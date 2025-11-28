Lasocice z nowym salonem samochodowym w standardzie premium

2025-11-28 7:51

W Lasocicach powstał nowoczesny salon samochodowy z innowacyjnymi rozwiązaniami proekologicznymi: pompy ciepła, energia ze źródeł odnawialnych, zbiorniki na wodę deszczową do mycia aut i pielęgnacji zieleni oraz drogi i parkingi w systemie TTE Green. Nietypowa elewacja z aluminiowych płyt kompozytowych i dekoracyjne posadzki podkreślają nowoczesny charakter inwestycji.

Designerski salon i serwis w Lasocicach

Autor: Dekpol Budownictwo/ Materiały prasowe
Salon w standardzie premium

Nowy salon w Lasocicach koło Leszna, w województwie wielkopolskim, został zrealizowany przez Dekpol Budownictwo. W ramach inwestycji powstały dwa obiekty o łącznej powierzchni ponad 3 000 m² – główny budynek pełniący funkcję salonu i serwisu oraz myjnia samochodowa. Dodatkowo zadbano o infrastrukturę techniczną oraz rozbudowaną strefę parkingową z 250 miejscami postojowymi.

Nowoczesny design w salonie w Lasocicach

Niestandardowość inwestycji przejawia się w zastosowanych rozwiązaniach, które nadają obiektowi nowoczesny charakter. W projekcie przewidziano m.in.:

Również zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku wyróżnia się nowoczesnym podejściem. Szczególną uwagę zwracają ekologiczne drogi i parkingi, które częściowo wykonano w systemie TTE Green z wypełnieniem trawiastym.

Proekologiczne rozwiązania w salonie w Lasocicach

W projekcie salonu samochodowego uwzględniono globalne wytyczne marki Mercedes‑Benz. Zoptymalizowano kubaturę obiektu i wprowadzono zaawansowane rozwiązania proekologiczne. Zrezygnowano z systemów opartych na paliwach kopalnych, a ogrzewanie zapewniają pompy ciepła z dolnym źródłem o łącznej długości 3 600 mb. Energia elektryczna w znacznym stopniu pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Zbiorniki retencyjne znajdujące się na terenie inwestycji gromadzą wodę deszczową, która następnie wykorzystywana jest do pielęgnacji zieleni wokół obiektu, w procesie mycia samochodów oraz na potrzeby sanitarne.

Źródło: Dekpol Budownictwo 

