Przebudowa parku Planty w Białymstoku. Kiedy finisz?

Umowa na przebudowę parku Planty w Białymstoku podpisana została 28 grudnia 2023 r., a właściwe prace rozpoczęły się w lutym 2024 r. Inwestycja ma na celu przywrócenie zabytkowemu parkowi historycznego wyglądu, co obejmuje m.in. odtworzenie różanki oraz wykonanie nowych kwietników.. Na wykonanie przebudowy wykonawca otrzymał 26 miesięcy, co oznacza, że przebudowa parku powinna zakończyć się w lutym 2026 r. Inwestycja obejmuje następujące zadania:

odtworzenie układu alejek parkowych,

wymiana nawierzchni alejek (na granitową oraz typu HanseGrande),

odtworzenie różanki wraz z montażem systemu nawodnienia,

wykonanie kwietników dywanowych,

rekultywacja trawników,

wymiana roślin,

odtworzenie wyglądu latarni parkowych,

wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej parku, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz instalacji energetycznej.

Wartość inwestycji (wraz z omówioną poniżej przebudową układu drogowego) to niemal 46 mln zł, z czego 30 mln zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Wykonawcą prac jest firma PARK – M POLAND Sp. z o.o.

Warto przypomnieć, że nie jest to jedyna inwestycja w obrębie parku. Dodatkowo w ramach Budżetu Obywatelskiego wybudowano za blisko 843 tys. zł suchą tężnię solankową, a w ramach osobnej umowy za 4,2 mln zł Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. j. wybudowało nowy plac zabaw.

Z przebudową parku Planty w Białymstoku wiąże się pewna kontrowersja: w ramach prac miasto nakazało wycinkę kilkudziesięciu 100-letnich tuj (żywotników). Część mieszkańców domagała się zachowania drzew i postulowała uznanie 28 drzew (głównie przy Alei Zakochanych) za pomniki przyrody. W marcu 2024 r. Rada Miasta zagłosowała jednak przeciwko temu pomysłowi. Miasto od początku twierdziło (na podstawie badań), że drzewa już powoli obumierają i że ich zły stan potwierdziły oględziny po dokonanej wycince.

Sucha tężnia solankowa w parku Planty w Białymstoku

– Powstałe w latach 30-tych XX w. Park Planty i Bulwary Kościałkowskiego, wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, oprócz wysokiej wartości historycznej posiadają też wysoką wartość przyrodniczą. Park znajduje się w centrum miasta i otacza Pałac Branickich niemalże z każdej strony. Zajmują obszar około 14 ha – przypomina miasto.

Przebudowa ul. Akademickiej w Białymstoku. Powstanie m.in. droga dla rowerów

Warto przypomnieć, że w pobliżu trwa także inna kluczowa inwestycja: przebudowa ul. Akademickiej. Według zapowiedzi ma ona na celu usprawnienie komunikacji w okolicy. Przebudowywany jest odcinek o długości ok. 750 m między ul. Legionową a Świętojańską wraz z fragmentami odchodzących od Akademickiej ulic. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz.

– Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane chodniki oraz ścieżka rowerowa. Między Parkiem Planty a Bulwarami Kościałkowskiego powstanie przejście dla pieszych z oświetleniem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Ponadto, wyznaczone zostaną miejsca parkingowe – informuje miasto.

Inwestycja rozpoczęła się 16 września 2025 r., co wiązało się z całkowitym wyłączeniem ulicy w ruchu. Koszt przebudowy to 16 mln zł, z czego znaczną część stanowi dofinansowanie unijne oraz rządowe. Prace mają zakończyć się we wrześniu 2025 r.