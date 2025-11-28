Lasocice z nowym salonem samochodowym w standardzie premium

Spis treści
Salon w standardzie premium
Nowy salon w Lasocicach koło Leszna, w województwie wielkopolskim, został zrealizowany przez Dekpol Budownictwo. W ramach inwestycji powstały dwa obiekty o łącznej powierzchni ponad 3 000 m² – główny budynek pełniący funkcję salonu i serwisu oraz myjnia samochodowa. Dodatkowo zadbano o infrastrukturę techniczną oraz rozbudowaną strefę parkingową z 250 miejscami postojowymi.
Nowoczesny design w salonie w Lasocicach
Niestandardowość inwestycji przejawia się w zastosowanych rozwiązaniach, które nadają obiektowi nowoczesny charakter. W projekcie przewidziano m.in.:
- dekoracyjne posadzki żywiczne typu kamienny dywan,
- wielkopowierzchniowe sufity podwieszane,
- nietypową elewację wentylowaną, wykonaną z energooszczędnych aluminiowych płyt kompozytowych.
Również zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku wyróżnia się nowoczesnym podejściem. Szczególną uwagę zwracają ekologiczne drogi i parkingi, które częściowo wykonano w systemie TTE Green z wypełnieniem trawiastym.
Proekologiczne rozwiązania w salonie w Lasocicach
W projekcie salonu samochodowego uwzględniono globalne wytyczne marki Mercedes‑Benz. Zoptymalizowano kubaturę obiektu i wprowadzono zaawansowane rozwiązania proekologiczne. Zrezygnowano z systemów opartych na paliwach kopalnych, a ogrzewanie zapewniają pompy ciepła z dolnym źródłem o łącznej długości 3 600 mb. Energia elektryczna w znacznym stopniu pochodzi ze źródeł odnawialnych.
Zbiorniki retencyjne znajdujące się na terenie inwestycji gromadzą wodę deszczową, która następnie wykorzystywana jest do pielęgnacji zieleni wokół obiektu, w procesie mycia samochodów oraz na potrzeby sanitarne.
Źródło: Dekpol Budownictwo