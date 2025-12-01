Spis treści
Region warszawski – lider rynku magazynowego
Region warszawski pozostaje najsilniejszym rynkiem magazynowym w Polsce. Blisko 7,3 mln mkw. nowoczesnej powierzchni znajduje się w województwie mazowieckim (w tym 2,2 mln mkw. zrealizowanych przez Panattoni). Wysoka podaż i popyt w regionie w III kwartale 2025 roku potwierdzają jego rolę jako ważnego hubu logistycznego Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie tu, w okolicach Grodziska Mazowieckiego, powstanie nowy park logistyczny Panattoni Park Grodzisk VI.
Nowa inwestycja – Panattoni Park Grodzisk VI
Nowy obiekt, zlokalizowany około 40 km od centrum Warszawy, zajmie 80 tys. mkw. i stanie się ważnym punktem dystrybucji krajowej i europejskiej dla jednego z czołowych polskich producentów mebli. Dzięki dogodnemu połączeniu z autostradą A2 centrum logistyczne będzie mogło sprawnie obsługiwać rynek warszawski oraz cały region.
Najważniejsze informacje o inwestycji:
- powierzchnia parku: 80 tys. mkw.,
- lokalizacja: Kozerki koło Grodziska Mazowieckiego, 8 km od autostrady A2,
- certyfikacja: przejdzie certyfikację w systemie BREEAM Excellent,
- ekologiczne i energooszczędne rozwiązania: przygotowanie dachu pod fotowoltaikę, oświetlenie LED, udogodnienia dla transportu niskoemisyjnego.
Pierwszy najemca – wiodący producent mebli
Choć obiekt jest jeszcze w realizacji, ma już pierwszego najemcę, którym został jeden z największych polskich producentów mebli. Na 47 700 mkw. powstanie magazyn centralny przeznaczony do składowania gotowych wyrobów oraz ich dystrybucji krajowej i europejskiej. Centralne położenie Grodziska, znajdującego się na trasie między zakładami produkcyjnymi a zagranicznymi odbiorcami, umożliwi sprawniejszą integrację fabryk z rynkami europejskimi i usprawni cały proces logistyczny.
Zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2026 roku. Jak podkreśla Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni, jest to jedna z największych transakcji najmu w regionie warszawskim w ostatnich latach.
Atuty lokalizacji
Panattoni Park Grodzisk VI korzysta z wyjątkowo korzystnego położenia. Inwestycja znajduje się w Kozerkach koło Grodziska Mazowieckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi nr 719 i zaledwie 8 km od Autostrady Wolności A2. Bliskość tej kluczowej trasy, przebiegającej przez centralne obszary Polski, umożliwia sprawną obsługę całego kraju i wysyłek zagranicznych oraz szybki dostęp do rynku warszawskiego.
Na atrakcyjność lokalizacji wpływa także dostęp do rozwiniętej infrastruktury oraz wykwalifikowanej kadry.
Najważniejsze zalety lokalizacyjne:
- bezpośrednie sąsiedztwo drogi nr 719,
- tylko 8 km do Autostrady Wolności A2,
- szybka obsługa rynku warszawskiego,
- doskonałe warunki dystrybucji krajowej i międzynarodowej,
- dostęp do wykwalifikowanej kadry.
Sprawdź lokalizację kompleksu na mapie:
Zrównoważone rozwiązania
Projekt będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. W obiekcie przewidziano rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną i komfort użytkowników, w tym przygotowanie dachu pod instalację fotowoltaiczną, zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED oraz udogodnienia dla osób korzystających z transportu niskoemisyjnego.
Źródło: Panattoni
