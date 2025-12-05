Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

RGL otwiera piąty obiekt pod marką Smart Park w 2025 roku

To już piąty park handlowy uruchomiony w 2025 roku pod marką Smart Park – tym razem w Namysłowie (woj. opolskie), położonym 30 kilometrów od Brzegu. Wcześniej w tym roku otwarto Smart Park w Krasnymstawie, Kętrzynie, Poddębicach oraz Tarnowskich Górach. Choć obiekt w Namysłowie dopiero co rozpoczął swoją działalność, spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno klientów, jak i najemców. Jest już niemal w pełni skomercjalizowany, a inwestor wraz z HalfPrice planują jego rozbudowę, co dodatkowo poszerzy ofertę handlową parku.

Położenie obiektu przy ul. Oleśnickiej, w pobliżu planowanej obwodnicy, zapewni wygodny dojazd dla około 40 tysięcy mieszkańców Namysłowa i okolicznych miejscowości.

Oferta Smart Parku w Namysłowie

Pierwszy etap inwestycji dostarczył blisko 8 000 mkw. GLA i ponad 200 miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych klientów. Odwiedzający Smart Parku w Namysłowie mogą już korzystać z szerokiej oferty handlowej i usługowej, obejmującej popularne sieci, takie jak:

Biedronka,

Rossmann,

CCC,

Worldbox,

Empik,

Sinsay,

TEDi,

Pepco,

Haul Moda,

Martes Sport,

Xtreme Fitness.

Ponadto do grona najemców parku handlowego dołączyła niedawno sieć laboratoriów i punktów pobrań Diagnostyka. Obiekt jest skomercjalizowany w 97%. Do wynajęcia pozostały dwa lokale o powierzchni odpowiednio 60 mkw. i 210 mkw.

Mimo niedawnego otwarcia Smart Parku, inwestor planuje jego rozszerzenie o nową część, a głównym najemcą zostanie HalfPrice – szybko rozwijający się koncept off-price Grupy CCC.

Duży potencjał lokalnego rynku potwierdzony

W ostatnich latach parki handlowe na polskim rynku powstają „jak grzyby po deszczu” i stają się dominującym formatem wśród obiektów handlowych. Inwestorzy coraz częściej kierują swoją uwagę na mniejsze miejscowości, gdzie rynek nie jest jeszcze nasycony, oferując mieszkańcom dostęp do nowoczesnych i wygodnych przestrzeni zakupowych.

Jak podkreśla Paweł Bartosiak, Head of Leasing w RGL, wysoki footfall i dobre wyniki sprzedaży potwierdzają duży potencjał Smart Parku w Namysłowie i na okolicznym rynku. Inwestor już pracuje nad rozbudową obiektu oraz wprowadzeniem nowych marek, w tym HalfPrice, co dodatkowo wzmocni pozycję parku handlowego. Smart Park odpowiada na potrzeby mieszkańców mniejszych miast, zapewniając im wygodny dostęp do szerokiej i różnorodnej oferty zakupowej.

