To już 5. Smart Park uruchomiony w 2025 roku – tym razem w Namysłowie. Park handlowy dopiero wystartował, a inwestor już zapowiada jego rozbudowę

materiały prasowe, opracowanie redakcja
2025-12-05 9:14

Mieszkańcy Namysłowa i okolic mogą już korzystać z usług i sklepów nowo otwartego Smart Parku, piątego parku handlowego tej marki uruchomionego w 2025 roku. Obiekt od pierwszych dni cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, a w jego ofercie znajdują się m.in. Biedronka, Rossmann, CCC, Worldbox, Empik, Sinsay, TEDi, Pepco, Haul Moda, Martes Sport oraz Xtreme Fitness. Do grona najemców dołączyła również sieć laboratoriów i punktów pobrań Diagnostyka. W najbliższym czasie park zostanie rozbudowany z udziałem HalfPrice, co dodatkowo poszerzy jego ofertę handlową i wzmocni pozycję obiektu na lokalnym rynku.

Namysłów Smart Park

Autor: RGL/ Materiały prasowe
RGL otwiera piąty obiekt pod marką Smart Park w 2025 roku

To już piąty park handlowy uruchomiony w 2025 roku pod marką Smart Park – tym razem w Namysłowie (woj. opolskie), położonym 30 kilometrów od Brzegu. Wcześniej w tym roku otwarto Smart Park w Krasnymstawie, Kętrzynie, Poddębicach oraz Tarnowskich Górach. Choć obiekt w Namysłowie dopiero co rozpoczął swoją działalność, spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno klientów, jak i najemców. Jest już niemal w pełni skomercjalizowany, a inwestor wraz z HalfPrice planują jego rozbudowę, co dodatkowo poszerzy ofertę handlową parku.

Położenie obiektu przy ul. Oleśnickiej, w pobliżu planowanej obwodnicy, zapewni wygodny dojazd dla około 40 tysięcy mieszkańców Namysłowa i okolicznych miejscowości.

Oferta Smart Parku w Namysłowie

Pierwszy etap inwestycji dostarczył blisko 8 000 mkw. GLA i ponad 200 miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych klientów. Odwiedzający Smart Parku w Namysłowie mogą już korzystać z szerokiej oferty handlowej i usługowej, obejmującej popularne sieci, takie jak:

  • Biedronka,
  • Rossmann,
  • CCC,
  • Worldbox,
  • Empik,
  • Sinsay,
  • TEDi,
  • Pepco,
  • Haul Moda,
  • Martes Sport,
  • Xtreme Fitness.

Ponadto do grona najemców parku handlowego dołączyła niedawno sieć laboratoriów i punktów pobrań Diagnostyka. Obiekt jest skomercjalizowany w 97%. Do wynajęcia pozostały dwa lokale o powierzchni odpowiednio 60 mkw. i 210 mkw.

Mimo niedawnego otwarcia Smart Parku, inwestor planuje jego rozszerzenie o nową część, a głównym najemcą zostanie HalfPrice – szybko rozwijający się koncept off-price Grupy CCC.

Duży potencjał lokalnego rynku potwierdzony

W ostatnich latach parki handlowe na polskim rynku powstają „jak grzyby po deszczu” i stają się dominującym formatem wśród obiektów handlowych. Inwestorzy coraz częściej kierują swoją uwagę na mniejsze miejscowości, gdzie rynek nie jest jeszcze nasycony, oferując mieszkańcom dostęp do nowoczesnych i wygodnych przestrzeni zakupowych.

Jak podkreśla Paweł Bartosiak, Head of Leasing w RGL, wysoki footfall i dobre wyniki sprzedaży potwierdzają duży potencjał Smart Parku w Namysłowie i na okolicznym rynku. Inwestor już pracuje nad rozbudową obiektu oraz wprowadzeniem nowych marek, w tym HalfPrice, co dodatkowo wzmocni pozycję parku handlowego. Smart Park odpowiada na potrzeby mieszkańców mniejszych miast, zapewniając im wygodny dostęp do szerokiej i różnorodnej oferty zakupowej.

Źródło: RGL

