handlowo-usługową. Początkowo obiekt miał być też większy. Ostatecznie stanęło na 7000 m kw. i trybunach zdolnych pomieścić ok. 2000 widzów. Budynek ma zostać oddany do użytkowania w II połowie 2026 r.

Przygotowania trochę trwały. Przetarg na projekt (wygrany przez pracownię Pas Projekt) ogłoszono jeszcze w 2022 r., a przetarg na wykonawcę – wiosną 2024 r. (trzeba go było zresztą kilka miesięcy później powtórzyć). W końcu jednak roboty ruszyły i idą sprawnie. Głównym wykonawcą jest firma Dekpol Budownictwo.

Zakończyliśmy montaż elementów prefabrykowanych, aktualnie realizowany jest montaż dźwigarów kratowych konstrukcji stalowej dachu, których rozpiętość to niemal 50 metrów. Będą one stanowiły konstrukcję nośną pod wykonanie dalszych prac przy poszyciu dachu, jak również element przestrzenny do którego będą podwieszane instalacje. Równolegle prowadzimy prace związane z wykonaniem elewacji budynku, montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej oraz wykonujemy instalacje wewnętrzne. Do końca bieżącego roku planowane jest zakończenie prac w zakresie zapewnienia szczelności budynku, co umożliwi realizację kolejnych etapów prac w okresie zimowym wewnątrz budynku

– podsumowuje Dawid Osmólski, Dyrektor Sprzedaży Dekpol Budownictwo.

Sport, kultura i wydarzenia w jednym obiekcie

Nowe Centrum w Świdniku będzie domem dla siatkarzy PZL LEONARDO Avia Świdnik, ale nie tylko dla nich. Nowoczesny obiekt zaprojektowano tak, żeby spełniał wymogi dla takich dyscyplin jak siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka i boks. Pozwoli to korzystać z obiektu sportowcom wszelkiej maści. Ma też służyć do organizowania imprez sportowych najwyższej rangi.

Centrum nie będzie jednak służyć wyłącznie sportowcom. Hala może też służyć organizacji rozmaitych wydarzeń (np. targów, konferencji), w tym wydarzeń kulturalnych. Miasto od dawna wskazywało, że istniejąca podaż takich obiektów (hale sportowe, pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Kultury) jest niewystarczająca w stosunku do rosnących potrzeb. Multifunkcyjne Centrum Rozwoju ma temu zaradzić, a dzięki swojej wszechstronności sprawić, że obiekt będzie żył przez cały czas, a nie tylko w czasie meczów.

Warto dodać, że przy projektowaniu budynku nie zapomniano także o ekologii. Nowe Centrum wyposażone będzie m.in. w instalację fotowoltaiczną oraz system odzysku wody deszczowej.

