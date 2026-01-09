Rozmowa Muratora: Co jest potrzebne do zmniejszenia śladu węglowego w budownictwie? Krzysztof Frączek, Holcim Polska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Studio A w Warszawie. Nowy biurowiec na Woli niemal gotowy

Od 10 listopada 2023 r. na Woli wyrasta nowy biurowiec firmy Skanska. Chodzi o Studio A – drugą połowę kompleksu biurowego Studio, która dopełni oddany już do użytku obiekt Studio B. Oba budynki znajdować się będą pod adresem Łucka 9 w Warszawie, tuż obok popularnej Fabryki Norblina. To okolica znakomicie skomunikowana metrem M2 (budynek znajdzie się między stacjami Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego), tramwajami i autobusami.

W sierpniu 2025 r. cały budynek był już pokryty fasadą, zaś na początku 2026 r. trwały prace wykończeniowe w środku. Jak podaje Skanska:

Każdy element fasady o powierzchni 12 000 mkw. powstał w Polsce, w zakładzie produkcyjnym Defor. Proces jej produkcji został oparty na innowacyjnych technologiach i wieloetapowej kontroli jakości, co daje gwarancję najwyższej precyzji wykonania. Fasada spełnia rygorystyczne normy w zakresie izolacji termicznej i akustycznej, charakteryzuje się wysoką szczelnością oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Ponadto dzięki podziałowi na segmenty lepiej współpracuje z konstrukcją żelbetową obiektu, co minimalizuje ryzyko naprężeń i uszkodzeń oraz przekłada się na trwałość i niezawodność całego systemu elewacyjnego.

Jeśli chodzi o parametry biurowca Studio A, Skanska podaje, iż będzie miał on:

27 kondygnacji nadziemnych,

4 kondygnacje podziemne (w tym garaż na 203 samochody i 150 miejsc na rowery),

105 m wysokości,

26 600 m² powierzchni biurowej,

dwa zielone tarasy (na 7. i 22. piętrze).

Przed budynkiem powstaje z kolei ogólnodostępny plac z całoroczną zielenią, ogrodami deszczowymi i małą architekturą. Jeśli chodzi o parking podziemny, to wjazd do niego będzie możliwy zarówno od strony ul. Łuckiej, jak i ul. Prostej (kondygnacje podziemne już powstały przy okazji budowy pierwszej części kompleksu). Obiekt Studio A według harmonogramu miał być gotowy w grudniu 2025 r., ale, jak widać, nastąpiło lekkie opóźnienie.

– Naszym celem było stworzenie harmonijnego przejścia od budynku o wielkiej skali do bardziej ludzkiej perspektywy, dostępnej z poziomu ulicy. Chcieliśmy, aby Studio wpasowało się w okoliczną zabudowę, a nie ją przytłaczało. Szklana fasada dodaje ponadczasowej elegancji, współtworząc tym samym nową panoramę miasta. Ogólnodostępna przestrzeń wokół budynku wraz z jego parterem zapewnia, że nie stoi on samotny, lecz staje się częścią miasta, zapraszając wszystkich do korzystania z jego funkcjonalności. Chcieliśmy stworzyć architekturę, która jest przyjazna dla użytkownika, funkcjonalna i wspierająca strategie zrównoważonego rozwoju – mówi Ulrik Raysse, dyrektor zarządzający i współzałożyciel ARROW Architects.

Biurowiec Studio A. Skanska pokazuje wizualizacje

Na wizualizacjach Studia A widać, że powstanie przeszklony budynek z charakterystycznymi „iksami” w przyziemiu, co Skanska reklamuje jako jeden ze swoich znaków rozpoznawczych. Projekt budynku opracowały wspólnie pracownie ARROW Architects (Dania) oraz Grupa 5 Architekci (Polska). Jak zapowiada deweloper, lobby będzie utrzymane w stylu skandynawskim.

– Analizujemy sytuację na rynku z dużą uwagą i jestem przekonana, że to dobry czas, by wykorzystać siłę finansową Skanska i rozpocząć ten projekt. Rynek jest gotowy na kolejny projekt premium i wierzę, że druga faza Studia powtórzy sukces pierwszego budynku w kompleksie – mówi Katarzyna Zawodna-Bijoch, prezeska i CEO spółki biurowej Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Gotowy jest budynek Studio B. Skanska ma komplet najemców

Przypomnijmy, że w listopadzie 2023 r. został oddany do użytku biurowiec Studio B, czyli pierwsza połowa kompleksu Studio na Woli. Jak poinformowano, budynek jest dziś w całości wynajęty, a stan ten udało się osiągnąć jeszcze przed oddaniem obiektu do użytkowania. Budowa Studia B rozpoczęła się w sierpniu 2021 r.

Najemcy budynku Studio B mają do dyspozycji 20,5 tys. m² powierzchni biurowej, zielone tarasy i znakomicie skomunikowaną okolicę. Wnętrza biurowca zaprojektowano z myślą o komforcie i ekologii, a po sąsiedzku znajduje się Fabryka Norblina z bogatą ofertą gastronomiczną.

