Lokalizacja i zaplecze logistyczne
Kompleks powstaje w strategicznym korytarzu na północny-wschód od Warszawy, w gminie Radzymin, z bezpośrednim dostępem do pięciu węzłów zjazdowych z drogi ekspresowej S8 oraz ponad 1000 hektarów gruntów o przeznaczeniu przemysłowym.
54 000 m² nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej
Pierwszy obiekt jest już gotowy do użytkowania i oferuje nowoczesną powierzchnię magazynowo-produkcyjną o powierzchni 54 000 m². Drugi budynek, którego planowany metraż przekroczy 43 000 m², jest w fazie przygotowań do budowy. Docelowo kompleks będzie składał się z trzech hal o łącznej powierzchni ponad 119 000 m².
Warszawa – strategiczny rynek magazynowy
– Warszawa niezmiennie potwierdza swoją pozycję jako jeden z najbardziej dojrzałych i perspektywicznych punktów na magazynowej mapie kraju. Region charakteryzuje się wysokim popytem, stając się zdecydowanym motorem wzrostu dla całego sektora w Polsce. Obserwujemy tu unikalną synergię między stabilnym tempem nowych inwestycji a realnym zainteresowaniem najemców. Dla CTP to lokalizacja o strategicznym znaczeniu, dlatego zamierzamy dynamicznie skalować w niej naszą obecność
– mówi Patrycja Wiesemann, Senior Business Developer w CTP Polska.
Sieć parków CTP w województwie mazowieckim
Poza CTPark Warsaw Emilianów, CTP prowadzi prace w parkach CTPark Warsaw Nowy Konik i CTPark Warsaw Janki, rozwija projekty w Wiskitkach i Mszczonowie, a w swojej ofercie posiada powierzchnie w Kobyłce i gminie Czosnów. Łącznie firma dostarczy na rynek ponad 827 700 m² nowoczesnej powierzchni najmu.
Efektywność operacyjna i logistyka
Rozbudowana sieć parków magazynowo-logistycznych pozwala dopasować lokalizację do specyfiki biznesu najemcy – szybka obsługa rynku warszawskiego, dostęp do istotnych tras krajowych oraz sprawna dystrybucja międzynarodowa. W praktyce przekłada się to na wyższą efektywność operacyjną, większą odporność na zakłócenia w łańcuchach dostaw i długofalowe bezpieczeństwo rozwoju.