Debata Muratora: Czyste powietrze Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

W jakim sektorze działa Qair Polska?

Qair Polska to firma działająca na rynku energii odnawialnej, oferująca klientom elastyczne i zintegrowane rozwiązania energetyczne. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji, takich jak farmy wiatrowe, fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Obecnie łączna moc operacyjna projektów Qair w Polsce przekracza 500 MW. Do końca 2030 roku firma planuje zwiększyć swój potencjał do 3 GW w źródłach OZE i magazynach energii.

Dlaczego Qair Polska wybrała kompleks Quorum na miejsce swojej siedziby?

Firma Qair Polska zdecydowała się na otwarcie nowej siedziby w nowoczesnym kompleksie biurowo-usługowym Quorum, zlokalizowanym w centrum Wrocławia. Atutami obiektu są: dobra lokalizacja, wyróżniająca się architektura oraz wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Za realizację fit-outu odpowiada właściciel budynku – Cavatina Holding.

Polecamy:

i Autor: materiały prasowe Qair Polska / Cavatina Holding Polski oddział międzynarodowej Grupy Qair uruchomił nową siedzibę we wrocławskim kompleksie Quorum.

Pan Krzysztof Horoszko, HR & Change Management Director, mówi:

Zmiana siedziby to naturalny krok wynikający z dynamicznego rozwoju naszej firmy i powiększającego się zespołu. Nowe biuro zaprojektowaliśmy z myślą o jeszcze lepszej współpracy między działami oraz o zróżnicowanych potrzebach osób, które z nami pracują. Jednym z kluczowych aspektów była neuroróżnorodność – każdy z nas działa inaczej, dlatego zadbaliśmy o to, by przestrzeń odpowiadała różnym stylom pracy i zapewniała komfort w codziennych zadaniach.

i Autor: materiały prasowe Qair Polska / Cavatina Holding Polski oddział międzynarodowej Grupy Qair uruchomił nową siedzibę we wrocławskim kompleksie Quorum.

Co oferuje kompleks Quorum?

Biuro Qair znajduje się na najwyższym, 11. piętrze budynku A, który otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding. To wyróżnienie uznawane jest za jedno z najlepszych na świecie, oceniających budynki pod kątem ich ekologiczności, zgodności z wymogami środowiskowymi oraz zrównoważonego rozwoju. Aspekty te są bardzo istotne dla Qair i zgodne z wartościami firmy.

Oddany do użytku w I kwartale 2024 roku budynek Quorum A oferuje 18 tys. m² powierzchni biurowej, 340 m² lokali usługowych oraz ponad 1 tys. m² tarasów. Co więcej, w sierpniu zeszłego roku Resi Capital (spółka Cavatina Group) oddała do użytku budynek mieszkalny, który oferuje apartamenty z segmentu premium. Docelowo kompleks Quorum będzie tworzyć pięć budynków o zróżnicowanych funkcjach.

Polecamy:

Lokale usługowe znajdują się na parterze, natomiast na podium całego kompleksu oraz na poziomie czwartej kondygnacji zaprojektowano tarasy i zielone przestrzenie. Ponadto, kompleks oferuje również ogólnodostępne tereny zielone oraz deptak od południowej strony budynku D i po przeciwnej stronie ulicy. Obiekt dysponuje około 1 500 miejscami postojowymi. Projekt Quorum powstał z myślą o zdrowiu i komforcie jego użytkowników oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Budynkowi Quorum D przyznano certyfikat BREEAM na poziomie Excellent oraz certyfikat WELL Health-Safety.

Polecamy:

Pan Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding, komentuje:

Quorum jest kwintesencją dobrze przemyślanego kompleksu wielofunkcyjnego – biura klasy A, mieszkania w wysokim standardzie, przestrzenie usługowo-handlowe oraz zielone tarasy i nadodrzański bulwar gwarantują wszystko to, na czym zależy dziś mieszkańcom dużych miast. Cieszę się, że tak nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma jak Qair wybrała właśnie Quorum na swoje nowe biuro.

Projekt biura firmy Qair Polska

Za projekt biura Qair Polska odpowiada warszawskie studio architektoniczne Workplace. Co więcej, pracownia została nominowana w konkursie Prime Property Prize 2025, który ma na celu wyróżnienie firm i projektów, które w ostatnim roku miały największy wpływ na rynek nieruchomości, a także osobistości znacząco wpływających na rozwój branży.

Firmę Qair Polska nominowano w kategorii „Najemca roku – biura”. Rozdanie nagród odbędzie się 25 września podczas gali w Ufficio Primo w Warszawie.

Źródło: Qair Polska / Cavatina Holding

Przejdź do galerii: Siedziba Qair Polska we wrocławskim kompleksie Quorum