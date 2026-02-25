Panattoni Park Katowice Airport: nowa inwestycja logistyczna o powierzchni 240 000 m²

Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Strategiczna lokalizacja przy lotnisku i głównych trasach

Panattoni Park Katowice Airport powstaje zaledwie 3 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, w sąsiedztwie węzła autostrady A1 – łączącej północ i południe kraju – oraz drogi ekspresowej S1. Taka lokalizacja zapewnia sprawny dostęp zarówno do rynków krajowych, jak i zagranicznych.

Elastyczna powierzchnia z certyfikatem BREEAM Excellent

Nowoczesna przestrzeń umożliwia prowadzenie różnorodnych procesów – od magazynowania i logistyki, przez obsługę e-commerce, aż po produkcję. Kompleks będzie odpowiedni zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych lokalnych firm. Zgodnie ze standardami Panattoni, inwestycja przejdzie certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. Obiekt zostanie wyposażony w technologie zwiększające efektywność energetyczną, ograniczające zużycie wody oraz emisję CO2.

Zaawansowany technicznie obiekt logistyczny

– „Rozpoczęcie realizacji Panattoni Park Katowice Airport to ważny etap w naszym rozwoju na Śląsku. Projekt, który docelowo obejmie 240 000 m kw. nowoczesnej przestrzeni przemysłowej, będzie jednym z największych centrów logistycznych w regionie. Do tej pory dostarczyliśmy tu blisko 3 mln m kw. powierzchni – najwięcej w skali kraju” – mówi Marek Dobrzycki, Partner w Panattoni. – „Finalizacja umowy z FIEGE była wymagająca, ale jej zwieńczeniem będzie nowoczesny, zautomatyzowany obiekt w pełni odpowiadający na potrzeby najemcy. Cieszymy się, że FIEGE do nas powraca – to kolejna w ostatnich latach wspólna realizacja po Goleniowie i Gorzowie Wielkopolskim”.

FIEGE jako pierwszy najemca

FIEGE jest jednym z największych dostawców usług logistycznych w Europie, działającym w 15 krajach i posiadającym ponad 130 lokalizacji. W Polsce obsługuje klientów z branż FMCG, modowej, przemysłowej, handlowej, healthcare oraz e-commerce. Nowy magazyn w Katowicach będzie wykorzystywany do prowadzenia procesów logistycznych i magazynowania dla jednego z partnerów biznesowych.

– „Wybór Panattoni Park Katowice Airport był przede wszystkim związany z analizą lokalizacji. Obiekt znajduje się w precyzyjnie wyznaczonym obszarze, określonym jako kluczowy punkt ciężkości z perspektywy logistyki naszego klienta. Za jego wyborem przemawiała też nowoczesna, elastyczna przestrzeń, która będzie dostosowana zarówno pod specyficzną działalność naszego partnera biznesowego, jak i obowiązujące standardy bezpieczeństwa. Dodatkowym atutem są zastosowane rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju, takie jak instalacja paneli fotowoltaicznych oraz bank energii, które są spójne z podejściem FIEGE do efektywności energetycznej i odpowiedzialnego prowadzenia działalności” – mówi Piotr Kohmann, Prezes Zarządu FIEGE Polska.

Zaawansowane rozwiązania logistyczne i biurowe

Wynajęta powierzchnia zostanie wyposażona w systemy automatyzujące procesy logistyczne, w tym automatyczne systemy składowania i kompletacji (AutoStore), wąskie korytarze magazynowe (VNA) oraz pionowe systemy składowania (VLM). Dzięki temu obiekt pozwoli na maksymalne wykorzystanie przestrzeni i zwiększenie efektywności operacyjnej.

Projekt będzie spełniał normy przeciwpożarowe FM Global, a dodatkowym atutem jest ponadstandardowa wysokość netto – 13,8 m. W ramach umowy FIEGE zajmie także 646 m² powierzchni biurowo-socjalnej. Firma uzyska wczesny dostęp do powierzchni w połowie 2027 roku, a w styczniu 2028 rozpocznie regularną działalność w nowej siedzibie. Obiekt zapewni zatrudnienie dla około 120 osób.

