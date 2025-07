Grzegorz Błachut Budowlana Marka Roku 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zawarcie umowy najmu z dużym graczem rynku spożywczego

Nowoczesny miejski park logistyczny City Point Targówek ma nowego najemcę – jedną z wiodących firm na rynku spożywczym. Podpisano umowę na wynajem 10 000 mkw. powierzchni magazynowej w nowo powstającej hali C1. Jak dotąd jest to największa tegoroczna transakcja na warszawskim rynku powierzchni logistycznych, zarówno pod względem skali, jak i poziomu dostosowania do indywidualnych potrzeb najemcy. Transakcję wspierała agencja doradcza AXI Immo.

Hala C1 zostanie wybudowana na terenie poddanym rewitalizacji. Prace rozbiórkowe zakończono, a budowa wystartuje jeszcze tego lata. Obiekt ma być gotowy w trzecim kwartale 2026 roku.

Czym wyróżnia się City Point Targówek?

Park logistyczny City Point Targówek należy do grona największych w granicach Warszawy. Docelowo będzie oferował 100 000 mkw. zadaszonej powierzchni.

Do niewątpliwych atutów obiektu należy jego lokalizacja zapewniająca dostęp do komunikacji publicznej i głównych tras wylotowych. Znajduje się on na terenie dawnej strefy przemysłowej, przy ulicy Matuszewskiej 14.

Jego projekt wykonano z myślą o wielofunkcyjności, dlatego park umożliwia obsługę tradycyjnej logistyki miejskiej, lekkiej produkcji oraz specjalistycznej działalności o niestandardowym profilu. Docelowo centrum logistyczne będzie składało się z 6 budynków.

City Point Targówek należy do portfela miejskiej logistyki rozwijanego przez joint venture Partners Group i Peakside Capital Advisors.

Co oferuje City Point Targówek?

certyfikaty: BREEAM Excellent, LEED Gold, WELL Health Safety Rating (HSR),

instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 MW, pokrywająca min. 25% zużycia energii,

system zarządzania budynkiem BMS,

rozwiązania ekologiczne: retencja wody, zielone dachy i ściany, łąki kwietne, hotele dla owadów, rekreacyjna strefa zielona (ok. 4 000 mkw.),

infrastruktura dla rowerzystów i pojazdów elektrycznych: ścieżki rowerowe, zadaszone wiaty z panelami PV,

stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Specyfika techniczna:

wysokość budynków: 10 m netto,

siatka słupów: 24 m x 12 m,

nośność: równomiernie rozłożone obciążenie 7 t/m²,

bezpieczeństwo pożarowe: gęstość obciążenia ogniowego do 4 000 MJ/m²,

parking: ponad 500 miejsc.

Pani Olga Wałkiewicz, Leasing Director, Peakside Capital Advisors w Polsce, podkreśla:

Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaoferować naszemu nowemu najemcy powierzchnię, która w pełni odpowiada ich oczekiwaniom operacyjnym i rozwojowym. To przykład partnerstwa, które opiera się na elastycznym podejściu, zrozumieniu potrzeb i otwartości na niestandardowe rozwiązania. Nasze doświadczenie, precyzja działania oraz zaangażowanie w realizację projektów "szytych na miarę" są doceniane przez klientów, którzy szukają czegoś więcej niż standardowej powierzchni magazynowej. Nasze podejście zawsze stawia klienta w centrum uwagi. Działamy elastycznie i odpowiedzialnie, budując długoterminowe relacje oparte na zaufaniu i wspólnych celach. Jesteśmy gotowi na wyzwania i nie boimy się tworzyć rozwiązań, które wykraczają poza rynkowy standard.

