Magdalena Buryło Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Region warszawski – lider rynku magazynowego

Region warszawski pozostaje najsilniejszym rynkiem magazynowym w Polsce. Blisko 7,3 mln mkw. nowoczesnej powierzchni znajduje się w województwie mazowieckim (w tym 2,2 mln mkw. zrealizowanych przez Panattoni). Wysoka podaż i popyt w regionie w III kwartale 2025 roku potwierdzają jego rolę jako ważnego hubu logistycznego Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie tu, w okolicach Grodziska Mazowieckiego, powstanie nowy park logistyczny Panattoni Park Grodzisk VI.

Nowa inwestycja – Panattoni Park Grodzisk VI

Nowy obiekt, zlokalizowany około 40 km od centrum Warszawy, zajmie 80 tys. mkw. i stanie się ważnym punktem dystrybucji krajowej i europejskiej dla jednego z czołowych polskich producentów mebli. Dzięki dogodnemu połączeniu z autostradą A2 centrum logistyczne będzie mogło sprawnie obsługiwać rynek warszawski oraz cały region.

Najważniejsze informacje o inwestycji:

powierzchnia parku : 80 tys. mkw.,

: 80 tys. mkw., lokalizacja : Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego, 8 km od autostrady A2,

: Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego, 8 km od autostrady A2, certyfikacja : przejdzie certyfikację w systemie BREEAM Excellent,

: przejdzie certyfikację w systemie BREEAM Excellent, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania: przygotowanie dachu pod fotowoltaikę, oświetlenie LED, udogodnienia dla transportu niskoemisyjnego.

Polecamy:

Pierwszy najemca – wiodący producent mebli

Choć obiekt jest jeszcze w realizacji, ma już pierwszego najemcę, którym został jeden z największych polskich producentów mebli. Na 47 700 mkw. powstanie magazyn centralny przeznaczony do składowania gotowych wyrobów oraz ich dystrybucji krajowej i europejskiej. Centralne położenie Grodziska, znajdującego się na trasie między zakładami produkcyjnymi a zagranicznymi odbiorcami, umożliwi sprawniejszą integrację fabryk z rynkami europejskimi i usprawni cały proces logistyczny.

Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2026 roku. Jak podkreśla Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni, jest to jedna z największych transakcji najmu w regionie warszawskim w ostatnich latach.

Atuty lokalizacji

Panattoni Park Grodzisk VI korzysta z wyjątkowo korzystnego położenia. Inwestycja znajduje się w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 719 i zaledwie 8 km od Autostrady Wolności A2. Bliskość tej kluczowej trasy, przebiegającej przez centralne obszary Polski, umożliwia sprawną obsługę całego kraju i wysyłek zagranicznych oraz szybki dostęp do rynku warszawskiego.

Na atrakcyjność lokalizacji wpływa także dostęp do rozwiniętej infrastruktury oraz wykwalifikowanej kadry.

Najważniejsze zalety lokalizacyjne:

bezpośrednie sąsiedztwo drogi nr 719,

tylko 8 km do Autostrady Wolności A2,

szybka obsługa rynku warszawskiego,

doskonałe warunki dystrybucji krajowej i międzynarodowej,

dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Sprawdź lokalizację kompleksu na mapie:

Zrównoważone rozwiązania

Projekt będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. W obiekcie przewidziano rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną i komfort użytkowników, w tym przygotowanie dachu pod instalację fotowoltaiczną, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED oraz udogodnienia dla osób korzystających z transportu niskoemisyjnego.

Źródło: Panattoni