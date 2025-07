CH Land w Warszawie do rozbiórki. Skansen lat 90. zniknie. Co go zastąpi?

Chcąc poczuć klimat lat 90., warto wybrać się do CH Land w Warszawie. Centrum handlowe przy metrze Służew wygląda miejscami, jakby czas zatrzymał się tu w 1999 r. Jest nawet wypożyczalnia DVD! Lepiej jednak nie zwlekać z wizytą, gdyż centrum handlowe Land ma zostać zastąpione nowoczesnym biurowcem.