Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

SOHO HUB – ostatni etap nowoczesnego centrum na Kamionku

Za projekt SOHO by Yareal, łączący funkcje mieszkaniowe, rekreacyjne, gastronomiczne oraz biurowe i usługowe, odpowiada pracownia HRA Architekci, a inwestycja uzyskała certyfikat BREEAM Communities. Realizacja nowoczesnego centrum na warszawskim Kamionku zbliża się ku końcowi.

Ostatni etap inwestycji, SOHO HUB, obejmuje budowę nowych obiektów, renowację zabudowań historycznych oraz rewitalizację jedynego obiektu zabytkowego. Prace zaplanowano na lata 2026–2028, a ich efektem będzie ponad 5 000 mkw. powierzchni biurowych, około 2 500 mkw. powierzchni handlowo-usługowych oraz część PRS.

i Autor: YAREAL Polska/ Materiały prasowe

SOHO HUB – nowoczesne biura i rewitalizacja zabytku

Realizowany obecnie SOHO HUB koncentruje się na przestrzeniach komercyjnych.

Budynek Mińska 39 składać się będzie z kilku połączonych brył o różnych wysokościach. Połączy on postindustrialny charakter miejsca z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Dostarczy 3 100 mkw. powierzchni biurowych klasy A, rozmieszczonych na dwóch pierwszych kondygnacjach. Na wyższych piętrach (od 2. do 5.) powstanie 66 mieszkań jedno- lub dwupokojowych o powierzchni od 28 do 45 mkw., przeznaczonych na wynajem. Garaż podziemny zaoferuje 146 miejsc postojowych, z których część będzie przeznaczona do ogólnodostępnego użytku rotacyjnego. Jedenaście stanowisk wyposażonych zostanie w ładowarki do aut elektrycznych.

SOHO HUB obejmie także realizację powierzchni biurowych w budynku B.55, trzypoziomowym obiekcie wpisanym na listę zabytków w 2010 roku. Jest to część dawnego kompleksu fabrycznego Przedsiębiorstwa Produkcji Lnu i Juty, które rozpoczęło działalność w 1899 roku. Po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków rewitalizacja budynku pozwoli zachować jego postindustrialny charakter. Zostanie odtworzony pierwotny układ okien, zamurowanych w wyniku licznych przebudów. Powierzchnia biurowa oferowana w budynku B.55 (1 300 mkw.) przeznaczona będzie dla jednego najemcy.

Polecamy:

i Autor: YAREAL Polska/ Materiały prasowe

Nowe przestrzenie gastronomiczne, sportowe i kulturalne w SOHO by Yareal

Rozpoczęła się już modernizacja historycznego budynku z charakterystycznym ceglanym kominem. To właśnie w nim w drugiej połowie 2026 roku ruszy nowy hub gastronomiczny. W jego wnętrzach pojawią się koncepty Aleksandry i Jacka Dojnikowskich, twórców znanych marek, takich jak Baken, Bułkę przez Bibułkę czy Pollypizza Neapolitan.

Pomiędzy apartamentowcem KARDAN a zabytkowym budynkiem B.55 powstanie budynek przeznaczony na siedzibę klubu fitness.

Trwa również rewitalizacja budynku nr 58, w którym swoją działalność rozpocznie pracownia architektoniczna WWAA. Obiekt będzie pełnił funkcję zarówno siedziby, jak i przestrzeni kulturalno-wystawienniczych.

Zakończona część mieszkaniowa – SOHO 10, SOHO 12 i NEFRYT oraz park linearny

W ramach SOHO by Yareal zakończono właśnie budowę dwóch budynków z mieszkaniami o podwyższonym standardzie (SOHO 10 i SOHO 12) oraz apartamentowca NEFRYT. Tym samym, część mieszkaniowa kompleksu, składająca się z 10 budynków wielorodzinnych i 870 apartamentów, została zrealizowana.

Inwestycja obejmuje również 300-metrowy park linearny, będący osią kompleksu, który zajmuje blisko 1 ha.

Bogata oferta handlowo-usługowa – ponad 11 300 mkw. powierzchni

W SOHO by Yareal zaplanowano również, w kilkudziesięciu lokalach, łącznie ponad 11 300 mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Wśród najemców znajdą się m.in.: Baken, Waszyngton x SOHO, Green Caffè Nero, Przystanek Piekarnia, Ramenownia, Carrefour, Hebe, Bawiarnia OHO, Przedszkole Słoneczna Kraina, showroom OSSKA Design, centrum treningowe BABA Body & Social Club, kwiaciarnia Flower Bar, punkty beauty oraz przychodnia terapeutyczna dla dzieci.

Modernizacja okolicy – drogi, chodniki i ścieżki rowerowe

W ramach projektu, na podstawie umowy z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie, Yareal wykona m.in. remonty dróg, chodników, oświetlenia oraz stworzy ścieżki rowerowe w okolicy SOHO by Yareal. Prace są realizowane etapami i mają zostać zakończone na przełomie 2027 i 2028 roku.

Źródło: YAREAL Polska

Przejdź do galerii: SOHO by Yareal wkracza w ostatnią fazę – SOHO HUB