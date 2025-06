Spis treści

- Zaczęliśmy zagospodarowanie terenu, w środku trwają prace wykończeniowe - poinformował inwestor na początku lata 2025. Na plac budowy przyjechało 100 ton kamienia. To naprawdę niecodzienna inwestycja.

Hotel Bajkowy. Góralski Gaudi

Przychodzi Wam na myśl scenografia do Władcy Pierścienia? A może zamek Gargamela ze Smerfów? Budzi zachwyt czy niechęć? Na pewno zadziwia. Bo obok tego budynku trudno przejść spokojnie, na dodatek jest w eksponowanym miejscu, naprzeciw rzeźby Chałubińskiego i Sabały. Oto hotel Bajkowy w Zakopanem. Koncepcję architektoniczną przygotował pochodzący z Kościeliska architekt Sebastian Pitoń, nazywany góralskim Gaudim albo twórcą góralskich „gargameli”. „Dachy falują, schody się wiją, okna wyginają. Wszystko precyzyjnie wykonane z drewna” – opisywał jego projekty branżowy magazyn „Dekarz i Cieśla”.

Inwestycja przy Chałubińskiego

Inwestor zaś opisuje obiekt tak: W sercu malowniczego Zakopanego, przy ulicy Chałubińskiego, powstaje nowa inwestycja — Hotel Bajkowy. To trzypiętrowy obiekt o powierzchni 3,9 tys. metrów kwadratowych, którego etap surowy zamknięty został osiągnięty, zapowiadając nadejście jednego z wyjątkowych miejsc w regionie.

Hotel Bajkowy to niezwykła mieszanka tradycji góralskiej i nowoczesności, przesiąknięta inspiracją twórczością katalońskiego architekta Antonia Gaudiego. Całość projektu jest efektem pracy pracowni AMAR Architekci. Za realizację wizji architektonicznej odpowiada firma N.O.W.I., generalny wykonawca projektu, z głębokim zakorzenieniem w podhalańskiej tradycji budowlanej.

AMAR to też biuro projektów wielu budynków w Zakopanem. Na przykład kamienicy McDolnald's na Krupówkach.

- Hotel Bajkowy nie tylko wzbudza zainteresowanie swoją architekturą, ale także obiecuje być miejscem, które w pełni zintegruje się z urokiem Zakopanego - zachwala N.O.V.I.

Otwarcie planowano na drugi kwartał 2024, ale nie doszło do niego. N.O.V.I na swojej stronie pisze: Już wkrótce zaprosimy Państwa do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty pobytu w bajkowym hotelu. W lutym 2025 nie ma żadnej informacji, co dalej z hotelem.

Ten hotel ma być ultrazakopiańskim budynkiem. Ma być wersją bajkową bezkompromisowego twórczego rozwinięcia stylu zakopiańskiego, który Stanisław Witkiewicz stworzył ponad 100 lat temu - opisuje projekt architekt Sebastian Pitoń.

Kim jest Sebastian Pitoń?

To góral z Kościeliska, zresztą kandydował tu w ostatnich wyborach samorządowych. W pandemii zasłynął też jako lider ruchu antylockdownowego Góralskie Veto. Mówi się o nim, że to "góralski Gaudi". Nie bez powodu! Studiował architekturę na Politechnice Łódzkiej.

Podczas studiów zainspirowałem się dziełami katalońskiego architekta Antonia Gaudiego. Podziwiam jego miękkie linie dachów, balkonów, bajkowe kominy. Uważam, że architektura osiągnęła szczyt w czasie, którym działał. Dziś budynki muszą być użyteczne. Brak w nich harmonii - mówił Sebastian Pitoń w wywiadzie dla portalu fachowydekarz.pl.

Po studiach wrócił do domu. Jego pradziadek był stolarzem, pracował w Zakopanem w czasach Witkiewicza. Sebastian Pitoń projektuje i buduje domy z drewna, a każdy z nich ma bajkowy klimat. Przedsiębiorcy zamawiają u niego projekty pensjonatów i karczm. Zrealizował już kilkadziesiąt projektów na Podhalu.

Opinie o Hotelu Bajkowym w Zakopanem

Internauci tak komentują projekt i realizację. Z którą opinią się identyfikujecie?

- Goście, co robią dach chyba cię przeklinają!

- Każdy detal robi wrażenie, jest się czym chwalić, piękne, podziwiam.

- Daszki przywodzą na myśl grzybki halucynki. Takie luźne skojarzenie. Może że na mojej łące ich dużo...

- Proporcje dachu do samej bryły znakomicie pasują i ta lekkość architektoniczna uzyskana przez "wcięcie" biało pomalowanej piwnicy, która robi wrażenie unoszenia się obiektu.=

- Falujące kształty wyróżniają się w gąszczu pudełkowatych domów.

Zobaczcie też inny budynek: Willa pod Jedlami w Zakopanem, projekt Witkiewicza.

Liczby i fakty

Obiekt zlokalizowany w Zakopanem, przy ulicy Chałubińskiego. Zaprojektowany jako podpiwniczony, o jednej kondygnacji podziemnej oraz czterech nadziemnych, posadowiony na płycie fundamentowej. Układ konstrukcyjny mieszany, ścianowo – słupowy. Połać dachowa wielopołaciowa, krzywoliniowa. Powierzchnia całkowita: 3 900 m2. Projekt wykonawczy: od kwietnia 2021 – w trakcie. Koncepcja: Sebastian -Gaudi- Pitoń. Architektura: AMAR Architekci. Projekt wykonawczy: Galistra.

