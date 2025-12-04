Nowa wieża widokowa w Beskidach otwarta. Będzie nową atrakcją Wisły

Wykonane z drewna chodniki wśród drzew i spirala podestów prowadzących łagodnie na wierzchołek wieży widokowej są już trzecią podobną inwestycją Grupy Pingwina. Pierwszą zrealizowano w Krynicy Słotwinach w Beskidzie Sądeckim, drugą w Kurzętniku na Kurzej Górze na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Te niezwykłe konstrukcje stały się dodatkową atrakcją ośrodków narciarskich grupy, które oprócz narciarzy i amatorów sportów rowerowych przyciągnęły tu zwykłych turystów.

Narty, rowery i widoki nie tylko w górach

Grupa Pingwina to 5 całorocznych ośrodków narciarsko-rowerowych – cztery są w Beskidach, a piąty w pasie pojezierzy północnej Polski pomiędzy Brodnicą a Nowym Miastem Lubawskim. Oferują zimą wyciągi i przygotowane tereny narciarskie, latem trasy dla amatorów rowerowego downhillu. Normalnemu turyście dzięki wyciągom skracają drogę na szlaki, a za sprawą barów i restauracji umożliwiają przyjemne spędzenie czasu przy „małym co nieco”. Wieże widokowe i ścieżki wśród drzew to dodatkowe uatrakcyjnienie pobytu.

Skolnity – ośrodek w centrum Wisły

Skolnity to najmłodszy ośrodek narciarski w Wiśle. Rozwinął się kilka lat temu na opadającym ku centrum kurortu grzbiecie szczytu Skolnity Wierch. Od razu zdobył sobie popularność za sprawą centralnego położenia niedaleko wiślańskiego Rynku, deptaku i zmodernizowanego zespołu małych skoczni narciarskich przeznaczonych dla adeptów tej dyscypliny sportu na treningi i zawody (trenują tutaj najmłodsi skoczkowie klubu Wisła-Ustonianka). Centrum kurortu ze szczytem łączy nowoczesna, szybkobieżna kolej wyposażona w czteroosobowe, wygodne krzesełka. Zimą obsługuje dwie szerokie i naśnieżane trasy zjazdowe, latem sieć tras dla amatorów zjazdów downhillowych na rowerze. Do atrakcji należy także tężnia solankowa przy górnej stacji "krzesełek", w której krąży solanka ze źródeł mineralnych we wsi Sól na Żywiecczyźnie.

Skolnity - wieża widokowa i spacer w koronach drzew

Wieżę w ośrodku Skolnity zaprojektowali inżynierowie mający na swoim koncie poprzednie dwie konstrukcje. Konstruktorów i architektów uzupełnili współpracujący od lat cieśle z ogromnym doświadczeniem. Wieża ze ścieżką w koronach drzew została zaprojektowana tak, aby była wkomponowana w istniejące już drzewa, nie naruszając korzeni. Budowla ma stalowy szkielet, ale większy udział w konstrukcji mają drewniane elementy z robinii akacjowej i modrzewia w naturalnym kolorze. Wysokość wieży wynosi 35 metrów, długość ścieżek ogółem to prawie 1000 m. Konstrukcję wspiera 13 wież podporowych. Na sześciu platformach widokowych są zlokalizowane punkty edukacyjne zawierające informacje z dziedziny przyrody, geografii, historii, etnografii.

Wieżom widokowym Grupy Pingwina zawsze przyświeca dodatkowy cel: edukacja. Wieża w Krynicy-Zdroju opowiada o wierzeniach łemków, Wieża z Kurzętnika tłumaczy gościom dlaczego Kurza Góra to niedoszły Grunwald. Nasze Wieża również będzie uczyć i interesować małych i dużych, choć jeszcze nie chcemy zdradzać szczegółów jesteśmy pewni, że tematyka instalacji edukacyjnych, którą przygotowała Anna Machacz odpowiedzialna w Grupie Pingwina za edukację przypadnie do gustu zwiedzającym. Karolina Cieślar

Wieża widokowa z łatwym dostępem dla wszystkich

Wieże widokowe w Krynicy i Kurzętniku, a także w Wiśle są zaprojektowane także z myślą o osobach niepełnosprawnych. Nie ma problemu, aby wszyscy poruszający się z chodzikiem, na wózku inwalidzkim czy rodziny z małymi dziećmi na wózeczkach mogli skorzystać z trasy, gdyż jest ona dostępna łagodnie z poziomu gruntu. Niewielki spadek na całej trasie (3-6%) ułatwi takim osobom pokonywanie trasy aż do samego wierzchołka, skąd można podziwiać całe miasto i dolinę Wisły wraz z otaczającymi ją pasmami szczytów z Baranią Górą w tle.

