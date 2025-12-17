Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy zakład E.G.O. w Łodzi zwiększa moce produkcyjne i usprawnia pracę zespołu

Nowy zakład produkcyjny firmy E.G.O., jednego z czołowych dostawców podzespołów dla branży AGD, jest już gotowy. Łódzka fabryka zajmuje 15 000 mkw. powierzchni. Została wybudowana w formule BTO (build-to-own) i znajduje się w sąsiedztwie dotychczasowej siedziby przedsiębiorstwa. Projekt i realizacja inwestycji spełniają wysokie wymagania techniczne i środowiskowe.

E.G.O. obecna jest na światowym rynku od 100 lat. W Polsce rozpoczęła działalność w 2005 roku i posiada w Łodzi jedno z największych w kraju centrów produkujących komponenty do AGD. Teraz przeniesie się do nowego zakładu przy ulicy Jędrzejowskiej.

Jak podkreśla Mariusz Stepniewski, General Manager E.G.O. Polska Sp. z o.o., nowa siedziba zapewnia większą przestrzeń dla istotnych działów administracyjnych i rozwojowych, umożliwia lepszą organizację pracy i optymalizację procesów oraz oferuje komfortowe warunki dla zespołu.

Fabryka komponentów AGD E.G.O. w Łodzi – blisko centrum i autostrady A1

Fabryka komponentów AGD E.G.O. w Łodzi zlokalizowana jest w strategicznym punkcie miasta – zaledwie 8 km od jego centrum i tylko 4 km od autostrady A1. Takie położenie gwarantuje szybki i wygodny dojazd dla pracowników, a także sprawną komunikację z ważnymi partnerami biznesowymi i dostawcami. Bliskość głównych arterii transportowych ułatwia logistykę i codzienne funkcjonowanie zakładu, co wpływa na efektywność produkcji.

Łódź przyciąga inwestycje przemysłowe dzięki lokalizacji i wykwalifikowanej kadrze

Na decyzję o lokalizacji inwestycji w Łodzi wpłynęła nie tylko bliskość dotychczasowej siedziby firmy, ale również korzystne położenie miasta oraz partnerskie podejście władz i ich zaangażowanie w rozwój infrastruktury. Istotnym czynnikiem był także dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Jak podkreśla Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni, deweloper dostarczył w tym regionie już ponad 2,35 mln mkw. nowoczesnej powierzchni. Łódź staje się jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w Europie.

