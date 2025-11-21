Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa hala i pierwszy najemca – DSV stawia na Krzyżowice

Wrocław Campus 2 to to kompleks logistyczny znajdujący się w Krzyżowicach pod Wrocławiem, a w ramach jego realizacji powstaje nowa hala o powierzchni 102 tys. mkw. Choć obiekt jest jeszcze w budowie, już pozyskał pierwszego najemcę. Została nim firma DSV – Global Transport and Logistics, największy operator logistyczny na świecie. Umowa najmu obejmuje 45 tys. mkw. powierzchni. Pozostała część kompleksu zostanie wybudowana spekulacyjnie.

Rozwój logistycznego giganta na Dolnym Śląsku

Wrocław Campus 2 to kontynuacja jednej z największych inwestycji Panattoni w województwie dolnośląskim – projektu Wrocław Campus 1 o powierzchni 185 tys. mkw., który sprzedano w 2023 roku. Była to jedna z największych transakcji w historii polskiego rynku powierzchni przemysłowych. Deweloper dostarczył już w tym regionie 2,36 mln mkw. nowoczesnych powierzchni przemysłowych.

Na tym tle rozwój Wrocław Campus 2 postępuje konsekwentnie – zrealizowano i wynajęto już około 54 tys. mkw. części nowej hali, a obecnie rozpoczęto prace nad docelową fazą projektu. Firma DSV uruchomi działalność w obiekcie w 2026 roku.

W kontekście dynamicznego rozwoju DSV oraz rosnącego znaczenia Dolnego Śląska na mapie logistycznej Polski, Panattoni konsekwentnie wspiera firmę, dostarczając nowoczesne obiekty spełniające najwyższe standardy techniczne i ekologiczne. Jak podkreśla Damian Kowalczyk, Regional Managing Director, Lower Silesia w Panattoni:

DSV – po niedawnym przejęciu Schenker – stało się największym operatorem logistycznym na świecie. Także w Polsce firma od lat jest jednym z kluczowych podmiotów na rynku usług logistycznych i stale wzmacnia swoją ofertę. Panattoni konsekwentnie wspiera ten rozwój, dostarczając firmie projekty o najwyższych standardach technicznych i ekologicznych. Na przestrzeni ostatnich 20 lat deweloper dostarczył DSV ponad 300 000 m kw. Kolejna współpraca we Wrocławiu potwierdza, że jesteśmy zaufanym partnerem dla największych graczy na świecie. Połączyliśmy doskonałą lokalizację, najwyższą jakość i rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju – to odpowiedź na potrzeby organizacji, która wyznacza kierunki dla całej branży.

BREEAM Excellent i zaawansowane technologie w nowej hali

Nowoczesny kompleks logistyczny Panattoni Wrocław Campus 2 przejdzie certyfikację środowiskową w systemie BREEAM na poziomie Excellent. W projekcie przewidziano wykorzystanie zaawansowanych technologii termoizolacyjnych oraz inteligentnego sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem. Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb operatora logistycznego.

Wrocław Campus 2 – strategiczna lokalizacja i nowoczesna infrastruktura

Kompleks Wrocław Campus 2 znajduje się 20 km od centrum Wrocławia, w strefie przemysłowej. Obszar ten należy do jednego z najbardziej rozwiniętych logistycznie regionów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dobre połączenia komunikacyjne zapewnia bliskość autostrad A4 i A8, umożliwiając szybki dostęp zarówno do głównych ośrodków w Polsce, jak i w Europie.

Oprócz dogodnej lokalizacji kompleks oferuje nowoczesne powierzchnie magazynowe oraz zaawansowaną infrastrukturę, stanowiąc atrakcyjną propozycję dla firm z branży logistycznej, e-commerce oraz produkcyjnej. Docelowa powierzchnia Wrocław Campus 2 wyniesie około 160 tys. m kw.

DSV i Panattoni wyznaczają nowe standardy magazynowania w Polsce

Przy projektowaniu nowej powierzchni magazynowej dla DSV ważne było zapewnienie obiektu w pełni dopasowanego do potrzeb operacyjnych i możliwości dalszego rozwoju firmy. Jak podkreśla Mateusz Iłowiecki, Starszy Dyrektor w dziale powierzchni magazynowo-przemysłowych JLL:

Podczas opracowywania koncepcji nowej powierzchni dla DSV najważniejsze było dopasowanie obiektu do tempa operacji i skali obsługiwanych przesyłek z naciskiem na rozwiązania zapewniające najwyższą jakość operacji i możliwości dalszej ekspansji. Wrocław Campus 2 zapewni realizację wszystkich tych oczekiwań, jak i wiele dodatkowych, dzięki wdrożeniu licznych rozwiązań spersonalizowanych pod potrzeby operatora. Współpraca JLL, Panattoni i DSV przy tym projekcie zaowocuje powstaniem obiektu, który wyznaczy nowe standardy dla sektora magazynowania.

Analizy JLL pokazują, że Polska umacnia pozycję kluczowego hubu magazynowo-produkcyjnego w Europie, co zwiększa popyt na nowoczesne usługi logistyczne. Stabilny rozwój rynku wspierają dywersyfikacja łańcuchów dostaw oraz stały napływ zagranicznych inwestycji. W tym kontekście nowoczesne parki logistyczne, takie jak Panattoni Wrocław Campus 2, odgrywają istotną rolę, zapewniając infrastrukturę do obsługi rosnących przepływów towarowych oraz spełniając wysokie standardy operacyjne i środowiskowe wymagane przez globalne firmy.

Atrakcyjność polskiego rynku potwierdzona decyzją DSV

Polska utrzymuje pozycję jednego z najatrakcyjniejszych rynków w Europie dla firm rozwijających usługi logistyki kontraktowej. Rozszerzenie działalności DSV w Krzyżowicach pod Wrocławiem potwierdza zarówno potencjał lokalizacji, jak i odporność krajowej gospodarki, która – zgodnie z prognozami Consensus Forecast – ma rosnąć w tempie 3,3% zarówno w tym, jak i w przyszłym roku.

Jak podkreśla Piotr Wojtkowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w DSV – Global Transport and Logistics, Polska utrzymuje silną pozycję na mapie europejskiej logistyki, a Dolny Śląsk pozostaje jednym z kluczowych regionów dla rozwoju nowoczesnych operacji magazynowych i dystrybucyjnych:

Wysoka jakość usług i elastyczność w konkurencyjnych kosztach oraz położenie geograficzne to atuty, które wyróżniają Polskę. Z Dolnego Śląska jesteśmy dziś w stanie dostarczyć przesyłki do odbiorców w Niemczech, jak i na innych rynkach zachodnich, w 24 godziny. Tę przewidywalność doceniają inwestorzy, którzy nadal chętnie decydują o lokalizacji w Polsce swoich międzynarodowych Centrów Dystrybucji czy linii produkcyjnych. W DSV odpowiadamy na bieżące, jak i przyszłe oczekiwania naszych klientów oraz rynku. Inwestycja w nową powierzchnię w Krzyżowicach jest idealnym przykładem tego podejścia. Cały czas analizujemy możliwość inwestycji w kolejne projekty magazynowe – zarówno w modelu wynajmu, jak i samodzielnej realizacji.

Źródło: Panattoni