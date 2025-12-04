Rozmowa Muratora: Zima na budowie - kontynuować roboty, czy zrobić przerwę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rosnące znaczenie regionu

Ruszyła budowa nowego kompleksu logistycznego koło Białegostoku. Obiekt dostarczy 32 tys. mkw. powierzchni. Choć inwestycja jest dopiero w realizacji, podpisano już cztery umowy najmu. Zakończenie prac przewidziano na pierwszy kwartał 2026 roku.

Panattoni Park Białystok III to już trzeci kompleks wybudowany przez Panattoni w województwie podlaskim. Region Białegostoku i okolic zyskuje na znaczeniu, stopniowo przekształcając się w ważne centrum logistyczne Polski północno-wschodniej. Pozytywny wpływ na rozwój tego obszaru ma dostępność wykwalifikowanej kadry i zaplecza akademickiego oraz istniejąca i powstająca infrastruktura transportowa. Mowa tu przede wszystkim o trasie Via Carpatia, która w najbliższych latach połączy Podlasie z północą i południem Europy, wzmacniając jego rolę w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

Nowy park logistyczny w Choroszczy koło Białegostoku

Panattoni Park Białystok III to obiekt klasy A, oferujący nowoczesne i elastyczne przestrzenie magazynowe, a jednocześnie jedyny tego typu dostępny obecnie dla najemców w województwie podlaskim. Dzięki projektowi powstanie ponad 300 miejsc pracy. Jego położenie w Choroszczy koło Białegostoku gwarantuje dogodne połączenia z krajową siecią dróg oraz trasą Via Carpatia. Kompleks znajduje się 16 km od centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Białystok-Zachód (S8).

Panattoni Park Białystok III z certyfikatem BREEAM Excellent

Panattoni Park Białystok III będzie starał się o certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Projekt obiektu uwzględnia rozwiązania umożliwiające oszczędność energii i wody, co pozwoli najemcom obniżyć koszty operacyjne. Dodatkowo kompleks zostanie wyposażony w infrastrukturę wspierającą zrównoważoną mobilność, w tym stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Czterech najemców już w Panattoni Park Białystok III

Choć obiekt jest w budowie, już zdobył czterech najemców. W pierwszym kwartale przyszłego roku rozpoczną w nim działalność: firma kurierska, operator logistyczny oraz dwa przedsiębiorstwa z branży handlowej – jedno specjalizujące się w sprzęcie RTV, a drugie w kosmetykach. Podpisane przez nich umowy najmu obejmują odpowiednio 4 400 mkw., 3 800 mkw., 3 000 mkw. i 8 500 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. Łącznie zajmą 75% parku.

