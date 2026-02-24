Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Lokalizacja i zaplecze logistyczne

Kompleks powstaje w strategicznym korytarzu na północny-wschód od Warszawy, w gminie Radzymin, z bezpośrednim dostępem do pięciu węzłów zjazdowych z drogi ekspresowej S8 oraz ponad 1000 hektarów gruntów o przeznaczeniu przemysłowym.

54 000 m² nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej

Pierwszy obiekt jest już gotowy do użytkowania i oferuje nowoczesną powierzchnię magazynowo-produkcyjną o powierzchni 54 000 m². Drugi budynek, którego planowany metraż przekroczy 43 000 m², jest w fazie przygotowań do budowy. Docelowo kompleks będzie składał się z trzech hal o łącznej powierzchni ponad 119 000 m².

Warszawa – strategiczny rynek magazynowy

– Warszawa niezmiennie potwierdza swoją pozycję jako jeden z najbardziej dojrzałych i perspektywicznych punktów na magazynowej mapie kraju. Region charakteryzuje się wysokim popytem, stając się zdecydowanym motorem wzrostu dla całego sektora w Polsce. Obserwujemy tu unikalną synergię między stabilnym tempem nowych inwestycji a realnym zainteresowaniem najemców. Dla CTP to lokalizacja o strategicznym znaczeniu, dlatego zamierzamy dynamicznie skalować w niej naszą obecność – mówi Patrycja Wiesemann, Senior Business Developer w CTP Polska.

Sieć parków CTP w województwie mazowieckim

Poza CTPark Warsaw Emilianów, CTP prowadzi prace w parkach CTPark Warsaw Nowy Konik i CTPark Warsaw Janki, rozwija projekty w Wiskitkach i Mszczonowie, a w swojej ofercie posiada powierzchnie w Kobyłce i gminie Czosnów. Łącznie firma dostarczy na rynek ponad 827 700 m² nowoczesnej powierzchni najmu.

Efektywność operacyjna i logistyka

Rozbudowana sieć parków magazynowo-logistycznych pozwala dopasować lokalizację do specyfiki biznesu najemcy – szybka obsługa rynku warszawskiego, dostęp do istotnych tras krajowych oraz sprawna dystrybucja międzynarodowa. W praktyce przekłada się to na wyższą efektywność operacyjną, większą odporność na zakłócenia w łańcuchach dostaw i długofalowe bezpieczeństwo rozwoju.

