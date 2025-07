Obecność w parku MLP Poznań stanowi dla nas ważny filar logistyki w zachodniej Polsce. Dzięki nowej umowie zwiększyliśmy całkowitą powierzchnię operacyjną w tej lokalizacji do ponad 22 tys. mkw., co znacząco wzmacnia nasze możliwości w zakresie dystrybucji produktów świeżych i mrożonych. Elastyczność MLP Group w dostosowaniu przestrzeni do naszych potrzeb operacyjnych i chłodniczych była kluczowa przy podejmowaniu decyzji.