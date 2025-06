Zapewnienie coraz szerszego dostępu do miejsc, w których można zadbać o kondycję fizyczną, a tym samym o zdrowie, to jeden z naszych kluczowych celów. Sektor fitness w Polsce charakteryzuje się dużym potencjałem rozwoju, a rosnąca świadomość wpływu aktywności fizycznej na długie i zdrowe życie oraz postpandemiczna zmiana sposobu pracy otwiera nam perspektywy nie tylko w największych miastach i ich biznesowych częściach, ale także w dzielnicach peryferyjnych i tzw. „obwarzankach” aglomeracji. Podążamy za naszymi klientami, otwierając kluby tam, gdzie spędzają większość czasu i potrzebują łatwego dostępu do profesjonalnych przestrzeni treningowych. Otwarcie kolejnego klubu Zdrofit w Ursusie wpisuje się w ten trend i odpowiada na lokalne potrzeby mieszkańców – mówi Tomasz Groń, dyrektor zarządzający sieciami klubów fitness w Benefit Systems.