Ul. Chłodna w Warszawie do przebudowy

Ulica Chłodna na warszawskiej Woli od dawna nie prezentuje się najlepiej. Wkrótce ma się to jednak zmienić, przynajmniej na dwóch odcinkach. To efekt negocjacji miasta z deweloperem, firmą Monting Development, która za 96 mln zł w lutym 2025 r. nabyła działkę przy Chłodnej 35, blisko Browarów Warszawskich. Spółka chce wybudować tam kameralny apartamentowiec, więc urzędnicy skorzystali z możliwości oferowanych im przez przepisy i zażądali, by przy okazji deweloper wyremontował ulicę. To praktyka coraz częściej stosowana w stolicy.

Szczegóły, w tym dokładny zakres remontu, są dopiero ustalane. Już wiadomo jednak, że przebudowa czeka odcinek Chłodnej od Żelaznej do Towarowej, z czego Monting Development z własnej kieszeni sfinansuje prace na odcinku od Żelaznej do Wroniej (wstępnie mowa o kwocie 10 mln zł). Resztą zajmie się dzielnica. W planach jest:

wymiana nawierzchni jezdni – bruk z historycznymi szynami pozostanie, ale zostanie ułożony równo,

budowa nowego chodnika (poszerzenie strefy pieszej),

uporządkowanie parkowania,

budowa nowego oświetlenia ulicznego,

reorganizacja zieleni przyulicznej.

Deweloper zapewnia, że stworzy nową, elegancką przestrzeń miejską z dużą ilością zieleni.

Chłodna 35, czyli apartamentowiec z wyższej półki

Robert Lewandowski coraz śmielej działa na rynku mieszkaniowym w Warszawie. Przypomnijmy, że w grudniu 2023 r. jego partner biznesowy nabył działkę za (już nieistniejącym) Multikinem na Ursynowie, zaś sam Lewandowski jest partnerem rozpoczętej w styczniu 2025 r. budowy Osiedla Polskich Olimpijczyków.

Teraz przyszła pora na Wolę. Chłodna 35 ma być kameralnym budynkiem mieszkalnym z 54 mieszkaniami z wyższej półki. Jesienią 2025 r. Monting Development uzyskało pozwolenie na budowę. Według projektu biura BJK Architekci powstanie elegancki budynek naszpikowany nowoczesną technologią, m.in. rozwiązaniami smart home i systemem ochrony opartym na skanie siatkówki oka. W budynku znajdzie się schron, basen, sauna strefa fitness oraz przestrzeń do organizowania prywatnych wydarzeń (wyposażona w kuchnię i bar). Co więcej, sprzedaż mieszkań w inwestycji ma się odbywać w formule zamkniętej, a zatem oferty sprzedaży deweloper skieruje tylko do wybranych klientów.

Według ustaleń „Gazety Wyborczej” przebudowana Chłodna ma zostać oddana do użytku w 2027 r., jeszcze przed zakończeniem budowy apartamentowca. Dokładniejszych terminów jednak nie podano.